Màn lội nước của YangWang U8 sau siêu bão Ragasa gây bất bình

Chiếc SUV địa hình di chuyển nhanh trên đường ngập nước, tạo ra các đợt sóng lớn và gây thiệt hại cho các cửa hàng xung quanh.

Siêu bão Ragasa quét qua thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã gây mưa lớn cho một số khu vực thuộc quận Đấu Môn.

Theo D-News, cư dân địa phương đã ghi lại được hình ảnh một chiếc YangWang U8 chạy liên tục qua tuyến đường ngập nước, tạo ra sóng lớn đánh vào các cửa hàng gần đó.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các đợt sóng do chiếc SUV địa hình tạo ra đã làm vỡ cửa kính của các cửa hàng, khiến cửa cuốn kim loại bị biến dạng.

Trong một đoạn video, người đi bộ đang lội nước trên đường tỏ ra hoảng hốt khi kính vỡ. Một số người bày tỏ bức xúc với tài xế, cáo buộc chiếc SUV đã chạy qua đoạn đường ngập nhiều lần.

Trao đổi với truyền thông địa phương, một chủ cửa hàng cho biết các đợt sóng nước do chiếc YangWang U8 tạo ra đã gây thiệt hại đáng kể, bao gồm hư hỏng hàng hóa và sự cố mất điện.

Người này cho biết sau khi chiếc xe đi qua, toàn bộ hệ thống điện bị sập khiến camera giám sát không hoạt động. Chủ cửa hàng cũng lên tiếng cảm ơn người dân đã ghi hình lại vụ việc, lưu ý rằng các đoạn phim sẽ được dùng làm bằng chứng.

Chiếc SUV địa hình tạo ra các sóng nước lớn khi di chuyển trên đường. Ảnh: D-News.

Cảnh sát thành phố Chu Hải sau đó xác nhận đã triệu tập tài xế để thẩm vấn. Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ cửa hàng bị ảnh hưởng tiến hành ghi nhận thiệt hại, gửi video giám sát kèm theo. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo Car News China, sự việc lần này tiếp tục dấy lên những thảo luận về an toàn công cộng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cũng như trách nhiệm của lái xe khi điều khiển phương tiện qua vùng ngập nước.

YangWang U8 ra mắt vào tháng 9/2023, định vị trong phân khúc SUV địa hình hạng sang với giá 1,089 triệu NDT, tương đương khoảng 152.700 USD .

Chiếc SUV sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.319 x 2.050 x 1.930 mm, chiều dài cơ sở 3.050 mm.

YangWang U8 trưng bày tại triển lãm VMS 2024 ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Thương hiệu ôtô của BYD nhấn mạnh tính off-road của YangWang U8 thông qua thiết kế thanh ray trên nóc xe, bậc bước lên xuống cũng như khả năng lội nước 1.400 mm ở phiên bản Off-road Master Edition.

YangWang U8 còn có hệ dẫn động 4 bánh riêng biệt, tạo nên từ 4 motor điện độc lập, cho phép xoay vòng 180 độ. Chiếc SUV địa hình của BYD cũng có khả năng nổi trong tối đa 30 phút ở chế độ khẩn cấp.

YangWang U8 sở hữu công suất đầu ra tối đa 1.197 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.280 Nm. Chiếc SUV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

BYD nhấn mạnh khả năng nổi của chiếc SUV địa hình được thiết kế để ứng phó với các tình huống thiên tai, chẳng hạn lũ lụt, thay vì sử dụng cho mục đích giải trí.