Mang ôtô lên đồi cỏ để tránh lụt

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều chủ xe đưa ôtô của mình lên một đồi cỏ ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) để tránh lụt.

Nhiều ôtô đỗ trên đồi cỏ tại TP Hải Dương. Ảnh: Hải Dương Confessions.

Fanpage Hải Dương Confessions chia sẻ hình ảnh rất nhiều ôtô đang đỗ trên một đồi cỏ cao. Theo tìm hiểu, đây là khu vực gần khách sạn Nam Cường, có địa chỉ tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, nhiều ôtô đã được di chuyển lên khu vực đồi cỏ nói trên. Động thái này của các chủ xe nhiều khả năng nhằm tránh các thiệt hại có thể xảy ra cho ôtô do mưa lớn, ngập lụt sau cơn bão số 3.

Bên dưới bài đăng, tài khoản Đỗ Phương cho biết ban đầu chỉ có vài xe xuất hiện ở khu vực đồi cỏ này, nhưng đã nhanh chóng trở nên đông đúc. Nhiều ý kiến cho biết lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, đánh giá đây là địa điểm an toàn để bảo vệ ôtô khỏi ngập nước, nhưng cũng có không ít bình luận lo ngại việc đỗ xe sẽ khiến đồi cỏ bị hư hỏng.

Theo nội dung cập nhật mới nhất, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt. Nhiều xe đã được yêu cầu rời đi, không được phép dừng đỗ trên đồi cỏ gần khách sạn Nam Cường.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ nay đến ngày 11/9 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ như sông Thao (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội)…