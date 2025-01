Mẫu ly Tết 'vừa xuân vừa son' từ các thương hiệu đồ uống

Đến hẹn lại lên, một số nhãn hàng đồ uống tại Việt Nam tung BST ly sắc màu rực rỡ chào đón thực khách khi mùa Tết cận kề. Tuy nhiên, mẫu mã chưa được ấn tượng như năm trước.

Thị trường trang trí Tết đang vào mùa. Ngoài các khu chợ, tiểu thương nhộn nhịp bày bán đa dạng mẫu mã, mặt hàng đại diện cho Tết Nguyên đán như câu đối đỏ, đồng tiền vàng, cành mai, cành đào, phong bao lì xì...

Trong khi đó, các thương hiệu đồ uống cũng tràn ngập không khí Tết với bộ sưu tập (BST) ly mang đậm văn hóa Tết phương Đông. Song, một số mẫu ly lại chưa thực sự gây ấn tượng. Thậm chí, một số thương hiệu làm mới ly cũ nhằm tiết kiệm chi phí.

Hòa chung không khí Tết Ất Tỵ cận kề, Tri Thức - Znews giới thiệu đến bạn đọc một số BST ly độc đáo cho mùa Tết Nguyên đán sôi động sắp tới.

LaBoong

Địa chỉ áp dụng: Tất cả cửa hàng

Tất cả cửa hàng Mức giá: Tùy thuộc vào mức giá đồ uống

Thương hiệu trà sữa vừa ra mắt thị trường năm 2023 ghi dấu với sản phẩm đồ uống mang âm hưởng Tây Nguyên.

Dịp Tết sắp tới, LaBoong không sáng tạo kiểu ly mới mà trình làng 2 vòng bọc ly lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết cành mai, cành đào mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, nhãn hàng chơi lớn khi ra mắt ly Xuân Son (tên tiền đạo nhập tịch Rafaelson Bezerra Fernandes). Đây là sự thay đổi ly giấy xanh truyền thống thành ly giấy in hoa mới với màu sắc xanh tươi mát hơn.

Đại diện đơn vị cho biết mẫu ly tượng trưng cho sự tươi trẻ, sức sống mạnh mẽ và khát vọng chiến thắng.

Starbucks

Địa chỉ áp dụng: Tất cả cửa hàng và online

Tất cả cửa hàng và online Mức giá: 380.000-690.000 đồng/sản phẩm

Không nói ngoa khi thương hiệu đồ uống từ Mỹ đang dẫn đầu thị trường ly tại Việt Nam khi "chịu khó" sáng tạo mẫu mã cho từng giai đoạn lễ/Tết.

The Joy of New Year (tạm dịch: Niềm vui năm mới) là tên của BST lần này. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật biểu diễn múa lân của người châu Á, Starbucks muốn tạo không khí tươi vui, náo nhiệt ngày Tết đến khách hàng với 5 mẫu.

Điểm nhấn của BST là ly chú gấu Bearista diện trang phục múa lân màu đỏ và túi hầu bao cổ trang màu đỏ đựng tiền xu/lì xì. Mức giá đắt nhất là 690.000 đồng dành cho cốc có họa tiết hình đồng tiền, bên trên là núm cầm nắp ly hình gấu bế cá chép vàng. Rẻ nhất là túi đỏ đựng phong bao lì xì.

Phê La

Địa chỉ áp dụng: Tất cả cửa hàng và online

Tất cả cửa hàng và online Mức giá: Tùy mức giá đồ uống

Không chạy theo xu hướng đổi ly đón Tết, Phê La giữ mẫu cũ, thay họa tiết mới bằng bức tranh miền núi, gợi nhớ những sản phẩm trà đặc sản của thương hiệu.

Ly màu trắng, tranh được in nổi, tô vàng logo tạo điểm nhấn. Tuy không tạo hình ly mới, cơ sở đón xuân bằng hộp quà đĩa nhạc với 4 "bài hát" tượng trưng cho 4 đặc sản ô long và cà phê phin.

Trước đó, đơn vị cũng từng cho ra mắt ly với kiểu dáng tương tự, tông trắng tinh chủ đạo. Điểm khác biệt là họa tiết len phù hợp dịp Giáng sinh.

Gong Cha

Địa chỉ áp dụng: Tất cả cửa hàng

Tất cả cửa hàng Mức giá: Tùy mức giá đồ uống

Tương tự LaBoong, Phê La, Gong Cha không sản xuất BST mới mà khoác áo mới cho ly cũ.

Theo đó, nhân dịp Tết đến xuân về, đơn vị kết hợp cùng một thương hiệu đồ chơi Trung Quốc đổi trang phục cho nhân vật Pino Jelly. Đây là một trong số sản phẩm đặc trưng trên thị trường trong năm nay bởi đơn vị trên không thường bắt "trend" thay ly vào mỗi dịp lễ.

Với 2 phiên bản, ly màu tím có phần bắt mắt hơn ly Pino màu xanh. Tuy nhiên, về mặt tổng thể cả 2 vẫn chưa thể hiện tinh thần và màu sắc năm mới.

Cheese Coffee

Địa chỉ áp dụng: Tất cả cửa hàng

Tất cả cửa hàng Mức giá: Tùy giá sản phẩm trà sữa lài size L

Cheese Coffee khai xuân Ất Tỵ với Áo Dài, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Việt Nam, đúng tinh thần thanh lịch mà doanh nghiệp theo đuổi. Tâm điểm là hoa lài len lõi giữa vườn trà, điểm xuyến chiếc charm cũng hình hoa lài.

Sản phẩm xuân trên chỉ phục vụ cho dòng trà sữa lài size L. Đơn vị là một trong số thương hiệu tại Việt Nam thường xuyên làm mới những chiếc ly đơn địu theo mùa.

Trước đó, vào dịp Giáng sinh, nhãn hàng gây ấn tượng với chiếc ly ngân hà họa tiết ánh sao, chú thỏ trắng lấy cảm hứng từ bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên.