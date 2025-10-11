Phút chậm trễ khiến bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn

Nhiều trẻ nhỏ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng xoắn tinh hoàn kéo dài nhiều giờ, khiến bác sĩ buộc phải cắt bỏ vì đã hoại tử.

Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí gấp. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ trong thời gian ngắn, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, đã liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi phải cắt bỏ tinh hoàn vì nhập viện muộn, vượt quá “thời gian vàng 6 giờ".

Bé N.Q.A. (4 tháng tuổi, ở Tam Dương Bắc, Phú Thọ) được gia đình đưa đến trong tình trạng bìu sưng đỏ, đau, quấy khóc không ngừng. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện tinh hoàn trái đã hoại tử, buộc phải cắt bỏ để tránh nhiễm trùng.

Tương tự, bé D.T.K. (6 tháng tuổi, ở Bình Tuyên, Phú Thọ) được đưa đến viện trong tình trạng nặng, tinh hoàn phải đã xoắn nhiều vòng và không thể phục hồi dù ê-kíp phẫu thuật nỗ lực suốt hơn một giờ.

Theo bác sĩ Vũ Bỉnh, chuyên gia phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, xoắn tinh hoàn là tình trạng cuống tinh hoàn bị xoắn, khiến máu không thể lưu thông đến nuôi cơ quan này. Nếu không được xử trí kịp thời, tinh hoàn sẽ chết hoàn toàn, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản và nội tiết của trẻ.

Xoắn tinh hoàn có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, phổ biến nhất là trẻ em và thanh thiếu niên 10-20 tuổi. Triệu chứng thường gồm đau dữ dội vùng bẹn bìu, sưng tím, kèm buồn nôn, nôn; cơn đau tăng dần và lan ra vùng háng.

Theo các nghiên cứu, bệnh nhân xoắn tinh hoàn được phát hiện sớm và điều trị trong 6 giờ đầu có tỷ lệ hồi phục chức năng tinh hoàn hầu như là 100%. Nếu phát hiện và điều trị trong khoảng 6-12 giờ, tỷ lệ này giảm còn 50%. Nếu người bệnh đến trong khoảng 12-24 giờ, tỷ lệ hồi phục chỉ còn 20%. Trường hợp bệnh nhân vào viện sau 24 giờ trở lên sẽ không cứu được tinh hoàn.

Tinh hoàn không chỉ đảm nhiệm chức năng sinh sản mà còn sản xuất hormone sinh dục nam. Mất một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, nội tiết và khả năng sinh sản sau này. Dù người bệnh vẫn có thể sống khỏe mạnh, nhưng việc mất đi cơ quan này chỉ vì chậm trễ là điều rất đáng tiếc.