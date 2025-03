Mẫu ngoại cỡ bị chỉ trích vì cắt bỏ 80% dạ dày

Người mẫu Remi Bader (30 tuổi) đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi thừa nhận đã phẫu thuật giảm cân vào năm 2023.

Người hâm mộ tỏ ra thất vọng vì người mẫu 30 tuổi thường xuyên đăng video giảm cân tự nhiên.

Trong tập mới nhất của podcast Khloé in Wonder Land do Khloé Kardashian dẫn dắt, Bader tiết lộ cô đã giảm hơn 63 kg trong chưa đầy một năm nhờ phẫu thuật cắt bỏ 80% dạ dày. Cô thực hiện phương pháp Single Anastomosis Duodenal-Ileal Bypass with Sleeve Gastrectomy - một dạng phẫu thuật giảm béo.

Trước đó, nhiều tin đồn lan truyền rằng Bader đã dùng đến dao kéo hoặc sử dụng thuốc giảm cân để đạt được vóc dáng thon gọn như hiện tại. Tuy nhiên, cô tránh đề cập đến vấn đề này cho đến khi chia sẻ với Kardashian về hành trình sức khỏe của mình, theo Daily Mail.

Ngay sau tiết lộ này, nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng, cáo buộc Bader đã "nói dối" và góp phần cổ xúy tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế. Một số người cho rằng cô đã chặn những ai đặt câu hỏi về việc giảm cân của mình trước khi chính thức công khai.

"Cô ấy đã chặn rất nhiều người đặt câu hỏi về việc này trong phần bình luận suốt nhiều tháng qua", một người dùng trên mạng xã hội X viết.

Một số ý kiến cũng chỉ trích Bader vì thường xuyên đăng video tập luyện, ăn uống lành mạnh như thể cô giảm cân hoàn toàn tự nhiên.

"Điều khiến nhiều người bức xúc là cô ấy khiến mọi người tin rằng mình tự tập luyện và ăn kiêng, rồi chặn ai đặt nghi vấn", một người dùng khác bình luận.

Remi Bader từng có thân hình quá cỡ khiến cô dần mất khả năng sinh con.

Trên Reddit, cuộc tranh luận trở nên gay gắt. Nhiều người tố Bader "thao túng tâm lý" và gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người hâm mộ nữ. Một số yêu cầu hủy theo dõi cô, trong khi những người khác bênh vực, cho rằng việc phẫu thuật là quyền riêng tư và cô không có nghĩa vụ phải tiết lộ.

"Không thể tin được có người tức giận vì ai đó sử dụng một phương pháp giảm cân hợp pháp… Thật là điên rồ", một fan lên tiếng.

Trong cuộc trò chuyện với Kardashian, Bader thừa nhận cô biết rằng việc giảm cân quá nhiều sẽ là chủ đề mà cô "nên nói đến" vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Dù biết rằng giữ bí mật về quá trình này có thể khiến cô "mất kết nối" với người hâm mộ, nhưng cô tin đó là điều cần làm vì bản thân.

"Tôi cần dành cả năm qua để hồi phục và hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Mọi người chỉ muốn một câu trả lời, nhưng tôi không thể đáp ứng điều đó", cô chia sẻ.

Cô cũng nói rằng những bình luận buộc tội cô "nói dối" đã khiến cô cảm thấy áp lực suốt thời gian qua, nhưng giờ đây cô sẵn sàng nói lên sự thật.

Hành trình sức khỏe của Bader bắt đầu vào tháng 9/2023, khi tình trạng béo phì nghiêm trọng khiến cô đau đớn và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

"Bác sĩ nói với tôi rằng tôi đang dần mất đi khả năng sinh con khi mới 28 tuổi", cô tiết lộ.

Remi Bader tự tin khoe dáng sau khi phẫu thuật giảm béo thành công.

Trong một cuộc phỏng vấn với Self, Bader chia sẻ rằng việc giảm hơn 63 kg trong thời gian ngắn khiến cô cảm thấy hoang mang.

"Tôi không nghĩ quá trình này lại diễn ra nhanh như vậy. Tôi cũng chưa từng mong muốn mình gầy đến mức này", cô thừa nhận.

Cô cũng tiết lộ rằng mình rơi vào tình trạng trầm cảm nặng trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật.

Trước khi quyết định phẫu thuật, Bader từng sử dụng thuốc Ozempic vào năm 2022 theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, loại thuốc này lại khiến chứng rối loạn ăn uống của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong podcast Not Skinny Not Fat, cô chia sẻ rằng khi ngừng thuốc sau ba tháng, cô đã "tăng gấp đôi số cân đã mất". Cảm thấy mất kiểm soát với chứng ăn uống vô độ, Bader đã tìm đến một trung tâm điều trị chuyên sâu.

Bader trở nên nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 nhờ các video cổ vũ sự tự tin về ngoại hình. Hiện tại, cô có 2,3 triệu người theo dõi trên TikTok và 821.000 người theo dõi trên Instagram. Cô cũng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Victoria's Secret, Lululemon và Swarovski. Gần đây, Bader còn có cơ hội tham dự lễ trao giải Grammy 2025 tại Los Angeles (Mỹ).