Mẹ kinh nghiệm chia sẻ bí quyết giúp con đương đầu ốm vặt

Khi con thường xuyên ốm vặt, thay vì lo lắng quá mức, nhiều mẹ chủ động nâng cao đề kháng từ bên trong, giúp con sẵn sàng đương đầu với tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

Không có công thức “vượt ốm” chung cho mọi đứa trẻ, nhưng chính sự kiên trì, chủ động và thấu hiểu của mẹ là tấm khiên vững vàng nhất giúp con đương đầu với ốm vặt. Dưới đây là ba bí quyết nền tảng, được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của các mẹ bỉm giàu kinh nghiệm chăm con.

Nâng cao đề kháng nội tại

Chị Ngọc Linh (Hà Nội) không khỏi lo lắng khi con gái 2 tuổi liên tục ho, sổ mũi dai dẳng suốt mùa lạnh. Sau nhiều lần điều trị không dứt điểm, chị quyết định đưa bé đi khám chuyên sâu. Kết quả khiến chị bất ngờ: Bé có hệ miễn dịch yếu bẩm sinh, một phần do sinh non tháng. Theo lời bác sĩ, trẻ có đề kháng yếu rất dễ bị tác nhân bên ngoài như vi khuẩn, virus tấn công. Do đó, việc củng cố hàng rào miễn dịch từ bên trong là bước đi đầu tiên giúp cơ thể trẻ đủ sức chống lại, thậm chí tiêu diệt mầm bệnh từ khi mới xâm nhập.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, chị Linh nhận ra dinh dưỡng đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao sức đề kháng. Một chế độ ăn nghèo nàn, thiếu hụt vi chất có thể khiến quá trình sản xuất và hoạt động tế bào miễn dịch bị suy giảm. Từ đó, chị chủ động xây dựng lại thực đơn hàng tuần cho con với nguyên tắc cân bằng các nhóm chất, gồm đạm (từ thịt, cá, trứng, sữa), chất béo lành mạnh (từ dầu ăn và các loại hạt), tăng cường gấp đôi lượng rau xanh và trái cây để cung cấp vitamin, khoáng chất - “trợ thủ đắc lực” cho hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là bạn đồng hành cùng con trên hành trình lớn khôn khỏe mạnh.

Không dừng lại ở thực đơn hàng ngày, chị Ngọc Linh cũng dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về dinh dưỡng hỗ trợ đề kháng. Theo chị, có nhiều dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của tế bào miễn dịch, tiêu biểu là vitamin C, vitamin D, kẽm, selen, sắt và protein (đặc biệt là axit amin glutamine). Những chất này có thể tìm thấy dồi dào trong thực phẩm tự nhiên, từ động vật lẫn thực vật.

Bên cạnh đó, gần đây, chị đặc biệt quan tâm đến lactoferrin - loại protein có nhiều trong sữa non, được xem là “chiến binh” tự nhiên của hệ miễn dịch. Lactoferrin không chỉ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus, mà còn hỗ trợ vận chuyển sắt - khoáng chất thiết yếu để nuôi dưỡng các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả. Chị Linh lựa chọn bổ sung dưỡng chất này cho con thông qua sản phẩm chuyên biệt Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin, với công thức phức hợp hỗ trợ tăng cường đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24H, công thức FDI cùng bộ đôi HMO và FOS.

“Để con luôn khỏe mạnh, vô tư khám phá thế giới, mình chọn bổ sung dưỡng chất từ sữa Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin. Mình rất yên tâm vì sản phẩm chất lượng và được kiểm soát nghiêm ngặt bởi Nutifood”, chị hào hứng.

Nhờ kiên trì bổ sung đúng cách và duy trì thực đơn dinh dưỡng cân đối, 2 tháng gần đây chị nhận thấy con khỏe hơn rõ rệt, ít bệnh vặt, nếu có sốt nhẹ cũng tự khỏi nhanh. “Nhìn con khỏe, đề kháng tốt, mình an tâm hơn rất nhiều”, chị tâm sự.

Xây dựng hàng rào bảo vệ ngoại vi và “học” từ những lần ốm vặt

Cộng hưởng với dinh dưỡng hỗ trợ củng cố đề kháng từ bên trong, nền tảng cốt lõi để giúp trẻ tránh ốm vặt chính là môi trường sống ít mầm bệnh. Với chị Thu Hương (TP.HCM), điều này bắt nguồn từ những thói quen nhỏ nhưng nhất quán mỗi ngày.

“Ngay từ khi con còn bé, mình kiên trì dạy bé rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi chơi về. Đồ chơi, vật dụng của con được mình lau chùi, khử khuẩn thường xuyên để hạn chế tối thiểu vi khuẩn tích tụ. Không gian sống, đặc biệt phòng ngủ của bé, mình luôn chăm chút để đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ”, chị tâm sự.

Thêm vào đó, chị Hương hạn chế đưa con đến nơi đông người, đặc biệt thời điểm giao mùa. Nếu có, chị cũng trang bị cho con một số biện pháp bảo vệ như khẩu trang, nước rửa tay…

Thói quen rửa tay sạch giúp con hạn chế tiếp xúc mầm bệnh.

Trong hành trình chăm con, chị đặc biệt coi trọng khía cạnh vận động. Cả nhà ưu tiên dành thời gian hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng cùng nhau. Việc vui chơi buổi sáng cũng giúp con tiếp xúc với nắng sớm, hít thở không khí trong lành - nguồn bổ sung vitamin D tự nhiên quý giá cho hệ miễn dịch đang phát triển.

“Cuối cùng, điều quan trọng mà mình nhận ra là trẻ có thể ăn ít một bữa, nhưng nếu thiếu ngủ sâu sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng. Mình luôn cố gắng giữ khung giờ ngủ cố định để con được nghỉ ngơi đầy đủ và cơ thể có cơ hội tự phục hồi, sản xuất kháng thể”, chị bật mí.

Thấu hiểu con không chỉ đến từ việc quan sát trạng thái lúc khỏe mạnh, mà còn là bài học quý giá sau mỗi lần ốm. Những cơn sốt, tiếng ho hay đợt tiêu chảy đều là “tín hiệu” mà cơ thể con gửi đến để mẹ điều chỉnh lại cách chăm sóc.

Đơn cử trước đây con hay cảm lạnh sau khi đi chơi, chị nhận ra nguyên nhân có thể đến từ việc con mặc áo ướt mồ hôi quá lâu. Có lần bé sốt cao vì khi ngủ, quạt thổi gió thẳng vào người. Từ những lần đó, chị rút kinh nghiệm dần để mỗi khi có dấu hiệu chớm bệnh, sẽ can thiệp sớm bằng cách cho con uống nước ấm, nghỉ ngơi nhiều và bổ sung thêm dưỡng chất. Nhờ vậy, nhóc tì có thể tự vượt qua mà không cần dùng đến thuốc.

Mẹ có thể bỏ túi kinh nghiệm, bài học quý giá sau mỗi lần con ốm.

Với trẻ nhỏ, vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nguy cơ ốm vặt là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu mẹ biết cách kết hợp ba yếu tố: Bổ sung dưỡng chất đúng cách, xây dựng môi trường sống an toàn, rút kinh nghiệm từ những lần con ốm, trẻ sẽ sớm hình thành “tấm khiên” miễn dịch vững chắc.