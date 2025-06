Mercedes-AMG G 63 độc nhất thế giới mang phong cách thần thoại Bắc Âu

Hãng độ này lại vừa giới thiệu chiếc Mercedes-AMG G 63 Carlex Design VO Viking "One of One" khi kết hợp cùng nhà sản xuất vũ khí thủ công VO Vapen đến từ Thụy Điển. Chiếc xe mang nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu.