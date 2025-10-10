TP.HCM khánh thành bệnh viện nghìn tỷ ở cửa ngõ Tây Bắc

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi với tổng vốn hơn 1.850 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển của mạng lưới y tế cửa ngõ Tây Bắc, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung tâm.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi khang trang, hiện đại. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 10/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (xã Tân An Hội).

Công trình được xem là dự án y tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc.

Theo ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi được xây dựng trên khu đất rộng hơn 60.000 m², là công trình cấp I, nhóm A, với tổng mức đầu tư hơn 1.854 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Bệnh viện có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường bệnh, quy mô lưu bệnh là 500 giường, gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, được thiết kế đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường. Cấu trúc phân khu chức năng được tối ưu hóa, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên y tế.

"Công trình còn được trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến như khí y tế trung tâm, xử lý nước thải đạt chuẩn, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu", ông Thanh nói.

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi được khởi công ngày 15/1/2021, giữa thời điểm đại dịch Covid-19 gây nhiều gián đoạn về nguồn cung vật tư và nhân lực. Tuy nhiên, công trình vẫn được thi công nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ngày 3/10, Sở Xây dựng TP.HCM đã chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2026. Giai đoạn tới, chủ đầu tư và Sở Y tế TP.HCM sẽ hoàn tất việc lắp đặt thiết bị y tế chuyên sâu, hệ thống công nghệ thông tin, bệnh án điện tử, viễn thông y tế và phần mềm quản lý bệnh viện.

Đại biểu cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, cho biết bệnh viện được thành lập từ năm 2007, tiền thân là Trung tâm Y tế huyện Củ Chi với quy mô ban đầu 500 giường. Hiện, đơn vị có 1.169 nhân viên, gồm 257 bác sĩ và 538 điều dưỡng, tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học đạt hơn 64%.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 600.000 lượt khám chữa bệnh cho người dân huyện Củ Chi và khu vực lân cận. Trong năm 2024, bệnh viện ghi nhận gần 530.000 lượt khám ngoại trú và hơn 57.000 lượt nội trú. Dù vẫn ở bệnh viện hạng II, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, nội soi can thiệp, phẫu thuật thần kinh cột sống, đặc biệt là phẫu thuật sọ não, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

"Công trình bệnh viện mới là niềm tự hào và nguồn động viên lớn lao cho đội ngũ y bác sĩ Củ Chi, giúp chúng tôi có điều kiện phục vụ người dân tốt hơn và hướng đến mục tiêu trở thành bệnh viện hạng I trong thời gian tới", bác sĩ Phương chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh việc hoàn thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi là minh chứng cho nỗ lực của thành phố trong đầu tư hạ tầng y tế phục vụ dân sinh. Bà Tuyết đề nghị sớm hoàn tất việc lắp đặt thiết bị để bệnh viện vận hành muộn nhất vào tháng 1/6/2026.

"Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ y bác sĩ mạnh, bệnh viện sẽ đảm nhận vai trò cửa ngõ y tế phía Tây Bắc, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân", bà Tuyết nói.

Bà Tuyết cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục theo dõi, đảm bảo vận hành hiệu quả, đồng thời chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện mới, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Trung ương về tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ một trung tâm y tế nhỏ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi nay đã trở thành biểu tượng mới của ngành y tế TP.HCM tại cửa ngõ Tây Bắc, hiện đại, đồng bộ và sẵn sàng phục vụ người dân ngay trong năm 2026.