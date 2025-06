Mời hàng trăm khách Tây ra khỏi phố đường tàu Hà Nội

Sau đoạn clip nam du khách nước ngoài suýt bị cuốn vào đoàn tàu đang chạy khi đang ngồi uống cà phê tại phố đường tàu, liên ngành chức năng đã phải vào cuộc xử lý.

'Đứng tim' với cảnh khách Tây suýt bị cán ở phố cà phê đường tàu Hà Nội Khi đang ngồi uống cà phê tại phố đường tàu, nam du khách nước ngoài suýt bị tàu hỏa đi cán qua.

Tối 14/6, liên ngành chức năng gồm Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp UBND và công an các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Cửa Đông, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đã đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực phố đường tàu.

Thời điểm kiểm tra, đoạn phố Trần Phú có hàng trăm du khách nước ngoài và người dân tụ tập sát hành lang đường sắt để chờ tàu hỏa chạy qua. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các quán cà phê dọn dẹp, đồng thời mời toàn bộ khách ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Nhiều cửa hàng tắt đèn, thanh toán nhanh, yêu cầu khách rời đi.

Một chủ quán thừa nhận mở dịch vụ là do du khách có nhu cầu trải nghiệm. Trung tá Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 1) cho biết lực lượng vẫn thường xuyên phối hợp công an phường cắm chốt, tuần tra tại khu vực. Thời gian tới, công an các quận huyện có tuyến đường sắt đi qua sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để tránh tai nạn, nhất là tại tuyến Phùng Hưng - Lê Duẩn.

Trước đó, ngày 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam du khách nước ngoài suýt bị tàu cán khi mải dùng điện thoại quay video. Người này trượt chân ngã nghiêng về phía đoàn tàu đang lao tới và được du khách bên cạnh kéo lại kịp thời. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ, bàn ghế bị hất tung.

Hình ảnh liên ngành chức năng 'giải tán' phố đường tàu đêm 14/6:

Đoạn phố đường tàu tại Hoàn Kiếm và Ba Đình dù cấm người dân, du khách tiếp cận nhưng gần đây đã xuất hiện tình trạng nhờn luật.

Sau đoạn clip du khách suýt bị tàu hỏa cán, liên ngành chức năng đã đến phố đường tàu vào tối 14/6 để yêu cầu tất cả người dân, du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng trăm du khách nước ngoài được mời ra khỏi phố đường tàu.

Sau khi được mời ra khỏi khu vực nguy hiểm, rất đông người vẫn đứng phía ngoài hàng rào để quay phim, chụp ảnh khoảnh khắc tàu đi qua.

Tuyến phố đường tàu đông đúc chỉ vài phút sau đã vắng lặng, chỉ còn các hộ dân sinh sống trong khu vực, hàng quán đều đã đóng cửa.

Ngày 13/6, 1 clip lan truyền trên mạng cho thấy một du khách nước ngoài suýt bị tàu hỏa cán khi mải quay video tại phố cà phê đường tàu. May mắn, người này được kéo lại kịp thời.

Đoàn tàu tối 15/6 đi qua khu vực phố đường tàu sau khi tất cả du khách đã được mời ra ngoài để đảm bảo an toàn.