2,1 triệu USD cho đồng hồ vàng 18K của Neil Armstrong

Trải qua thời gian, cỗ máy mang trên mình những dấu vết rõ rệt với vành bezel đỏ đã phai màu, vỏ ngoài trầy xước. Ngoài ra, đồng hồ không còn giữ hộp đựng hay phụ kiện đi kèm ban đầu. Mặt sau đồng hồ của Armstrong được khắc dòng chữ: “Astronaut Neil A. Armstrong, Gemini 8 – Apollo 11” cùng câu trích dẫn: “To mark man’s conquest of space with time, through time, on time" (tạm dịch: Ghi dấu chiến thắng của nhân loại trong không gian bằng thời gian, qua thời gian và đúng thời gian"). Tại đây có một vết khía sâu, có thể do từng bị mở bằng dụng cụ không phù hợp. Ảnh: Mark Kauzlarich.