Uống cà phê hàng ngày ảnh hưởng đến gan thế nào?

Nếu bạn là "tín đồ" của cà phê hàng ngày, tin tốt là đồ uống này có thể mang lại nhiều lợi ích cho lá gan.

Uống cà phê điều độ có rất nhiều lợi ích cho lá gan. Ảnh: Freepik.

Uống cà phê là thói quen không thể thiếu của nhiều người mỗi ngày và cũng là thú vui trong xã hội ngày nay. Chúng ta coi cà phê như một "cái cớ" để nghỉ ngơi và cơ hội để mọi người kết nối.

Loại thức uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn giúp duy trì sự tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần, hỗ trợ công việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, nếu là "tín đồ" của cà phê, bạn nên biết đồ uống này còn mang đến nhiều lợi ích không ngờ cho lá gan.

Chống lại ung thư gan và tổn thương mô

Theo Health Digest, nghiên cứu năm 2021 trên BMC Public Health đã xem xét tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong của các trường hợp bệnh gan mạn tính ở hàng nghìn người uống cà phê và không uống cà phê. Những người uống cà phê ít có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính hoặc tử vong do bệnh này trong khoảng thời gian 10,7 năm, ngay cả khi họ uống cà phê không chứa caffeine thay vì cà phê có caffeine.

Trong khi đó, bài đánh giá năm 2021 trên tạp chí Nutrients cũng cho thấy mối tương quan tích cực giữa việc uống cà phê và cải thiện sức khỏe gan. Bài đánh giá đã khám phá tác dụng của cà phê đối với tình trạng xơ gan (sẹo mô gan) ở người lớn mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Nghiên cứu đó cho thấy những người uống cà phê giảm 35% nguy cơ xơ gan "đáng kể".

Cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư gan. Bài đánh giá năm 2023 trên tạp chí Nutrition and Cancer đã xem xét dữ liệu từ 32 nghiên cứu và kết luận việc tiêu thụ cà phê nhiều hơn có tỷ lệ mắc ung thư gan thấp hơn.

Một số hợp chất trong cà phê có thể có lợi cho gan. Theo bài đánh giá năm 2019 trên tạp chí International Journal of Molecular Sciences, kahweol và cafestol, cả hai đều là hợp chất hóa học được gọi là diterpene, có thể ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư cũng như sự trưởng thành của khối u ở nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả gan. Trên thực tế, bài đánh giá năm 2022 trên tạp chí Molecules đã xác định cụ thể kahweol có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan.

Những người uống cà phê ít có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính hoặc tử vong do bệnh này. Ảnh: Pexels.

Paraxanthine là hợp chất khác trong cà phê có liên quan đến caffeine và có thể tốt cho gan. Nghiên cứu trên tạp chí Hepatology Research đã xem xét tác dụng của paraxanthine ở chuột và phát hiện ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ paraxanthine và việc giảm nguy cơ xơ gan.

Trong khi đó, nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy paraxanthine (và các hợp chất "xanthine" khác trong thực phẩm chứa caffeine như cà phê) có khả năng mang lại hiệu quả điều trị cho những người có chức năng gan kém.

Tác hại khi uống nhiều cà phê

Có một nhược điểm tiềm ẩn khi uống cà phê quá nhiều: Nó có thể làm tăng mức cholesterol, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrition Journal, điều này chủ yếu là do sự hiện diện của kahweol và cafestol, là những hợp chất chống viêm có lợi cho gan. Do đó, nếu đang phải vật lộn với mức cholesterol cao, mọi người nên hạn chế tiêu thụ cà phê ở mức không quá 3 cốc 350 ml mỗi ngày.

Mọi người cũng có thể chuyển sang uống cà phê pha bằng giấy lọc. Theo nghiên cứu năm 2025 được công bố trên tạp chí Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, cà phê pha bằng giấy lọc có hàm lượng kahweol và cafestol thấp hơn cà phê không lọc hoặc cà phê pha bằng giấy lọc, có lẽ là do giấy lọc cho phép ít diterpene đi qua hơn.