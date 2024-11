Mẹ bầu mắc viêm gan C có lây cho con?

Tôi đang mang bầu được 5 tháng tuổi thì phát hiện mắc viêm gan C. Xin hỏi tôi có thể lây bệnh cho em bé hay không?

Viêm gan C là bệnh về gan do nhiễm virus viêm gan C (HCV). HCV gây ra cả nhiễm trùng cấp tính và mạn tính. Nhiễm HCV cấp tính thường không có triệu chứng và hầu hết không dẫn đến bệnh đe dọa tính mạng.

Trung bình khoảng 30% người nhiễm bệnh tự loại bỏ virus trong vòng 6 tháng kể từ khi nhiễm bệnh mà không cần điều trị. 70% còn lại người bệnh sẽ bị nhiễm HCV mạn tính. Trong số những người bị nhiễm HCV mạn tính, nguy cơ xơ gan rơi vào 15-30% trong vòng 20 năm.

Virus viêm gan C là virus lây truyền qua đường máu. Nó thường được truyền theo nhiều cách:

- Chia sẻ đồ dùng bị nhiễm HCV:

Dùng chung kim tiêm, ống tiêm hoặc các dụng cụ khác dùng để tiêm chích ma túy

Dùng chung dao cạo râu, đồ cắt móng tay, bàn chải đánh răng hoặc thiết bị y tế cá nhân như máy đo đường huyết.

- Từ mẹ bầu sang thai nhi trong khi sinh: Trẻ sơ sinh sinh ra từ người mẹ bị nhiễm HCV có nguy cơ bị nhiễm trùng. Khoảng 6% trẻ sơ sinh được sinh ra từ những người bị nhiễm HCV sẽ bị viêm gan C, vì vậy, trẻ cần được xét nghiệm sớm.

- Quan hệ tình dục với người bị nhiễm HCV: Mặc dù không phổ biến, viêm gan C có thể lây lan khi quan hệ tình dục. Hầu hết trường hợp lây truyền được báo cáo là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

- Xăm hình trên cơ thể ở những nơi kém chất lượng: Viêm gan C có thể lây lan khi xăm mình hoặc xỏ khuyên trên cơ thể ở những cơ sở không có giấy phép, môi trường không chính thức hoặc bằng dụng cụ không vô trùng.

Viêm gan C không lây lan qua sữa mẹ, thức ăn, nước hoặc tiếp xúc thông thường như ôm, hôn và chia sẻ thức ăn hoặc đồ uống với người bị nhiễm bệnh.

Thời gian ủ bệnh viêm gan C từ 2 tuần đến 6 tháng. Sau lần nhiễm đầu tiên, khoảng 80% số người không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Những người có triệu chứng cấp tính có thể biểu hiện sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau khớp, đau bụng, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, đau khớp và vàng da (vàng da và lòng trắng mắt).

Không có vaccine để ngăn ngừa viêm gan C. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tránh các hoạt động có thể khiến bạn tiếp xúc với virus, bao gồm:

Dùng chung kim tiêm, ống tiêm hoặc các thiết bị sử dụng ma túy khác

Quan hệ tình dục với người bị nhiễm HCV

Xăm mình hoặc xỏ khuyên trên cơ thể không uy tín

Được truyền máu hoặc ghép tạng từ người hiến tặng bị nhiễm HCV.