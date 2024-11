Lý do nên ăn gừng vào mùa đông

Không chỉ là loại gia vị phổ biến trong các món ăn, gừng còn có tác dụng tuyệt vời giúp làm ấm cơ thể và tăng cường sức đề kháng trong mùa đông lạnh giá.

Uống trà gừng tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ điều trị cảm lạnh.

Với hương vị cay nồng và nhiều lợi ích sức khỏe, gừng vừa ngon vừa bổ dưỡng lại rất đa năng, dễ thêm vào nhiều món ăn. Lợi ích sức khỏe của gừng chủ yếu là do chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và hàm lượng các hợp chất có trong gừng. Hương thơm độc đáo của gừng đến từ các loại dầu tự nhiên trong nó, trong đó quan trọng nhất là gingerol.

Vì sao nên ăn gừng vào mùa đông?

Các nghiên cứu cho thấy gừng có tác dụng kháng viêm, kháng virus và kháng khuẩn tuyệt vời. Nó kích thích hệ thống miễn dịch tự bảo vệ tốt hơn để chống lại các virus như cúm hoặc viêm phế quản vào mùa lạnh.

Trong y học cổ truyền phương Đông, gừng là một vị thuốc chữa bệnh rất hiệu quả. Gừng có vị cay, có công dụng phát tán phong hàn, tính ấm, giúp làm ấm cơ thể từ bên trong nên thường dùng để trị cảm mạo phong hàn, đau đầu, rét, tắc ngạt mũi, đau bụng do lạnh, đầy bụng, không tiêu, trị ho, đờm nhiều, ho do viêm phế quản…

Ngoài ra, gừng tươi còn được sử dụng như một phụ liệu quý trong chế biến thuốc, làm giảm tác dụng phụ, tăng tính ấm, tăng tác dụng chữa ho của một số loại thuốc Đông y.

Các hợp chất trong gừng giúp làm loãng đờm, giảm ho và làm dịu cổ họng. Đồng thời có tác dụng giảm đau nhức cơ bắp, rất hữu ích trong những ngày thời tiết thay đổi.

Nhờ tác dụng chống viêm mạnh, sử dụng gừng có thể giúp hỗ trợ giảm đau ở người bị viêm xương khớp hoặc thấp khớp trong thời tiết ẩm ướt. Ăn gừng cũng là giải pháp làm giảm buồn nôn, kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu.

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, gừng có một số hợp chất phenolic hoạt tính sinh học như gingerols, gingerenone A, zingerone, shogaols, paradols, quercetin... Bên cạnh đó, gừng cũng có một số hợp chất terpene như β-bisabolene, α-curcumene, zingiberene, α-farnesene và β-sesquiphellandrene. Nó còn chứa polysaccharides, lipid, acid hữu cơ và chất xơ thô. Tất cả các hợp chất hoạt tính này làm cho gừng trở thành một chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Gừng chứa chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm mạnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gingerol làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn và virus. Cụ thể, nó được phát hiện có hiệu quả cao chống lại vi khuẩn trong miệng liên quan đến viêm nướu, viêm nha chu và có hiệu quả chống lại nhiễm trùng do virus hợp bào hô hấp. Với những lý do này, gừng được sử dụng thường xuyên để cải thiện tiêu hóa, giảm buồn nôn, hỗ trợ chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Cách sử dụng gừng hiệu quả nhất trong mùa đông

Gừng thường có sẵn ở dạng tươi, khô, gừng xay và nước ép. Ăn gừng sống là cách tốt nhất để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của chúng. Gừng sống có mùi thơm nồng hơn và chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn.

Để chọn được củ gừng tươi ngon, khi mua gừng nên chọn củ gừng già, nhỏ, vỏ sần sùi nhưng cầm chắc tay. Dùng ngón tay cạo nhẹ lớp vỏ bên ngoài, nếu thấy phần vỏ và thịt gừng có sự khác biệt màu sắc khá rõ ràng, ngửi thấy mùi cay nồng thì đó là củ gừng tươi ngon, có hàm lượng tinh dầu cao.

Gừng mua về nên rửa sạch đất cát, bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra có thể bảo quản gừng tươi lâu bằng cách cho gừng vào trong chậu cát, sau đó vùi gừng xuống cát rồi để ở nơi thoáng mát là được.

Cách đơn giản nhất là sử dụng gừng tươi như một loại gia vị trong các món ăn hàng ngày. Gừng có thể được thêm vào các món canh, súp, xào, kho... để tăng hương vị cho món ăn lại có tác dụng làm ấm bụng và hỗ trợ tiêu hóa.

Cách dùng phổ biến nữa là pha trà gừng. Uống trà gừng kích thích tiêu hóa, giảm buồn nôn và là một cách hiệu quả để giảm căng thẳng, mệt mỏi do các triệu chứng khó chịu khi mắc cảm cúm, cảm lạnh hay đau nhức cơ thể.

Để chế biến trà gừng rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một củ gừng tươi, rửa sạch, đập giập, thêm nước đun sôi hoặc cho vào ấm pha trà, đổ nước sôi pha hãm trong 10 phút là uống được.

Hoặc có thể làm trà gừng kết hợp với mật ong cũng rất tốt cho người bị ho do viêm đường hô hấp nhờ gừng và mật ong có đặc tính chống viêm, mật ong giúp bao phủ niêm mạc dạ dày, họng và làm dịu họng hiệu quả.