Messi gây chú ý trên phố

|
Theo đánh giá từ các tạp chí thời trang, Lionel Messi sở hữu “gu thời trang tế” dù không phô trương. Anh được xem là một nhân vật dường như không quá chú trọng hình ảnh, nhưng lại biết cách nâng tầm trang phục bằng những phụ kiện xa xỉ như bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet hay các mẫu túi Hermès. Ảnh: @leomessi/IG.
Mới đây, khi có mặt tại trại huấn luyện đội tuyển Argentina, “El Pulga” tiếp tục gây chú ý với chiếc Hermès Cargo HAC Birkin 40 màu đen, có giá khoảng 65.000 USD. Messi chọn phong cách tối giản với nguyên cây đen gồm áo khoác dáng ngắn, quần suông rộng và áo trong cùng tông, kết hợp cùng đôi adidas Superstar sọc trắng, mẫu sneaker biểu tượng. Trên tay, chiếc túi Hermès phiên bản “Birkin dã chiến” trở thành điểm nhấn. @afaseleccion/IG.
Khác với hình ảnh Birkin thường thấy trên tay giới thượng lưu tại các tuần lễ thời trang, phiên bản Cargo HAC Birkin mang một diện mạo hoàn toàn khác, rắn rỏi, nhiều công năng nhưng vẫn thể hiện tính biểu tượng. HAC hay “Haut à Courroies”, tiền thân của dòng Birkin, vốn ra đời từ đầu thế kỷ 20, được thiết kế cho kỵ sĩ đựng yên ngựa và ủng, với phom dáng cao, quai ngắn và miệng rộng. Từ nền tảng này, Hermès phát triển ra Birkin như ngày nay. Với kích thước 40 cm, túi to hơn đáng kể so với Birkin truyền thống. Ảnh: @we.are.messi/IG.
|
Phiên bản được chế tác từ da Box đen kết hợp canvas cotton này không nằm trong danh mục bán lẻ thường xuyên của Hermès. Theo beIN Sports và các nền tảng bán lại, giá của mẫu túi này dao động từ 45.000 USD đến gần 100.000 USD tùy vào tình trạng và thị trường. Ảnh: Sotheby's.
|
Đây cũng không phải lần đầu Lionel Messi xuất hiện cùng Hermès. Trong tủ đồ của anh từng có một chiếc Birkin cỡ lớn màu đen, từng được mang đến sân vận động AFA hồi tháng 6 trong trận vòng loại Nam Mỹ. Theo NSS Sports, đó là mẫu Birkin Cargo bằng canvas, kích thước 35 cm. Ảnh: @leomessi/IG.
Không chỉ Messi, nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng gắn liền với Hermès. David Beckham là một trong những gương mặt tiêu biểu. Tháng 3, anh được bắt gặp rời khách sạn tại Paris cùng cô con gái Harper, mang theo chiếc Hermès “Voyage” ngoại cỡ, màu xám nhạt, thuộc dòng Kelly Voyage 50. Trên thị trường đồ cũ, mẫu túi này có giá có thể lên tới 40.000 USD. Ảnh: @daman_magazine/IG.
Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc và ngôi sao của Tottenham Hotspur, cũng lựa chọn Hermès Kelly Voyage 50 màu Etoupe làm hành lý xách tay. Mẫu túi này giữ nguyên thiết kế đặc trưng của Kelly nhưng được phóng to, phù hợp cho những chuyến bay dài ngày và di chuyển thường xuyên. Xuất hiện tại sân bay, đội trưởng khoác ngoài sơ mi kẻ caro Burberry, kết hợp cùng áo thun trắng trơn bên trong. Anh phối với quần xám dáng rộng. Trên tay, chiếc Kelly Voyage 50 càng thêm nổi bật khi được gắn charm màu trắng. Ảnh: @hm__son0708/Threads.
