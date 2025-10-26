Minh Tú lại gây lo lắng

Sau thời gian điều trị chấn thương ở chân, siêu mẫu Minh Tú tiếp tục nhập viện vì sốt 40 độ. Trong ảnh đăng tải, cô ngồi trên xe lăn, truyền dịch và trông khá tiều tụy.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú vừa chia sẻ ảnh nhập viện cùng dòng trạng thái dí dỏm: “Vũ trụ lại gửi thêm mình bài kiểm tra… nhưng may mà có giường bệnh hứng kịp”. Cô cho biết vừa trải qua cơn sốt 40 độ, hiện sức khỏe đã ổn định hơn và vẫn giữ tinh thần lạc quan.

“Vì tinh thần chiến binh là thứ không thể truyền qua đường nước biển”, người đẹp viết kèm bức ảnh mỉm cười tạo dáng. Trong hình ảnh đăng tải, Minh Tú ngồi trên xe lăn, phải truyền dịch, gương mặt có phần tiều tụy.

Hình ảnh mới nhất của siêu mẫu Minh Tú. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả tỏ ra lo lắng cho nữ siêu mẫu, đồng thời gửi lời động viên, chúc cô sớm hồi phục hoàn toàn để trở lại với công việc và cuộc sống bình thường.

Cô cho biết luôn cố gắng duy trì tinh thần tích cực, xem lần nhập viện là “bài kiểm tra” mà cuộc sống gửi đến, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình điều trị.

Trước đó không lâu, siêu mẫu sinh năm 1991 khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng dòng trạng thái: “Năm nay tháng nào cũng phải vô bệnh viện chơi vài ngày. Cố lên Minh Tú ơi!”.

Tháng 8 vừa qua, Minh Tú xác nhận phải rời chương trình Sao nhập ngũ do chấn thương nặng ở chân trong quá trình ghi hình. Theo nữ siêu mẫu, cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trước đó, Minh Tú bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là tổn thương phức tạp, xảy ra khi đầu gối chịu lực xoắn mạnh và va đập đột ngột.

“Sự xoay quá đà khiến dây chằng đứt, đồng thời kéo theo rách sụn chêm và dập xương, ba chấn thương cùng lúc”, bác sĩ nói.

Ông cho biết thời gian hồi phục của nữ siêu mẫu có thể kéo dài từ 9 tháng đến hơn một năm, lâu hơn so với những ca đứt dây chằng đơn thuần. Minh Tú cũng cần ít nhất 2-3 tháng để sụn chêm lành sau khâu mới có thể bước vào giai đoạn tập vận động mạnh.

Sau ba tháng điều trị và phục hồi chức năng, hiện tại, Minh Tú đã dần trở lại với công việc, tham gia các buổi livestream và xuất hiện tại nhiều chương trình với vai trò giám khảo.