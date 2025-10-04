Lý do nên cân nhắc quyền lợi sản phẩm bảo hiểm bán cùng từ đầu

Không ít người khi lần đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ lựa chọn quyền lợi cơ bản, tập trung vào rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Tuy nhiên, trong thực tế, các rủi ro liên quan đến tai nạn, bệnh hiểm nghèo, chi phí y tế hay mất thu nhập có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Chị Thu Huyền (32 tuổi, nhân viên văn phòng) từng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung với gói quyền lợi cơ bản, nhằm đảm bảo hỗ trợ tài chính trong trường hợp gặp rủi ro tử vong. Sau tai nạn và phải nghỉ làm 2 tháng, chi phí điều trị và mất thu nhập gây áp lực lớn cho gia đình chị Huyền, trong khi tình huống này không nằm trong phạm vi chi trả. Nếu bổ sung quyền lợi bảo vệ từ đầu, chị Huyền có thể tránh gánh nặng tài chính. Thực tế, nhiều người chỉ chọn quyền lợi cơ bản, nhưng rủi ro phát sinh có thể ảnh hưởng lớn đến tài chính và kế hoạch gia đình, khiến việc mở rộng việc bảo vệ trở thành nhu cầu cần cân nhắc.

Tại sao cần cân nhắc tham gia sản phẩm bảo hiểm bán cùng?

Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2023 đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong cách thiết kế sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Theo nghị định này, quyền lợi bảo hiểm rủi ro của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chỉ gồm quyền lợi cơ bản là tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Những quyền lợi bảo vệ trước các sự kiện như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, chi phí y tế… không được tích hợp sẵn trong sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, mà được cung cấp trong từng sản phẩm bảo hiểm được thiết kế riêng cho nhu cầu bảo vệ tương ứng và có thể mua cùng với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Các sản phẩm này gọi chung là sản phẩm bảo hiểm bán cùng.

Việc bổ sung quyền lợi để gia tăng bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm bán cùng không chỉ giúp phạm vi bảo vệ tài chính rộng hơn mà còn mang lại sự linh hoạt trong việc thiết kế kế hoạch bảo hiểm phù hợp từng cá nhân.

Sản phẩm bảo hiểm bán cùng giúp chi trả rủi ro mà bảo hiểm liên kết đầu tư không bảo vệ như tai nạn, bệnh hiểm nghèo hay chi phí y tế - vấn đề có thể làm gián đoạn thu nhập và gây áp lực tài chính, thường bị bỏ qua khi tham gia bảo hiểm. Việc chủ động mở rộng phạm vi bảo vệ bằng sản phẩm bảo hiểm bán cùng giúp mang đến lớp bảo vệ toàn diện cho khách hàng

Tiêu chí lựa chọn sản phẩm bảo hiểm bán cùng

Khi lựa chọn sản phẩm bảo hiểm bán cùng, người mua bảo hiểm nên tiếp cận việc bổ sung quyền lợi một cách chủ động và có chiến lược. Trước hết, người mua cần xác định rõ nhu cầu bảo vệ: Nếu lo lắng khả năng sức khỏe suy giảm, nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo hay chi phí y tế gia tăng, đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Đồng thời, bạn cần đánh giá khả năng tài chính thực tế vì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cam kết dài hạn, mức phí phù hợp ban đầu nhưng có thể tạo gánh nặng nếu không được tính toán.

Trước khi quyết định, người tham gia bảo hiểm nên tìm hiểu kỹ điều khoản giữa sản phẩm bảo hiểm bán cùng để có lựa chọn phù hợp.

Người tham gia cần đọc kỹ hợp đồng (phạm vi bảo vệ, mức chi trả, thời gian chờ, loại trừ) để tránh hiểu nhầm khi phát sinh yêu cầu bồi thường. Nhu cầu bảo vệ thay đổi theo từng giai đoạn nên cần rà soát, điều chỉnh định kỳ và tham khảo tư vấn uy tín để có kế hoạch bảo vệ phù hợp, bền vững. Khi lựa chọn đúng, sản phẩm bảo hiểm bán cùng sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ tài chính trước rủi ro.

Ví dụ để tham gia sản phẩm bảo hiểm tai nạn được bán cùng với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo vệ tối đa vừa ra mắt của Prudential, người tham gia chỉ cần trả thêm khoản phí bảo hiểm là được tăng cường bảo vệ trước rủi ro do tai nạn gây ra. Theo đó, sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn có thể bảo vệ khách hàng trước những rủi ro lớn như tử vong do tai nạn (khách hàng có thể được chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm tùy sự kiện tai nạn) lẫn rủi ro nhỏ hơn như bỏng do tai nạn từ 5% diện tích da bị bỏng trên cơ thể (khách hàng có thể nhận % số tiền bảo hiểm được chi trả tương ứng với tổng % diện tích da bị bỏng/phỏng được xác nhận từ 5% trở lên).

Cũng liên quan sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo vệ tối đa, bạn có thể lựa chọn tham gia nhiều sản phẩm bảo hiểm bán cùng với quyền lợi phù hợp nhu cầu bản thân như quyền lợi chăm sóc sức khỏe với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe PRU-Hành trang vui khỏe, hay miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho hợp đồng bảo hiểm nếu bản thân hoặc vợ/chồng của người được bảo hiểm không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với sản phẩm Bảo hiểm Miễn đóng phí. Trong khi đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn giúp bạn chủ động bảo vệ tài chính cho gia đình, yên tâm hơn trước rủi ro tử vong.

Trước khi quyết định, bạn cần tìm hiểu, so sánh kỹ điều khoản giữa sản phẩm bảo hiểm bán cùng, đặc biệt là quy định thời gian chờ, giới hạn chi trả, danh mục bệnh lý được bảo hiểm và điều khoản loại trừ - điểm dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng khi xảy ra rủi ro. Ngoài ra, bạn không bắt buộc tham gia bảo hiểm bán cùng vào cùng thời điểm yêu cầu tham gia sản phẩm bảo hiểm chính. Bạn có thể yêu cầu bổ sung tùy theo nhu cầu, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, miễn đáp ứng quy định về thẩm định, điều kiện tham gia theo các quy tắc, điều khoản sản phẩm tương ứng. Điều này nhằm đảm bảo tính toàn diện trong phạm vi bảo vệ. Các sản phẩm bảo hiểm bán cùng chỉ nên đóng vai trò bổ sung, tham gia tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính, không nên bị xem là điều kiện bắt buộc hay lựa chọn theo cảm tính.