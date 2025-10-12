Hình ảnh gây sốc sau khi một phụ nữ ở TP.HCM tiêm tan mỡ

Mắc bẫy quảng cáo "siêu hủy mỡ, dáng chuẩn tức thì", nhiều phụ nữ phải gánh chịu hậu quả kinh hoàng khi bụng, đùi, bắp tay mưng mủ, áp xe đa ổ sau khi tiêm tại spa chui.

Vùng da bụng của bệnh nhân chi chít ổ mủ sau khi hút mỡ ở spa. Ảnh: BVCC.

Thị trường làm đẹp cuối năm lại rộ lên các lời mời gọi giảm béo cấp tốc, hứa hẹn hiệu quả "thần kỳ" chỉ sau một mũi tiêm tinh chất "siêu hủy mỡ" với chi phí hấp dẫn.

Bỏ qua các rủi ro về nguồn gốc thuốc, quy trình thực hiện không chuẩn y khoa, nhiều người đã lao vào các dịch vụ thẩm mỹ không phép để rồi phải gánh chịu những biến chứng kinh hoàng. Họ phải nhập viện trong tình trạng da loét không lành, mưng mủ, áp xe đa ổ trên khắp cơ thể.

Sưng, mưng mủ khắp người sau tiêm tan mỡ tại spa

Chỉ vì muốn sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng, chị P.T.H. (32 tuổi, ngụ TP.HCM) đã phải sống trong cảnh đau đớn, lo lắng suốt nhiều tháng trời.

Khoảng 6 tháng trước, chị H. đến một cơ sở spa ở nước ngoài để thực hiện liệu trình tiêm tan mỡ bắp tay. Chị tin rằng đây là giải pháp không xâm lấn, giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một tháng, vùng tiêm bắt đầu sưng đỏ, đau nhức dữ dội và chảy ra dịch mủ vàng đục.

Nhân viên spa trấn an chị rằng đây là phản ứng thông thường và kê đơn kháng sinh, kháng viêm. Sau hai tháng điều trị tại chỗ, một số nốt viêm đã khô lại, nhưng vẫn còn nhiều nốt sưng đỏ dai dẳng, rỉ mủ liên tục.

Tưởng chừng mọi chuyện đã dần ổn, nhưng 3 tháng sau, chị H. tiếp tục liều lĩnh quay lại cơ sở này để tiêm trẻ hoá da bụng. Đúng kịch bản cũ, chỉ một tháng sau, vùng bụng chị nổi lên các nốt đỏ, đau và mưng mủ nghiêm trọng. Quá hoảng sợ, chị H. mới tìm đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để cầu cứu.

Tay bệnh nhân xuất hiện nhiều vết loét sau khi tiêm tan mỡ. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị áp xe đa ổ da sau tiêm tan mỡ và tiêm trẻ hoá. Hậu quả của việc làm đẹp chui, sử dụng chất tiêm không rõ nguồn gốc đã khiến người phụ nữ trẻ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng và sẹo xấu vĩnh viễn.

Trường hợp của chị T. (49 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng là lời cảnh tỉnh đắt giá về niềm tin mù quáng vào quảng cáo thẩm mỹ.

Thấy một cơ sở quảng cáo rầm rộ trên Facebook với lời hứa hẹn "dáng chuẩn ngay tức thì chỉ sau một liệu trình siêu hủy mỡ", chị T. nhanh chóng tìm đến.

Tại đây, chị được nhân viên tư vấn gói tiêm tan mỡ với chi phí hơn 10 triệu đồng, thực hiện nhanh chóng chỉ trong 45 phút, cam kết "không đau, chỉ cần bôi tê xong nằm yên". Nhân viên tư vấn hứa hẹn tinh chất hủy mỡ sẽ được đào thải qua hệ bài tiết sau 5-7 ngày và chị sẽ lấy lại vóc dáng thon gọn.

Tuy nhiên, sau một tuần tiêm, vùng bụng, hông, đùi của chị T. bắt đầu nổi nhiều nốt đỏ, sưng, và cứng. Nhân viên thẩm mỹ hướng dẫn chị ra nhà thuốc mua kháng sinh uống nhưng tình hình không hề cải thiện.

Khi tình trạng nặng thêm, mủ xuất hiện dày đặc, đau nhức, chị quay lại cơ sở thì nơi này đã đóng cửa, không thể liên lạc được. Chị T. đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong tình trạng vùng bụng, hông, đùi bị áp xe, viêm và chảy mủ. Bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị áp xe đa ổ sau tiêm chất tan mỡ và phải điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm liều cao.

Giảm mỡ không phải "tiêm chơi"

Trước thực trạng tai biến do tiêm tan mỡ tràn lan, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về giải pháp giảm mỡ an toàn, đặc biệt là phương pháp hút mỡ chính thống. PGS.TS Phạm Hiếu Liêm, Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã đưa ra những phân tích chuyên môn chi tiết.

Cụ thể, hút mỡ (liposuction) là thủ thuật dùng ống hút chuyên dụng kết hợp áp lực âm để lấy đi mỡ thừa dưới da. Đây là biện pháp giảm mỡ cục bộ, giúp tạo dáng, thu gọn các vùng có mỡ dư thừa như bụng, hông, đùi, cánh tay... Hút mỡ không phải là phương pháp giảm cân toàn thân.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM thực hiện một ca hút mỡ bằng máy trợ lực thế hệ mới. Ảnh: BVCC.

PGS Liêm cảnh báo, mặc dù hút mỡ là can thiệp ít xâm lấn, nó vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm nếu không được thực hiện đúng quy chuẩn y khoa. Các biến chứng thường được chia thành hai nhóm chính.

Thứ nhất là các biến chứng chung và thẩm mỹ cục bộ, bao gồm việc sưng bầm, chảy máu, hoặc tụ dịch kéo dài sau phẫu thuật. Nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng, xảy ra khi quy trình vô khuẩn không đảm bảo, có thể dẫn đến viêm mô tế bào, áp xe, hoặc thậm chí là nhiễm trùng huyết.

Về mặt thẩm mỹ, nguy cơ lồi lõm, biến dạng mô có thể xảy ra do bác sĩ hút mỡ không đều, gây ra các vùng da nhấp nhô, sần sùi sau khi lành thương. Ngoài ra, hoại tử vạt da cũng có thể xảy ra do tổn thương mạch máu nuôi dưỡng da trong quá trình hút mỡ quá thô bạo.

Thứ hai là các biến chứng nguy hiểm toàn thân. Đặc biệt phải kể đến thuyên tắc mỡ (Fat Embolism), một biến chứng cực kỳ nguy hiểm và có thể khiến không qua khỏi. Các hạt mỡ nhỏ bị vỡ ra và đi vào hệ tuần hoàn, di chuyển đến phổi hoặc não, gây tắc mạch.

Nguy cơ khác là rối loạn điện giải và sốc, thường xảy ra khi khối lượng mỡ hút ra quá lớn (vượt ngưỡng an toàn cho phép, thường là 4-5 lít) hoặc do sử dụng lượng lớn dung dịch tiêm mà không kiểm soát chặt chẽ.

Đáng lo ngại hơn, dù hiếm, nhưng nguy cơ ống hút mỡ đi quá sâu, gây tổn thương cơ quan nội tạng (ruột, gan) vẫn có thể xảy ra, nhất là khi phẫu thuật tại cơ sở không chuyên.

"Dù là bất kỳ can thiệp lớn hay nhỏ, xâm lấn hoặc ít xâm lấn cũng nên được thực hiện tại cơ sở uy tín, do bác sĩ chuyên môn cao thực hiện, với trang thiết bị đầy đủ thì nguy cơ mới được kiểm soát tốt và an toàn", PGS Liêm khuyến cáo.

PGS Liêm cho hay với các phương pháp làm đẹp không rõ nguồn gốc, đặc biệt là tiêm tan mỡ cấp tốc tại spa không phép, người bệnh đang đánh đổi sức khỏe và thậm chí là tính mạng của mình.

Các cơ sở này thường sử dụng thuốc tiêm trôi nổi, không được Bộ Y tế cấp phép, cùng với quy trình vô trùng không đảm bảo, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, áp xe, hoại tử da cao. Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo đường mật và tìm đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn chính xác.