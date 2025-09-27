Lý Hoàng Nam chạm trán tay vợt số 1 thế giới ở bán kết Malaysia Cup

Đánh bại người đồng đội Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam giải PPA Tour Asia - Malaysia Cup 2025.

Ngày 26/9, các tay vợt đơn nam của pickleball Việt Nam tiếp tục thi đấu ở tứ kết Malaysia Cup 2025. Lần này, chúng ta chỉ còn được chứng kiến Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển góp mặt ở bán kết.

Lý Hoàng Nam chơi bản lĩnh hơn Trịnh Linh Giang ở tứ kết. Ảnh: Kamito.

Những màn "báo thù" ngọt ngào

Trương Vinh Hiển là cái tên đầu tiên của pickleball Việt Nam giành vé vào bán kết. Đúng như dự đoán, tài năng trẻ này dễ dàng đánh bại Marco Leung, người kém anh đến 8 bậc trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia. Trương Vinh Hiển khiến đối thủ nhanh chóng gác vợt khi thắng 2-0 với cùng tỷ số 11-3.

Đối thủ của Trương Vinh Hiển ở bán kết sẽ là Jack Wong. Tại tứ kết, tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) đã hạ Phúc Huỳnh để "trả món nợ" đã vay ở bán kết PPA Tour Asia - Sansan Fukuoka Open.

Ở set 1, Phúc Huỳnh đã thi đấu ấn tượng để đánh bại Jack Wong với tỷ số cách biệt 11-2. Nhưng ở 2 set còn lại, sự lỳ lợm, vũ khí đáng sợ nhất của tay vợt Hong Kong, đã giúp anh lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1, với tỷ số 2 set cuối lần lượt là 11-7, 11-8.

Trương Vinh Hiển cũng từng thua Jack Wong ở PPA Tour Asia - Hong Kong Open 2025. Giờ đây, anh có cơ hội "báo thù". Ảnh: PPA Tour Asia.

Tương tự Jack Wong, Lý Hoàng Nam đã thắng Trịnh Linh Giang để thu hẹp khoảng cách về thành tích đối đầu ở PPA Tour Asia. Ở 2 lần chạm trán trước đó, Trịnh Linh Giang đều giành chiến thắng, nhưng lần này, gió đã đổi chiều.

Trong 2 set đầu tiên, đôi bạn thân này thi đấu giằng co, hòa nhau 1-1. Ở set quyết định, Lý Hoàng Nam là người bản lĩnh hơn. Anh thi đấu chắc chắn, hiệu quả, trong khi Trịnh Linh Giang liên tục mắc lỗi. Vì thế, Lý Hoàng Nam thắng tương đối cách biệt 11-5 để thắng chung cuộc 2-1.

Ở bán kết, Lý Hoàng Nam sẽ chạm trán Christian Alshon, người đã thắng dễ Mitchell Hargreveas 2-0. Đây là thử thách cực lớn với Lý Hoàng Nam bởi Alshon là tay vợt số 1 thế giới (theo bảng xếp hạng của DUPR) với số điểm 7.124. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam mới có 5,915 điểm DUPR, đứng thứ 17 châu Á.

Pickleball Việt Nam "sạch bóng" ở các nội dung đôi

Niềm hy vọng còn sót lại của pickleball Việt Nam ở nội dung đôi là Lý Hoàng Nam. Anh và partner Yufei Long, tay vợt nữ số 1 châu Á vào đến tứ kết nội dung đôi nam nữ.

Tại đây, 2 ngôi sao châu Á đã không thể tạo bất ngờ trước 2 VĐV hàng đầu thế giới là Christian Alshon và Kaitlyn Christian, tay vợt nữ số 5 thế giới trên bảng xếp hạng của DUPR. Lý Hoàng Nam và Yufei Long có phần "ngợp" trước lối đánh tốc độ của đối phương, nhận thất bại 0-2 với tỷ số các set lần lượt là 7-11 và 0-11.

Tuy nhiên, người hâm mộ pickleball Việt Nam vẫn còn động lực để xem bán kết nội dung đôi nam nữ. Chị em Việt kiều Alix Trương - Jonathan Trương đã xuất sắc đánh bại Yu-chieh Hsieh - Thomas Yu với tỷ số 2-1. Tại bán kết, 2 chị em họ Trương sẽ đối đầu đôi nam nữ hay bậc nhất thế giới là Ben Johns - Anna Bright.

Các trận đấu ở bán kết PPA Tour Asian - Malaysia Cup 2025 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27/9.