Loại thực phẩm quen thuộc tốt cho người bệnh gout

Bông cải xanh đã được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với người bệnh gout nếu được sử dụng với lượng phù hợp.

Bông cải xanh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Bông cải xanh (súp lơ xanh) là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin B, C, E, caroten, cùng các khoáng chất như canxi, sắt, kali và kẽm, đều là những thành phần quan trọng giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, không ít người cho rằng bệnh nhân gout nên kiêng loại rau này.

Trái ngược với quan điểm đó, các chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ lại cho rằng bông cải xanh hoàn toàn không gây hại cho người bị gout, thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích.

Gout là dạng viêm khớp do rối loạn chuyển hóa purin trong cơ thể, dẫn đến sự tích tụ của tinh thể axit uric tại các khớp. Vì thế, người bệnh cần hạn chế thực phẩm chứa nhiều purin - hợp chất tự nhiên khi phân giải sẽ tạo ra axit uric.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Richter (Mỹ), 100 gram bông cải xanh chỉ chứa khoảng 50-100 mg purin, thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng purin thấp. Với mức này, bông cải xanh không làm tăng đáng kể nồng độ axit uric trong máu, do đó không gây nguy cơ kích hoạt cơn gout cấp.

3 lợi ích của bông cải xanh đối với người bệnh gout:

- Thứ nhất, đây là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên dồi dào. Bổ sung vitamin C với liều lượng vừa phải có thể giúp giảm nồng độ axit uric trong máu, từ đó góp phần ngăn chặn sự hình thành tinh thể urat tại khớp. Một chén bông cải xanh luộc cung cấp khoảng 80 mg vitamin C - tương đương gần 90% nhu cầu hàng ngày đối với người trưởng thành.

- Thứ hai, bông cải xanh rất giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên như beta-caroten, lutein, sulforaphane và nhóm polyphenol. Những hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, đồng thời làm giảm phản ứng viêm - yếu tố then chốt trong diễn tiến bệnh gout.

- Thứ ba, bông cải xanh chứa lượng chất xơ cao, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và hỗ trợ giảm cân. Kiểm soát cân nặng rất quan trọng với người mắc gout vì béo phì làm tăng nguy cơ kháng insulin, khiến nồng độ axit uric trong máu tăng cao. Đồng thời, chất xơ còn giúp cải thiện quá trình bài tiết axit uric qua thận - một trong các cơ chế tự nhiên để làm giảm tích tụ tinh thể urat.

Điều quan trọng là người bệnh nên chú ý cách chế biến để giữ nguyên lợi ích của bông cải xanh mà không làm tăng hàm lượng purin từ các thành phần khác. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên luộc nhẹ, hấp chín hoặc dùng làm salad nguội, tránh chiên xào với mỡ động vật như mỡ lợn, mỡ gà vì các loại chất béo này có hàm lượng purin cao.