Đi đường đèo núi chơi lễ, cẩn thận hỏng lốp xe

Ở các đoạn đường xấu, người lái nên chú ý tới những vấn đề xảy ra ở lốp xe và tính toán trước cách khắc phục.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 là thời điểm lý tưởng để nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn những chuyến đi xa. Một số địa điểm thường được ưu tiên ghé thăm như Hà Giang, Tây Nguyên, Đà Lạt hay Bảo Lộc với những cung đường đèo dài với nhiều cảnh đẹp.

Tuy nhiên, các cung đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏng lốp với người không có kinh nghiệm lái xe đường đèo.

Coi chừng phù lốp, rách lốp

Ở các đường đèo khu vực phía Bắc, đá nhọn và sắt thường xuất hiện ở 2 bên đường. Với đặc trưng địa hình nhỏ, hẹp, chiếc xe có thể vô tình cán phải đá nhọn ven đường. Với các bộ lốp có phần hông mỏng, việc liên tục bị va chạm với đá, thay đổi tốc độ lái ở cung đường đèo dễ khiến lốp xe bị mài mòn, dẫn đến tình trạng rách lốp.

Trong trường hợp mặt đá không đủ nhọn, lực va chạm có thể làm hỏng cấu trúc bên trong lốp xe, dẫn đến tình trạng phù lốp, gây ảnh hưởng đến áp suất lốp.

Lốp xe có thể bị phù, rách khi đi qua đoạn đồ xấu, nhiều vật sắc nhọn.

Khi lốp xe bị phù, xe có thể rung lắc mạnh, mất cân bằng, khiến việc vận hành trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra nếu đổ đèo ở vận tốc cao và vô tình va chạm đá nhọn, lốp xe có nguy cơ bị rách, dẫn đến nổ lốp bất ngờ, gây nguy hiểm cho người ngồi bên trong và các phương tiện di chuyển xung quanh.

Kiểm tra kỹ, luôn có lốp dự phòng

Để giảm nguy cơ rách hay nổ lốp khi du lịch đường đèo, chủ xe cần chú ý lắp đặt các bộ lốp chất lượng cao, độ dày phù hợp với kích thước mâm, ưu tiên thương hiệu uy tín như Pirelli, Bridgestone, Continental hay Michelin...

Hiện nay trên các mẫu SUV thế hệ mới gần như đều được trang bị tính năng cảnh báo áp suất lốp (TPMS). Đây cũng là bí quyết nhằm kiểm soát khả năng vận hành của lốp, tránh tình trạng lốp xe bị non hay quá căng.

Chú xe nên mang theo lốp dự phòng khi du lịch đường xa. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Trước các chuyến đi xa, chủ xe nên kiểm tra độ mòn của lốp, tránh các vết nứt, rách nhỏ có thể dẫn đến nổ lốp bất kỳ thời điểm nào. Đặc biệt nếu bộ lốp đã gần hết thời hạn (khoảng 5 năm/ 50.000 km), chủ xe nên chủ động thay mới để tránh gặp sự cố trong chuyến du lịch.

Khi di chuyển ở các cung đường xấu, người điều khiển ôtô nên chú ý quan sát, tránh đi vào đoạn đường xấu, có vật cản sắc nhọn. Khi có kế hoạch du lịch đường dài, chủ xe nên chủ động mang theo lốp dự phòng, đã được bơm đúng áp suất và trong tình trạng ổn định.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho bộ lốp trước mỗi chuyến đi dài không chỉ giúp hành trình trở nên an toàn, mà còn mang lại sự yên tâm cho cả gia đình khi vi vu trên những cung đường đèo dốc. Một vài thao tác nhỏ trước khi khởi hành có thể giúp bạn tránh được những rủi ro lớn, giữ cho chuyến đi trọn vẹn.