Lời khai của shipper trộm 4 khay vàng ở Nghệ An

Làm mất khoảng 20 triệu đồng tiền hàng, nam shipper đã lên kế hoạch đột nhập tiệm vàng ở Nghệ An trộm tài sản về bán trả nợ.

Hôm nay (6/11), Đại úy Nguyễn Quang Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Nghi Lộc, cho biết sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm ở tiệm vàng H.L. ở xóm Khánh Trang, xã Nghi Xuân vào rạng sáng ngày 29/10, Công an huyện, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TX Cửa Lò xác lập chuyên án 1024T, huy động 80 cán bộ chiến sỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Vị trí đối tượng Nguyễn Thành Huy ném vàng sau vụ trộm. Ảnh: Công an Nghi Lộc.

Ban chuyên án đã rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn, trích xuất hơn 100 camera an ninh tại gần khu vực hiện trường xã Nghi Xuân; phường Nghi Hoa, phường Nghi Hải (TX Cửa Lò) truy tìm dấu vết đối tượng trong quá trình di chuyển.

Đến 15h30 ngày 1/11, sau khi phân loại kỹ các nghi phạm, ban chuyên án đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy (SN 2004, trú tại khối 1, phường Nghi Hoà, TX Cửa Lò).

Qua 3 ngày đấu tranh, đối tượng Huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ được gồm 39 dây chuyền vàng, hai nhẫn bạc, 3 đồng hồ.

Lời khai của nghi phạm trộm vàng

Đại úy Nguyễn Quang Hưng chia sẻ, quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thành Huy khai nhận, bản thân làm shipper, trong mấy ngày đi xe máy giao hàng, không may đánh rơi mất khoảng 20 triệu đồng hàng hóa. Sau đó, Huy tìm cách vay mượn tiền để trả cho công ty nhưng không ai đồng ý.

Trong quá trình giao hàng, Huy phát hiện cửa sổ tầng 3 của tiệm vàng, có thể tiếp cận từ cây cổ thụ bên cạnh. Trước khi thực hiện vụ trộm, Huy đã lén lút đi bộ khảo sát tuyến đường và phạm vi giám sát của hệ thống camera an ninh xung quanh.

Đối tượng Mai Văn Huy bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An.

Đến gần 2h ngày 29/10, Huy đi bộ từ nhà đến hiện trường tiệm vàng H.L., leo lên cây xà cừ, dùng dụng cụ tháo ốc vít cửa nhôm kính ở tầng 3. Sau đó, đối tượng đi xuống tầng 1 mở tủ lấy 4 khay đựng vàng và một số tài sản khác.

“Bên trong tủ vẫn còn hai khay đựng vàng nhưng đối tượng không lấy đi vì nghĩ đã đủ số tiền trả nợ", Đại úy Hưng kể.

Cũng theo Đại úy Hưng, đối tượng là người có tâm lý bất ổn, sống khép kín. Một ngày sau khi gây án, do quá sợ hãi về hành vi phạm tội của mình, Huy đã bỏ vàng vào túi bóng và ném toàn bộ tài sản ở 3 vị trí khác nhau.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.