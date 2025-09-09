Mặc jeans đẹp và thần thái như Jun Phạm

Jeans với Jun Phạm không chỉ là trang phục, mà là “đồng minh” giúp anh linh hoạt biến hóa phong cách từ năng động, lịch lãm đến gần gũi đời thường.

Jun Phạm đã có một năm hoạt động năng nổ trong nhiều vai trò. Song trong mắt người hâm mộ, Jun Phạm vẫn là một anh chàng “nông phu thành thị” cá tính. Dù lung linh trên sân khấu hay khi mặc quần jeans đơn giản, anh luôn có cách khiến fan “rung động” với phong cách cá nhân nổi bật.

Thoải mái chính là phong cách

Jun Phạm gây ấn tượng không chỉ bởi sự đa năng trong nghệ thuật, mà còn bởi hình ảnh gần gũi. Jun Phạm luôn mang đến một sự cân bằng đặc biệt, vừa mới mẻ, biến hóa, vừa chân thành và giản dị. Sự cân bằng ấy phản chiếu rất rõ trong phong cách thời trang thường ngày - nơi Jun ưu tiên sự thoải mái nhưng không thiếu đi dấu ấn phong cách riêng.

Trong bộ ảnh mới nhất, Jun Phạm chứng minh một chuẩn mực giản dị: Thoải mái cũng chính là phong cách. Với Jun Phạm, item “chuẩn thoải mái” ấy chính là những chiếc quần jeans từ Uniqlo. Nam ca sĩ đã cho thấy jeans có thể đồng hành trong mọi khoảnh khắc thường ngày, mà vẫn khoe phong cách riêng biệt.

“Anh chủ vườn Cà Rốt” (biệt danh mà fan dành tặng cho Jun Phạm) diện set đồ basic mà khiến fan ngẩn ngơ vì sự hài hòa.

Với sự trở lại của dáng quần jeans ống suông trong dòng chảy xu hướng, Jun Phạm đã giới thiệu công thức phối đồ không bao giờ sai: Áo thun trắng, quần jeans ống suông, giày sneakers.

Lựa chọn combo quen thuộc cho một ngày dạo chơi, cách Jun Phạm xử lý những chi tiết nhỏ đã làm nên sức hút của trang phục. Động tác sơ vin gọn gàng không chỉ cân bằng tỷ lệ cơ thể mà còn khiến dáng jeans phóng khoáng trở nên gọn gàng, nam tính hơn.

Những ai chuộng phong cách cơ bản thì đây chính là bản phối mà bạn có thể học tập tức thì. Chiếc quần jeans Jun đang diện cũng mang nhấn nhá tinh tế, với logo JW Anderson trên túi vải denim và khuy quần, rất “chuẩn phong cách” Jun Phạm - thoải mái, gần gũi, thân thiện nhưng mang tinh thần tự tin và tính cá nhân hóa rất riêng.

Nếu muốn set đồ mềm mại hơn, các tín đồ chỉ cần khoác thêm sơ mi pastel bên ngoài.

Hình dung Jun Phạm trong một ngày làm việc văn phòng, lựa chọn trang phục của anh vẫn xoay quanh chiếc quần jeans ống suông quen thuộc, nhưng ở phiên bản xanh đậm thanh lịch. Khi kết hợp cùng áo polo hoặc áo len chỉn chu, tổng thể trang phục vừa giữ được sự thoải mái đặc trưng, vừa phù hợp với môi trường công sở.

Chất liệu 100% cotton mềm mại, bền bỉ cùng dáng cạp cao, ống suông kinh điển là lý do để sở hữu quần jeans ống suông từ Uniqlo trong tủ đồ.

Ở set đồ tinh nghịch hơn, Jun Phạm tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa đã trở thành “thương hiệu cá nhân”. Cách phối lớp với polo và áo jacket dáng ngắn tạo cấu trúc và chiều sâu cho set đồ, đồng thời phản chiếu tinh thần học đường Ivy League không bao giờ lỗi mốt.

Chỉ một vài biến tấu tinh tế, chiếc quần jeans trở thành lựa chọn chuẩn mực cho những ngày cần lịch sự, trang nhã. Đó chính là sự linh hoạt thú vị và đầy tính thử nghiệm của jeans và Jun biết cách khai thác triệt để điều đó.

Dân công sở có thể copy cách “chơi màu” như Jun Phạm khi chọn polo đỏ rực rỡ hay áo len vàng nhạt, để cân bằng lại với sắc xanh đậm cổ điển của quần jeans.

Tiêu chí lựa chọn trang phục của Jun Phạm

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Jun Phạm bật mí trong những ngày vận động liên tục, tiêu chí lựa chọn trang phục của anh được “đúc kết” trong 3 từ khoá: Đơn giản, thoải mái và đủ linh hoạt để thích nghi. Với một ngày như thế, Jun đã quay về phiên bản khoẻ khoắn, năng động nhất của mình bằng quần jeans siêu co giãn dáng skinny và áo trắng “siêu ngầu”.

Đây là set đồ người ta dễ bắt gặp Jun trong những lúc tập luyện, di chuyển, hay đơn giản là khi anh muốn tận hưởng một ngày thật thoải mái mà vẫn đủ chỉn chu. Chọn một chiếc quần dáng skinny gọn gàng nhưng không hề gò bó, với phần lưng chun bên trong và độ co giãn “đạt chuẩn”, Jun chọn một người bạn đồng hành để cùng anh thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc trong đời sống thường nhật.

Các chàng trai có thể phối chiếc quần này với áo thun, áo ba lỗ AIRism vải mắt lưới như Jun Phạm hoặc sơ vin với áo polo nếu cần trang trọng, thanh lịch hơn.

Càng nhìn ngắm bộ hình, càng dễ nhận ra Jun Phạm luôn được yêu thương bởi sự gần gũi, dễ đồng cảm và chiếc quần jeans đã trở thành một cặp bài trùng ăn ý.

Khi muốn tìm một chiếc quần jeans ưng ý với đủ các tiêu chí - chất vải jeans mềm mại và thoải mái, phom dáng đa dạng, vừa vặn cho mọi phong cách - đã trở thành bạn đồng hành của Jun Phạm. Với anh, khi cảm thấy thoải mái nhất cũng chính là lúc toát lên phong cách nhất.