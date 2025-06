Loại trái cây mùa hè giúp giải nhiệt, tốt cho tim

Loại trái cây ngon ngọt, mọng nước này không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm cân và cải thiện tiêu hóa.

Quả vải là loại trái cây mùa hè chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: India.

Khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu của cơ thể chúng ta đối với thực phẩm và đồ uống cung cấp nước để giữ mát và tràn đầy năng lượng cũng tăng lên. Trong số những món ngon theo mùa, vải nổi bật như "ứng cử viên" hàng đầu.

Loại trái cây nhỏ, ngon ngọt này không chỉ là món ăn cho vị giác mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Dưới đây là một số lợi ích của việc ăn vải trong những tháng mùa hè:

Tác dụng làm mát và giữ ẩm

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của vải là hàm lượng nước cao, chiếm khoảng 82%, theo Money Control. Điều này khiến vải trở thành lựa chọn tuyệt vời để giữ nước trong thời tiết nóng bức.

Việc cung cấp đủ nước rất quan trọng trong mùa hè để duy trì nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ chức năng trao đổi chất và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến mất nước như đau đầu, mệt mỏi và da khô.

Giàu vitamin C

Vải thiều là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với khẩu phần 100 gram cung cấp hơn 100% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày. Vitamin C rất cần thiết cho sự phát triển và phục hồi các mô trong cơ thể, hình thành collagen và hấp thụ sắt.

Dưỡng chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Điều này đặc biệt có lợi trong mùa hè khi cơ thể chúng ta dễ bị nhiễm trùng và các bệnh liên quan đến nhiệt hơn.

Bảo vệ làn da

Sự kết hợp giữa hàm lượng nước cao và nhiều chất chống oxy hóa trong quả vải có thể mang lại điều kỳ diệu cho làn da. Làn da ngậm nước trông căng mọng và trẻ trung hơn, trong khi chất chống oxy hóa giúp chống lại tác hại của tia UV và các chất ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, vitamin C trong quả vải hỗ trợ sản xuất collagen, rất quan trọng để duy trì độ đàn hồi của da và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện tiêu hóa

Quả vải là nguồn chất xơ tốt trong chế độ ăn uống, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón - vấn đề thường gặp trong những tháng mùa hè nóng nực khi chế độ ăn uống và mức độ hydrat hóa của chúng ta có thể dao động, theo India Times.

Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Hơn nữa, vải chứa nước và đường tự nhiên, giúp duy trì sức khỏe tiêu hóa nhẹ nhàng và hiệu quả.

Duy trì cân nặng lành mạnh

Đối với những người quan tâm đến cân nặng, vải là loại trái cây ít calo có thể thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt mà không nạp quá nhiều calo. Nó chứa lượng đường tự nhiên, cung cấp năng lượng nhanh chóng, trong khi hàm lượng chất xơ giúp bạn cảm thấy no và giảm nguy cơ ăn vặt các loại thực phẩm không lành mạnh.

Bảo vệ tim mạch

Sự hiện diện của kali trong quả vải rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kali cần thiết để duy trì chức năng tim bình thường và điều hòa huyết áp. Nó giúp cân bằng nồng độ natri trong cơ thể, giảm nguy cơ tăng huyết áp và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Ăn vải thiều có thể góp phần duy trì trái tim khỏe mạnh, đặc biệt là khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.