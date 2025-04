Màu 'hoàng gia' phủ sóng ngành đồng hồ xa xỉ

Wilbur & Co. Leo JW1.6 Superviolet: Lấy cảm hứng từ Roswell (sự kiện liên quan đến UFO), mẫu 46 mm này gây ấn tượng với mặt số phân mảnh chuyển động để hiển thị giờ. Đồng hồ có vỏ titanium và DLC đen, kết hợp bộ máy giờ nhảy tự động Wilbur Engine One do chính nhà sáng lập Jason Wilbur thiết kế và sản xuất tại Thụy Sĩ. Phiên bản có giá 36.500 USD , giới hạn 25 chiếc. Ảnh: @wilburwatchco/IG.