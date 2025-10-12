TP.HCM gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nguy cơ dịch chồng dịch

Tại TP.HCM, số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết đang tăng cao, có nhiều ca bệnh nặng. Chuyên gia nhận định nguy cơ bệnh dịch chồng dịch rất cao.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 2.141 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số tích lũy từ đầu năm là 40.694 ca. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An, Tân Hiệp và Bình Hưng Hòa.

Trong tuần qua, TP.HCM cũng ghi nhận 896 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 63,4% so với trung bình 4 tuần trước., tổng tích lũy từ đầu năm là 23.411 ca. Các phường xã có số ca mắc cao gồm Dĩ An, Hiệp Bình và Tân Thới Hiệp.

Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị nội trú cho hơn 20 trẻ mắc tay chân miệng, số trẻ mắc sốt xuất huyết cũng ở mức tương đương, cả hai bệnh đang tăng nhanh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca mắc tay chân miệng điều trị nội trú tại khoa tăng gấp 3-4 lần so với 2 tuần trước, chưa kể ca bệnh điều trị ngoại trú. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhi là trẻ sơ sinh và có bệnh nền, thuộc nhóm nguy cơ biến chứng cao nếu không được điều trị kịp thời.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nặng. Ảnh: Như Thuý.

“Cùng với sự gia tăng của tay chân miệng thì số ca sốt xuất huyết vẫn ở mức cao. Thời điểm này, TP.HCM vẫn thường xuyên mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh sinh sôi, phát triển; dự báo các bệnh truyền nhiễm sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Nguy cơ bệnh chồng bệnh, dịch chồng dịch là rất cao”, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Qui cho biết.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trung bình mỗi ngày tiếp nhận 5-10 ca mắc tay chân miệng mới, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch do bệnh diễn tiến nhanh.

Chị Lâm Thị Mỹ Hạnh (ngụ Tây Ninh) cho biết: "Khoảng 4-5 giờ sáng, bé chỉ hơi ấm đầu, tôi định chở đi bệnh viện nhưng chưa kịp thì bé lên cơn co giật. Chúng tôi vội vàng đưa bé đến thẳng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ nói cháu bị tay chân miệng nặng. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi vẫn không khỏi hoang mang, lo lắng".

Theo BS Nguyễn Hoàng Bảo Huy, khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố: "Đa phần trẻ nhập viện với triệu chứng sốt cao, nổi ban ở tay chân và loét miệng. Hiện các ca ở mức độ 2A vẫn chiếm đa số. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng khá nhanh, phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan vì đối với những ca nặng, biến chứng về thần kinh hay hô hấp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bệnh sốt xuất huyết cũng chưa có dấu hiệu giảm ca mắc mới".

Các bệnh truyền nhiễm cùng gia tăng với nhiều ca nặng dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch tăng cao. Trước tình hình này, các bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, bao gồm: Dự trữ thuốc điều trị, bố trí thêm giường bệnh, khu vực cách ly, tăng cường nhân viên y tế từ các khoa khác khi cần.

“Đây là những bệnh có tính chất chu kỳ nên phương án ứng phó đã được bệnh viện chuẩn bị từ đầu năm. Chúng tôi tách biệt khu vực cách ly, điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh khác để tránh lây nhiễm chéo. Trong trường hợp số ca bệnh tăng đột biến, giường bệnh sẽ được bố trí thêm ở những khoa khác ít bệnh nhân, đảm bảo không để xảy ra tình trạng quá tải”, bác sĩ Nguyễn Đình Qui nói.

Theo các chuyên gia, việc dịch chồng dịch có xảy ra hay không sẽ được quyết định bởi nỗ lực phòng chống dịch ngay từ đầu năm. Thành phố đang chủ động kiểm soát các ca bệnh, kiểm soát điểm nguy cơ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngành Y tế kêu gọi người dân đưa trẻ đi tiêm chủng các bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin, chủ động truy tìm, diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết, rửa tay, vệ sinh cá nhân để phòng chống các bệnh truyền nhiễm nói chung. Khi trẻ có biểu hiện bệnh như sốt, ho, co giật, nổi hồng ban…, cần đưa đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời.