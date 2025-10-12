Lý giải về chứng nghiến răng khi ngủ

Nghiến răng khi ngủ có thể xảy ra do căng thẳng hoặc rối loạn giấc ngủ. Với trẻ nhỏ, áp lực từ bài tập về nhà, gặp vấn đề về răng miệng cũng gây ra tình trạng này.

Nghiến răng là tình trạng xảy ra phổ biến khi ngủ. Ảnh: Shutterstock.

Nghiến răng có thể là phản ứng không tự chủ với căng thẳng và lo lắng. Trong khi ngủ, cả người lớn và trẻ em đều có thể nghiến răng mà không hay biết.

Bản thân tật nghiến răng không được coi là nguy hiểm, nhưng việc nghiến hoặc siết chặt răng liên tục có thể gây đau hàm và tổn thương răng theo thời gian.

Vì vậy, việc tìm hiểu nguyên nhân của chứng nghiến răng khi ngủ để có biện pháp ngăn chặn thói quen không tốt này.

Căng thẳng

Theo Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ, căng thẳng dường như có liên quan chặt chẽ đến chứng nghiến răng khi ngủ, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định liệu căng thẳng có gây ra chứng nghiến răng hay ngược lại.

Đối với trẻ em trong độ tuổi đi học, nghiến răng có thể là cách để đối phó với căng thẳng từ bài tập về nhà, việc nhà và việc đạt điểm cao.

Lo lắng

Theo Health Shots, nhiều nghiên cứu cho thấy những người hay bồn chồn có nhiều khả năng bị nghiến răng hơn. Ban đầu, bạn có thể không nhận thấy các triệu chứng, nhưng một số dấu hiệu nhất định sẽ xuất hiện theo thời gian.

Nghiến răng khi ngủ ở trẻ nhỏ khá phổ biến, đặc biệt trong độ tuổi 3-10. Ảnh: Freepik.

Rối loạn giấc ngủ và sức khỏe tâm thần

Mặc dù căng thẳng và lo lắng có thể là nguyên nhân chính, nghiến răng cũng xảy ra do một số rối loạn sức khỏe tâm thần và giấc ngủ. Những người mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) hoặc thường xuyên bị đau nửa đầu có thể có nguy cơ cao.

Đôi khi nghiến răng cũng có thể đi kèm các rối loạn giấc ngủ, bao gồm chứng ngủ rũ, ngáy ngủ và các rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ.

Các vấn đề răng miệng

Theo Viện Y học Giấc ngủ Mỹ, chứng nghiến răng phổ biến hơn ở những người chủ yếu thở bằng miệng. Nghiến răng cũng có thể xảy ra do răng trẻ mọc lệch lạc hoặc do đeo niềng răng.

Thói quen lối sống

Những người hút thuốc, uống rượu và tiêu thụ nhiều caffeine (hơn 6 tách cà phê mỗi ngày) có nguy cơ nghiến răng cao gấp đôi so với những người không làm vậy. Ngoài ra, thói quen nghiến răng khi thức, chẳng hạn cắn môi, lưỡi hoặc má và nhai kẹo cao su trong thời gian dài, có thể làm tăng nguy cơ nghiến răng khi ngủ.

Khói thuốc lá thụ động là yếu tố nguy cơ khác gây ra chứng nghiến răng. Nghiên cứu cho thấy ngay cả khi tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở mức độ vừa phải làm tăng nguy cơ nghiến răng ở cả người lớn và trẻ em.

Nguy cơ nghiến răng ở trẻ theo độ tuổi

Trẻ em từ 7 đến 10 tuổi có nhiều khả năng nghiến răng khi ngủ, nhưng tình trạng này có thể gặp ở trẻ em ở mọi lứa tuổi.

- Trẻ sơ sinh: Trẻ sơ sinh có thể bị nghiến răng ngay khi mọc răng, và đã được ghi nhận ở trẻ em dưới 1 tuổi. Trẻ sơ sinh nghiến răng để làm dịu sự khó chịu liên quan đến mọc răng. Thói quen nghiến răng kéo dài ở trẻ sơ sinh thường không gây ra các biến chứng sức khỏe lâu dài, nhưng có thể khiến trẻ sơ sinh ngừng bú mẹ sớm.

- Trẻ mới biết đi: Nghiên cứu cho thấy căng thẳng và lo lắng khi xa cách có thể gây ra chứng nghiến răng khi ngủ ở trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ. Nghiến răng ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ít có khả năng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc của răng vĩnh viễn.

- Trẻ em trong độ tuổi đi học: Nghiến răng có thể xuất hiện hoặc tái phát ở trẻ đang thay răng sữa và mọc răng vĩnh viễn. Nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em vô thức giải tỏa căng thẳng và áp lực ban ngày thông qua việc nghiến răng vào ban đêm.