Mới nhất vụ thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường ở Đắk Lắk

Nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp giữa sân trường, đồng thời triển khai các bước xử lý nghiêm theo quy định.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết thầy Nguyễn Trúc Sinh bị bóp cổ 2 lần.

Ngày 17/10, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có báo cáo gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (thuộc Bộ GD&ĐT) vụ thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 7 giờ 10 phút ngày 3/10/2025, tại khu vực sân trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk).

Thời điểm đó, ông Nguyễn Trúc Sinh, Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công. Trong quá trình này, ông Sinh nhắc nhở ông Đàng Tảng, giáo viên cùng trường, vì đỗ xe máy không đúng vị trí quy định trong sân trường.

Tuy nhiên, ông Tảng đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ ông Sinh hai lần, trước sự chứng kiến của bảo vệ và một số học sinh. Bảo vệ nhà trường đã kịp thời can ngăn.

Sự việc khiến ông Nguyễn Trúc Sinh bị thương vùng cổ, gây hoang mang cho người bị hại, sốc tâm lý cho học sinh chứng kiến và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong trường học.

Sau đó, trường THPT Võ Nguyên Giáp đã báo cáo về vụ việc gây rối trật tự và cố ý gây thương tích gửi Sở GD&ĐT và Công an xã Ea Ô. Ngày 9/10/2025, nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy 15 ngày đối với ông Đàng Tảng, đồng thời tiếp tục thực hiện các quy trình, thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận báo cáo của trường THPT Võ Nguyên Giáp, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã làm việc với lãnh đạo nhà trường để nắm tình hình và hướng dẫn xử lý bước đầu.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã ban hành công văn yêu cầu trường căn cứ quy định hiện hành, xem xét, xử lý kỷ luật ông Đàng Tảng và báo cáo kết quả. Đồng thời, sở thành lập đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Đá làm trưởng đoàn để xác minh, chỉ đạo việc xử lý. Sở sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp cơ quan công an và báo cáo Bộ GD&ĐT khi có kết quả.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 7h10 ngày 3/10, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh tại trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk), thầy Nguyễn Trúc Sinh, Bí thư Đoàn trường, giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh, đã nhắc nhở đồng nghiệp Đàng Tảng về việc đỗ xe sai quy định. Tuy nhiên, thầy Tảng không những không tiếp thu mà còn lớn tiếng đe dọa, hai lần bóp cổ thầy Sinh giữa sân trường, khiến học sinh chứng kiến hoảng sợ.

Sự việc khiến thầy Sinh bị thương vùng cổ, nhà trường lập tức báo cáo cơ quan chức năng và khẳng định hành vi của thầy Tảng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm. Trước đó, giáo viên này cũng bị phản ánh thường xuyên có thái độ hung hăng, vi phạm quy chế làm việc. Nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT và công an địa phương sớm điều tra, xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương trường học.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vụ việc này sau đó, thày Đàng Tảng cho biết thông tin về việc thày bóp cổ thày Sinh là không đúng. Thày Tảng chỉ thừa nhận có dùng tay chụp vào cổ đồng nghiệp nhưng "chưa bóp" và ông cho rằng sự việc là “giọt nước tràn ly” khi bị vứt xe ra ngoài đường trước đó.

Thậm chí thày Tảng từng tố cáo ra cơ quan điều tra cấp có thẩm quyền về việc hồi tháng 5/2024 bị một số giáo viên trong trường "đánh hội đồng", tuy nhiên sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra thời điểm đó kết luận không có căn cứ để xử lý hình sự.

Sau khi nắm thông tin vụ việc giáo viên hành hung đồng nghiệp tại trường THPT Võ Nguyên Giáp, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả về bộ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 14/10/2025. Báo cáo cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.