Lũng Cú bác tin 'dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần'

Xã Lũng Cú cho biết tin đồn "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" xuất phát từ tài khoản ẩn danh, thiếu bằng chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương.

Mùa xuân ở bản Lô Lô Chải, hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Tú.

Ngày 17/9, UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) khẳng định "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật. Chính quyền đã thành lập tổ công tác, làm việc trực tiếp với Ban quản lý Làng văn hóa du lịch thôn Lô Lô Chải, 51 hộ kinh doanh homestay, 2 nhà hàng và 5 điểm bán đồ ăn vặt.

Kết quả xác minh cho thấy 100% cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống đều niêm yết giá và bán đúng niêm yết. Tổ công tác không phát hiện trường hợp nào lợi dụng dịp lễ hội hay lượng khách đông để tự ý tăng giá.

Giá phòng thời điểm kiểm tra dao động 500.000 đồng - 1,2 triệu đồng/phòng, được đánh giá phù hợp với mặt bằng chung. Các sản phẩm lưu niệm đều có niêm yết rõ ràng, kèm thông tin nguồn gốc, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

Theo lãnh đạo xã, phản ánh trên mạng xã hội xuất phát từ tài khoản ẩn danh, không cung cấp địa điểm cụ thể cũng như bằng chứng như hóa đơn hay hình ảnh, nên không đủ cơ sở xem xét.

Chính quyền cho rằng thông tin thất thiệt này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương. UBND xã cam kết tăng cường quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Đồng thời, địa phương sẽ tập trung đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, cải thiện hạ tầng và đẩy mạnh quảng bá văn hóa truyền thống để xây dựng hình ảnh Lũng Cú an toàn, thân thiện và văn minh.

Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Tú.

Trước đó, tối 15/9, một tài khoản trong nhóm du lịch Tuyên Quang đăng bài viết cho rằng "giá cả ở Lô Lô Chải quá chát, đắt gấp 3 lần", chia sẻ trải nghiệm không tốt và tuyên bố sẽ không mua bán gì khi quay lại Hà Giang.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ cảnh quan và văn hóa đặc trưng của người Lô Lô.

Ngôi làng bốn mùa đều đẹp: xuân có hoa đào, mận, lê, hè là nắng vàng trên mái ngói âm dương, đông về ấm áp bên bếp lửa và hương rượu ngô ngày Tết.

Từ năm 2022, Lô Lô Chải được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch, bổ sung nhiều tiện nghi phục vụ du khách mà vẫn giữ cảnh quan mộc mạc. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng trước khi tiếp tục hành trình khám phá cột cờ Lũng Cú hay cột mốc cực Bắc của Tổ quốc.