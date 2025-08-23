2 nữ nhân viên cứu thanh niên lái xe máy tông gãy rào chắn tàu hỏa

Khi nam thanh niên lái xe máy tông gãy rào chắn trong lúc tàu hỏa chạy qua ở Đồng Nai, chị Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện nhanh trí cứu người, ra hiệu cho tàu để bảo đảm an toàn.

Nam thanh niên lao xe máy tông gãy rào chắn tàu hỏa Trong tình huống nguy hiểm, hai nữ nhân viên gác tàu đã bình tĩnh xử lý, cứu sống người đàn ông và đảm bảo an toàn cho đoàn tàu chạy qua.

Lúc 21h28 ngày 22/8, tại đường ngang Km 1649+528 (phường Long Khánh, Đồng Nai), sau khi gác chắn đã đóng chuẩn bị đón tiễn tàu SE4 thông qua, một thanh niên chạy xe bất ngờ tông thẳng vào dàn chắn số 1 đường ngang.

Cú tông mạnh khiến dàn chắn bị gãy, lái xe và phương tiện mắc kẹt trên đường sắt, tạo ra tình huống đe dọa an toàn cho đoàn tàu chạy.

Lập tức, chị Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện, hai nhân viên gác chắn thuộc đội đường sắt Long Khánh, nhanh trí, bình tĩnh xử lý tình huống giúp tránh vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo video từ camera giám sát ghi lại, trong khi một nữ nhân viên gác chắn đỡ nam thanh niên đứng dậy, phối hợp với người dân đưa người và phương tiện ra khu vực an toàn, người còn lại bình tĩnh ra hiệu cảnh báo cho đoàn tàu sắp tới.

Chị Trần Thị Thủy (ảnh trái) và Vũ Thị Diện được khen thưởng khi dũng cảm, nhanh trí cứu người trong tình huống nguy hiểm. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Trong lúc nguy cấp, anh Lưu Đức Long (45 tuổi), một người dân có mặt tại đó, cũng nhanh chóng hỗ trợ nhân viên gác chắn đưa người và xe ra ngoài, đồng thời thu dọn dàn chắn bị gãy để đoàn tàu đi qua an toàn.

Sự cố khiến người tham gia giao thông bị thương, dàn chắn số 1 cong vênh, hư hỏng nặng không sử dụng được. Hiện vụ việc được đơn vị phối hợp với Công an phường Long Khánh xử lý.

Hành động dũng cảm của chị Thủy và chị Diện được Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn và lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng.

Video ghi lại vụ việc sau đó cũng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho sự nhanh trí và dũng cảm của hai nữ nhân viên gác chắn.

Anh Lưu Đức Long được khen thưởng khi hỗ trợ nhân viên gác tàu cứu người. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.