Lốp chuyên dụng cho xe xanh - cuộc chơi ngày càng sôi động

Thị trường lốp chuyên dụng cho xe xanh phát triển song hành cùng đà tăng trưởng của ôtô thuần điện và xe hybrid tại Việt Nam.

Khi xe xanh ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng những bộ lốp chuyên dụng cũng tăng lên đáng kể.

So với ôtô động cơ đốt trong, xe hybrid và ôtô thuần điện cần những bộ lốp chuyên dụng, hoặc để tối ưu hiệu suất vận hành, hoặc nhắm đến đảm bảo an toàn cho người dùng.

Xe xanh cần có lốp chuyên dụng

So với xe xăng, ôtô thuần điện hay xe hybrid sở hữu những đặc điểm khác biệt dẫn đến sự cần thiết của những bộ lốp chuyên dụng.

Sự xuất hiện của gói pin và motor điện trên xe xanh khiến khối lượng bản thân tăng lên. Dữ liệu của Pivot Parking chỉ ra gói pin có thể đẩy khối lượng ôtô thuần điện tăng thêm đến 20-30% so với xe xăng cùng cỡ.

Các mẫu hybrid nhẹ (MHEV) thường không có sự khác biệt đáng kể về khối lượng so với biến thể thuần xăng, nhưng hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) sở hữu khối lượng bản thân tăng thêm do phải "cõng" thêm gói pin và motor điện.

Chẳng hạn, Toyota Camry bản 2.0Q nặng khoảng 1.480 kg, còn phiên bản hybrid có khối lượng bản thân đến 1.584 kg.

Honda CR-V bản Hybrid đang bán ở Việt Nam nặng đến 1.756 kg dù đã tháo bớt hàng ghế thứ ba. Hai phiên bản thuần xăng G và L của mẫu SUV cỡ C có khối lượng bản thân dao động 1.653-1.661 kg, còn bản L AWD cũng chỉ nặng 1.747 kg.

Jaecoo J7 bản thuần xăng nặng 1.544 kg, còn phiên bản trang bị hệ truyền động PHEV nặng đến 1.795 kg.

Ôtô điện và xe hybrid có khối lượng tăng thêm do sự xuất hiện của gói pin và motor điện. Ảnh: Vĩnh Phúc, Hyundai.

Một ví dụ khác là Hyundai Kona khi khối lượng không tải ở biến thể thuần xăng đạt 1.450 kg thì ở phiên bản chạy điện trang bị pin 48,6 kWh, thông số này tăng 11% lên thành 1.615 kg. Với gói pin lớn hơn dung lượng 64,8 kWh, Hyundai Kona EV nặng đến gần 1,7 tấn, tức trội hơn 17% so với biến thể chạy xăng.

Khối lượng tăng thêm vì thế trở thành một trong những yếu tố khiến các lựa chọn lốp ôtô phổ thông khó đáp ứng nhu cầu vận hành của xe xanh, bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid.

Khối lượng xe tăng lên đi cùng lực kéo lớn sinh ra từ motor điện có thể khiến những bộ lốp "phổ thông" gặp vấn đề trong quá trình vận hành. Khối lượng phụ trội từ motor điện và pin cũng khiến hành trình phanh tăng thêm, còn "dàn chân" cũng phải làm việc vất vả hơn, đặc biệt khi xe di chuyển qua các khúc cua, ngã rẽ.

Ôtô điện được biết đến như là loại phương tiện có thể nhanh chóng đạt được lượng mô-men xoắn lớn ngay từ thời điểm khởi hành. Do đó, việc trang bị một bộ lốp có khả năng chịu lực tốt hơn cũng là bài toán mà các nhà sản xuất ôtô cần phải xem xét giải quyết.

Ôtô điện cần có bộ lốp chuyên dụng. Ảnh: Phong Vân.

Mặt khác, phần lớn bộ lốp dùng cho xe phổ thông chưa được thiết kế để tối ưu hiệu suất vận hành. Trong thế giới của ôtô thuần điện và xe hybrid, giảm mức tiêu thụ năng lượng là một trong những yếu tố tiên quyết và để đáp ứng, người dùng cần có một bộ lốp chuyên dụng.

Các hãng lốp đang làm gì?

Nhu cầu với những bộ lốp chuyên biệt dành cho ôtô thuần điện và xe hybrid là có, và các hãng lốp như Michelin, Bridgestone hay Sailun cũng có những sản phẩm kịp thời đáp ứng nhu cầu này.

Báo cáo do Precedence Research thực hiện cho thấy thị trường lốp chuyên dụng dành cho ôtô điện trong năm 2024 có quy mô khoảng 14 tỷ USD . Mảng này được dự báo tăng trưởng 2 chữ số trong khoảng 10 năm tiếp theo, chủ yếu nhờ tiềm năng của thị trường xe xanh toàn cầu.

Hiện, Michelin có dòng lốp Pilot Sport EV hiệu năng cao dành riêng cho xe điện, với khả năng tối ưu cho kiểm soát ở tốc độ cao, bám đường ướt đồng thời tăng tầm hoạt động nhờ giảm lực cản lăn, bên cạnh giải pháp hạn chế tiếng ồn.

Dòng lốp Michelin Primacy 5 thay thế cho thế hệ thứ 4 ra mắt năm 2019 cũng đáng chú ý. Bộ lốp mới được tinh chỉnh thiết kế mặt gai, nâng cấp công nghệ giảm giao động, độ rung và tiếng ồn.

Primacy 5 có khả năng giảm 13% lực cản lăn khi tăng tốc, phanh và vào cua, tăng 24% độ bền. Bộ lốp thường được lắp trên các mẫu xe điện tầm trung như Tesla Model 3 hay Model Y.

Michelin Primacy 5 dành riêng cho ôtô thuần điện. Ảnh: Michelin.

Bridgestone Turanza 6 là dòng lốp được phát triển riêng cho sedan, MPV tầm trung và ôtô điện.

Ở bản nâng cấp này, bề mặt gai lốp Turanza được tinh chỉnh, phân bổ lực lăn giúp giảm tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Không phải dòng lốp dành riêng cho ôtô điện nhưng nhờ giảm được lực cản lăn 14%, Bridgestone Turanza 6 vẫn giúp tiết kiệm năng lượng và cải thiện phạm vi hoạt động.

Thương hiệu Sailun cũng có nhiều dòng lốp chuyên biệt dành riêng cho ôtô điện. Chẳng hạn, Atrezzo Elite2 đang được VinFast trang bị cho 2 dòng xe chuyên chạy dịch vụ Limo Green và Minio Green, còn VinFast VF 5 cùng biến thể Herio Green sử dụng lốp Atrezzo Elite.

Sailun cũng tiết lộ sẽ sớm có thêm các sản phẩm lốp mới như Atrezzo ZSR2 hay Erange Performance để phục vụ ôtô điện VinFast cũng như các mẫu ôtô xanh khác trong tương lai.

Mỗi loại lốp lại có một ưu điểm riêng để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, dòng Michelin Pilot Sport EV có hông lốp cứng để đảm bảo khả năng "ôm cua" cho xe điện, nhưng thiết kế này khiến tiếng ồn từ mặt đường vọng lên khá nhiều, độ bền cũng chưa thực sự ấn tượng.

Ngược lại, những dòng lốp được đánh giá cao về độ êm ái và độ bền lại khó cung cấp được cảm giác lái thể thao, do thiết kế cao su có độ dày lớn ở phần hông, dễ gây ra cảm giác hơi "mềm" khi điều khiển xe ở các khúc cua.

Những mẫu lốp đáp ứng được cả 2 tiêu chí thể thao và êm, bền lại sở hữu giá bán cao. Đây là bài toán khó, không dễ giải cho cả nhà sản xuất lẫn người dùng và ở thời điểm hiện tại, việc hiểu rõ nhu cầu bản thân để chọn bộ lốp phù hợp khả năng tài chính sẽ cần chủ xe tự mình quyết định.

Xe điện ở Việt Nam dùng lốp nào?

Thị phần của một hãng lốp phụ thuộc khá nhiều vào doanh số của những dòng xe sử dụng loại lốp của hãng. Trong trường hợp thị trường Việt Nam, Sailun có vẻ đang là cái tên nắm giữ thị phần lớn nhất, dù chưa bên nào công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Lốp xe điện VinFast VF 8 trong nhà máy sản xuất. Ảnh: Phong Vân.

Hãng lốp này đang là đơn vị cung cấp "dàn chân" cho toàn bộ ôtô điện VinFast. Hãng xe Việt lại là cái tên áp đảo doanh số toàn thị trường trong cả năm 2024 cũng như 9 tháng đầu năm 2025.

Sự mở rộng về doanh số cũng như danh mục sản phẩm gần đây khiến VinFast muốn sớm tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ôtô điện. Lốp xe là một trong những bộ phận quan trọng nhất và Sailun được VinFast lựa chọn để trở thành nhà cung cấp nội địa loại phụ tùng này.

Không chỉ VinFast, những hãng khác như BYD, Geely cũng đang sử dụng lốp chuyên dụng Sailun để trang bị cho ôtô điện và xe hybrid.

Hẳn nhiên, thị trường Việt không phải chỉ có mỗi Sailun. Ford Mustang Mach-E gần đây ra mắt đã sử dụng bộ lốp Ventus S1 Evo2 của thương hiệu Hankook, còn SUV hạng sang Maserati Grecale Folgore trang bị lốp của thương hiệu Goodyear.

Các thương hiệu khác như Michelin, Bridgestone cũng đã có sản phẩm chuyên biệt dành cho ôtô điện như đã đề cập phía trên.

SUV điện hạng sang Maserati Grecale Folgore dùng lốp của Goodyear. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, thị trường lốp ôtô điện tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển lớn. Nhiều khả năng trong tương lai, khách hàng Việt Nam sẽ được giới thiệu thêm nhiều lựa chọn lốp chuyên biệt cho ôtô điện, cả ở phân khúc phổ thông lẫn các dòng lốp cao cấp.

Khi thị trường xe xanh tại Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự bùng nổ, việc có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm phụ trợ chuyên biệt như lốp xe sẽ là nền tảng để ôtô thuần điện và xe hybrid dễ phát triển và trở nên quen thuộc hơn với người dùng.