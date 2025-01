Pha nước chanh 'chuẩn bài' giải ngấy thực phẩm cuối năm

Nước chanh vàng được yêu thích bởi dễ làm lại giải khát, chống ngấy "10 điểm". Cuối năm, món đồ uống này càng hữu ích sau những buổi tiệc đầy ắp thực phẩm.

Một ly nước chanh mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt, mà còn giải ngấy thực phẩm hữu hiệu vào mùa tiệc tùng cuối năm. Nước chanh tưởng chừng dễ pha bởi chỉ cần 3 nguyên liệu chanh tươi, nước và đường. Thế nhưng, một công chức "chuẩn chỉnh" sẽ giúp bạn có được những ly nước hoàn hảo, đảm bảo vị ngon lý tưởng.

Nếu pha nước chanh vào bình lớn cho gia đình hoặc nhóm bạn bè, bạn lưu ý bỏ đá lạnh vào các ly riêng biệt, tránh đá tan khiến cả bình nước bị loãng.

Dưới đây là công thức pha nước chanh vàng chua ngọt mát lạnh do The New York Times gửi đến bạn đọc.

Chuẩn bị

Khẩu phần 3 bình cho 8 người

133 g đường cát

8 quả chanh vàng và thêm một quả để thái lát mỏng trang trí

Đá (tùy thuộc nhu cầu)



Thực hiện

Bước 1: Làm siro đường

Đổ khoảng 150 ml nước và đường vào một chiếc chảo nhỏ, đun nhỏ lửa, thỉnh thoảng khuấy đều. Khi sản phẩm cô đặc thành hỗn hợp hơi sệt, không còn hạt đường chưa tan, bạn nhấc khỏi bếp và để nguội hoàn toàn.

Bước 2

Trong khi chờ siro nguội, bạn vắt nước cốt chanh, lọc lấy nước, bỏ phần cặn.

Bước 3

Trong một bình lớn, bạn trộn nước cốt chanh với khoảng 1 lít nước, đổ siro đường vào bìn, sau đó khuấy đều với lát chanh. Món đồ uống có thể được làm lạnh trong tủ lạnh hoặc dùng ngay với đá.

Lưu ý

Khi chọn chanh vàng, bạn hãy tìm những quả bóp hơi mềm và có cảm giác chắc tay, nặng so với kích thước của chúng. Để vắt được nhiều nước chanh nhất có thể, bạn nên bảo quản chanh ở nhiệt độ phòng và lăn chúng trên mặt bàn bếp (hoặc bề mặt phẳng khác), ấn chặt ngay trước khi vắt nước.