‘Mẹ nuôi’ tạt nước sôi vào bé gái 12 tuổi vì làm mất vé số

Điều tra vụ lừa bán vé chương trình 'Anh trai say hi'

0

Ngày 27/11, Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ nhóm phụ nữ ở quận Hai Bà Trưng bị lừa mất 50 triệu đồng khi mua vé xem chương trình "Anh trai say hi".