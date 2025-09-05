Messi gây chú ý trên phố

Khác với hình ảnh Birkin thường thấy trên tay giới thượng lưu tại các tuần lễ thời trang, phiên bản Cargo HAC Birkin mang một diện mạo hoàn toàn khác, rắn rỏi, nhiều công năng nhưng vẫn thể hiện tính biểu tượng. HAC hay “Haut à Courroies”, tiền thân của dòng Birkin, vốn ra đời từ đầu thế kỷ 20, được thiết kế cho kỵ sĩ đựng yên ngựa và ủng, với phom dáng cao, quai ngắn và miệng rộng. Từ nền tảng này, Hermès phát triển ra Birkin như ngày nay. Với kích thước 40 cm, túi to hơn đáng kể so với Birkin truyền thống. Ảnh: @we.are.messi/IG.