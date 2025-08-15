Loạt bẫy lừa đảo nhắm vào tân sinh viên Bách khoa trong mùa nhập học

ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ ra loạt chiêu trò lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong mùa nhập học và nhắc nhở các bạn trẻ cần cảnh giác để không dính bẫy.

ĐH Bách khoa Hà Nội cảnh báo tân sinh viên. Ảnh: HUST.

PGS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết mỗi mùa nhập học, các đối tượng xấu thường tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhắm tới tân sinh viên. Bà liệt kê một số chiêu trò mà tân sinh viên dễ dính bẫy, đồng thời đưa ra một số khuyến cáo để tân sinh viên khóa 70 nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình.

Giả mạo thông báo của trường để thu tiền

Theo bà Huyền, một số kẻ lừa đảo có thể gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email, tự xưng là cán bộ ĐH Bách khoa Hà Nội, yêu cầu sinh viên chuyển khoản các khoản như phí nhập học, học phí, phí xét tuyển, phí xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ... vào tài khoản cá nhân.

Đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định trường không bao giờ yêu cầu sinh viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Tất cả thông báo chính thức đều đăng tải trên website của trường hoặc Cổng thông tin Công tác sinh viên, Cổng thông tin Tuyển sinh - Hướng nghiệp.

Nếu nghi ngờ, tân sinh viên nên liên hệ trực tiếp Ban Công tác sinh viên hoặc Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp để xác minh.

Bẫy thuê nhà trọ, ký túc xá

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, lời mời “cho thuê phòng giá rẻ, gần trường, đầy đủ tiện nghi, chỉ cần đặt cọc giữ chỗ” hay “ở ghép” thường dễ thu hút sinh viên mới. Nhiều trường hợp sau khi chuyển tiền cọc thì không thể liên lạc với “chủ nhà”, hoặc phát hiện địa chỉ không tồn tại.

PGS Huyền khuyến cáo tân sinh viên không nên chuyển tiền khi chưa trực tiếp đến xem phòng hoặc chưa xác minh rõ danh tính người cho thuê.

Với ký túc xá Bách khoa, sinh viên nên đăng ký qua hệ thống http://ktx.hust.edu.vn sau ngày 20/8 và liên hệ Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ Bách khoa (tầng 1, nhà B9, ĐH Bách khoa Hà Nội).

Ngoài ra, nhà trường gợi ý tân sinh viên có thể tham khảo khu nhà ở sinh viên Pháp Vân và cần xin giấy giới thiệu từ Ban Công tác sinh viên để đăng ký.

Loạt chiêu trò lừa đảo nhắm vào tân sinh viên mới nhập học. Ảnh: Intelligentcio.

Bẫy vay tín dụng

Một số đối tượng giả danh “nhà tài trợ” hoặc “doanh nghiệp đồng hành” của ĐH Bách khoa Hà Nội, mời chào gói vay học phí, mua laptop trả góp không lãi suất, tặng quà khi ký hợp đồng… Nhưng thực chất, đây chỉ là hình thức tín dụng trá hình với điều khoản bất lợi.

PGS Phạm Thanh Huyền nói rằng các dấu hiệu nhận biết là không có giấy tờ rõ ràng, không liên quan đến đối tác chính thức của trường, đồng thời liên tục thúc giục ký hợp đồng. Tân sinh viên được khuyên không ký bất kỳ giấy tờ tài chính nào khi chưa hiểu rõ điều khoản.

Trong trường hợp khó khăn tài chính, sinh viên nên liên hệ Ban Công tác sinh viên để tìm hiểu học bổng, chương trình hỗ trợ hoặc thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách.

Giả danh câu lạc bộ, lớp trưởng

Khi vào năm nhất, tân sinh viên có thể gặp một số nhóm mạo danh câu lạc bộ, đội nhóm, thậm chí tự xưng “lớp trưởng tạm thời” để thu tiền “quỹ lớp”, “phí làm thẻ sinh viên”, “phí hoạt động” không liên quan đến trường.

Một số đối tượng còn giả danh trung tâm ngoại ngữ của ĐH Bách khoa Hà Nội, phát phiếu khảo sát trình độ ngoại ngữ, tin học để thu thập thông tin cá nhân, sau đó liên tục quấy rối.

Trên thực tế, nhà trường chỉ khảo sát online qua MS Forms và gửi biểu mẫu qua email hoặc trang web chính thức. Tất cả khoản thu đầu khóa đều được thông báo công khai, minh bạch và thực hiện qua tài khoản của trường.

"Sinh viên tuyệt đối không chuyển tiền cá nhân nếu không có thông báo chính thức từ email @hust.edu.vn hoặc website của trường", ĐH Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.

Lừa đảo trên mạng xã hội

Nhiều tân sinh viên được thêm vào các nhóm chat, group Facebook, Zalo mang tên “chính chủ” như “K70 Bách khoa - KTX”, “Hội sinh viên BKHN hỗ trợ nhập học”, “K70 CNTT chính thức”, “IT2 - K70”...

Tuy nhiên, một lưu ý là không phải nhóm nào cũng do ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc Đoàn Thanh niên trường lập. Một số nhóm bị lợi dụng để phát tán đường link giả, bán khóa học kém chất lượng hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

PGS Huyền khuyến cáo tân sinh viên chỉ nên tham gia nhóm online do khoa, trường hoặc tổ chức chính thức quản lý; không bấm vào link lạ và không đăng nhập tài khoản Google, Facebook khi bị điều hướng từ tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Bà cũng lưu ý nếu nhận được cuộc gọi tự xưng là công an hoặc thông báo “bạn liên quan đường dây lừa đảo, rửa tiền”, sinh viên không nên tiếp tục nghe máy vì lực lượng công an không làm việc qua điện thoại. Cách xử lý an toàn nhất là từ chối và khẳng định “tôi sẽ đến trụ sở công an làm việc trực tiếp khi có giấy triệu tập”.