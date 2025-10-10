Bác sĩ Bạch Mai, Huế, Gia Lai đồng loạt chi viện cho vùng lũ

Hàng trăm y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Huế, Gia Lai đã lên đường, mang theo thuốc men, thiết bị y tế đến với người dân vùng lũ.

Người dân Bắc Ninh ngâm mình trong nước lũ, cứu vườn bonsai. Ảnh: Đinh Hà.

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, hàng trăm y, bác sĩ từ các bệnh viện lớn đã khẩn trương lên đường hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đoàn công tác gồm hơn 30 y, bác sĩ từ nhiều chuyên khoa đã khởi hành tới Nghệ An và Tuyên Quang - những nơi chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt - để khám chữa bệnh cho người dân.

Đoàn xuất phát từ ngày 8/10, mang theo nhiều vật tư, thuốc men và trang thiết bị y tế. Trong đợt đầu, hai tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang được ưu tiên hỗ trợ, sau đó bệnh viện sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để tiếp tục điều động lực lượng tới các vùng bão lũ khác.

Theo PGS Đào Xuân Cơ, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, đoàn còn thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh sau lũ lụt, giúp các địa phương chủ động hơn trong ứng phó với thiên tai.

"Hơn lúc nào hết, khi thiên tai và dịch bệnh xảy ra, đồng bào và đồng nghiệp vùng lũ rất cần sự hỗ trợ. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên của bệnh viện cùng chung tay, ai có của góp của, ai có sức góp sức. Đó là trách nhiệm, cũng là nghĩa tình", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Hơn 30 bác sĩ từ các chuyên khoa, đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên đường tới Nghệ An và Tuyên Quang để khám chữa bệnh cho người dân vùng bão lũ và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Ảnh: BVCC.

Ông cho biết toàn bộ phương án hậu cần đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thuốc men, phương tiện di chuyển, đến chỗ ăn ở, sinh hoạt, để các y bác sĩ yên tâm làm nhiệm vụ.

Theo Vietnam+, từ Tây Nguyên, sáng 10/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ y tế sau bão số 11 cho đồng bào hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Ngoài nhân lực, tỉnh này cũng hỗ trợ khẩn cấp 4 tỷ đồng cho các tỉnh bị ngập lụt nặng. Cụ thể, 4 tỉnh được nhận hỗ trợ gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng .

Song song với đó, Sở Y tế tỉnh được giao thành lập đoàn y tế trực tiếp đến Thái Nguyên và Cao Bằng để phối hợp cùng ngành y tế địa phương trong công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và truyền thông giáo dục sức khỏe sau lũ.

Đoàn gồm 62 cán bộ y tế từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế huyện, được chia làm hai đội công tác. Họ sẽ khởi hành sáng 10/10 và triển khai hỗ trợ người dân từ ngày 11 đến 17/10.

Các xe cứu thương của Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị ngập nước, không thể di chuyển. Ảnh: Nông Thị Xuyến.

Tại miền Trung, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết trong hai ngày 8 và 9/10, đoàn y bác sĩ của bệnh viện đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10.

Đoàn công tác do bác sĩ chuyên khoa II Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của PGS.TS Đậu Minh Long, giảng viên Đại học Sư phạm, Đại học Huế và 25 y, bác sĩ, kỹ thuật viên đến từ nhiều chuyên khoa như Nội, Ngoại, Nhi, Sản, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu…

Ngoài việc thăm khám, đoàn còn thực hiện siêu âm tổng quát, siêu âm tim, điện tim và xét nghiệm đường huyết nhanh, giúp người dân được tầm soát toàn diện, phát hiện sớm các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, hô hấp và xương khớp.

Hơn 600 đơn thuốc miễn phí, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, đã được trao tận tay người dân. Trong tiết trời ẩm ướt khi nước lũ vừa rút, những túi thuốc và lời dặn dò chu đáo của các y bác sĩ trở thành món quà quý giá, giúp bà con yên tâm vượt qua mùa mưa bão, khi nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch và truyền nhiễm vẫn còn tiềm ẩn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, thời tiết tại Hà Nội cùng các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhìn chung khá thuận lợi, ban ngày nắng ráo, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội dao động 31-33°C.

Tuy nhiên, tại một số khu vực như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và cả Hà Nội, tình trạng ngập lụt vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn và có thể kéo dài thêm 2-3 ngày tới, đặc biệt ở những vùng trũng, nơi tiêu thoát nước kém.

Từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông; cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to, trong đó Nam Bộ mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.