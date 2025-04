Mắc sốt xuất huyết khi mang thai

Mắc sốt xuất huyết trong thời kỳ mang thai có thể gây biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết cần cẩn trọng để tránh biến chứng nguy hiểm. Ảnh: Healthshots.

Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng lây lan sau khi muỗi Aedes Aegypti đốt một người khỏe mạnh. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần cẩn trọng khi mắc sốt xuất huyết vì có thể gây biến chứng nguy hiểm cho cả bản thân và em bé.

Biến chứng

Theo Only My Health, phụ nữ mang thai có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng của sốt xuất huyết do khả năng miễn dịch giảm tại thời điểm mang thai. Những biến chứng này bao gồm sinh non, thai lưu, vấn đề về hô hấp và rủi ro sức khỏe khác ở trẻ sơ sinh.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), phụ nữ mang thai có nguy cơ gặp phải một số hậu quả về sức khỏe sau khi nhiễm sốt xuất huyết.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích 53 phụ nữ mang thai dương tính với sốt xuất huyết. Kết quả chính cho thấy nguy cơ lớn là 41% chuyển dạ sớm. Các nguy cơ và biến chứng khác bao gồm sinh non, xuất huyết não trong khi chuyển dạ, thai lưu, sảy thai và lây truyền bệnh sốt xuất huyết từ mẹ sang con.

Cách điều trị

Phương pháp điều trị sốt xuất huyết là bù nước và dùng thuốc hạ sốt triệu chứng. Phụ nữ mang thai nên dùng paracetamol để kiểm soát cơn sốt. Loại thuốc này an toàn trong thai kỳ và có thể dùng mà không cần do dự.

Một số biện pháp khắc phục khác để đẩy nhanh quá trình hồi phục khi mắc sốt xuất huyết là:

Uống nhiều nước: Sốt xuất huyết cần phải cung cấp đủ nước. Uống nước, nước dừa và nước ép trái cây tươi để cung cấp đủ nước và dinh dưỡng.

Uống nước ép cây giloy và nước ép lá đu đủ để tăng số lượng tiểu cầu giảm trong thời gian bị sốt xuất huyết.

Xét nghiệm tiểu cầu hàng ngày cho đến khi tiểu cầu ổn định. Nếu tiểu cầu liên tục giảm, cần phải nhập viện.

Sử dụng dầu sả hoặc dầu khuynh diệp trong trường hợp người mẹ không muốn sử dụng thuốc chống muỗi/thuốc xịt muỗi.

Sốt xuất huyết là căn bệnh nghiêm trọng và bất kỳ loại nhiễm trùng nào trong thời kỳ mang thai đều không an toàn cho mẹ và em bé trong bụng mẹ. Do đó, cần phải phòng ngừa muỗi đốt có thể gây ra nhiều bệnh do muỗi truyền. Bên cạnh đó, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào để được hỗ trợ ngay lập tức.