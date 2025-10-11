Lời trần tình của thầy giáo có hồ sơ ‘cá biệt’, bóp cổ đồng nghiệp

Thầy giáo thừa nhận có dùng tay chụp vào cổ đồng nghiệp nhưng chưa bóp và ông cho rằng sự việc là “giọt nước tràn ly” khi bị vứt xe ra ngoài đường trước đó.

Ông Tảng từng tố cáo việc bị đồng nghiệp đánh hội đồng ngay trong trường, gây thương tích. Ảnh: Tiền Phong.

Liên quan vụ thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định, ông Đàng Tảng (giáo viên dạy môn Toán, trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, Đắk Lắk) - người được cho là bóp cổ đồng nghiệp trong khuôn viên trường - đã lên tiếng.

Lời trần tình

Ông Tảng nói rằng sự việc không như báo cáo của trường và thầy giáo Nguyễn Trúc Sinh (người bị đánh). Ông Tảng cho biết bản thân ông và thầy giáo Sinh từng xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc bắt đầu vào tối 18/5/2024, nhà trường tổ chức liên hoan, ăn cơm thân mật. Sau đó trời mưa, mất điện, các thầy cô lần lượt ra về, chỉ còn ông Tảng và 4 thầy giáo khác, trong đó có thầy Sinh. Tại đây, giữa ông Tảng và 4 thầy giáo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

“Tôi bị đánh hội đồng đến rách mặt, chảy máu. Tôi cố chạy về nhà, sáng hôm sau được người thân đưa đến Trung tâm y tế Ea Kar để khám và điều trị, hồ sơ bệnh án còn đây. Tôi gửi đơn tố cáo nhưng cơ quan công an (thời điểm đó là Công an huyện Ea Kar) cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự, những người liên quan đều phủ nhận hành vi đánh người. Tôi cảm thấy rất oan ức bởi thực tế tôi đã bị đánh, nhưng không ai bị xử lý”, ông Tảng nói.

Hồ sơ bệnh án của ông Tảng cho thấy ông Tảng nhập viện lúc 8 giờ ngày 19/5/2024. Ảnh: Tiền Phong.

Liên quan đến sự việc bóp cổ thầy Sinh ngày 3/10, ông Tảng nói chỉ là “giọt nước tràn ly”. Ông Tảng kể vào ngày 1/10, ông để xe máy ngay gốc cây phượng gần phòng bảo vệ. Ông thừa nhận việc đỗ xe không đúng quy định nhưng nhiều thầy cô khác cũng để xe quanh trường.

Lúc đó, thầy Sinh có nhắc nhở ông về việc này. Sau giờ giải lao tiết 2, ông ra thì không thấy xe, đi tìm thì được học sinh chỉ vào trong nhà để xe học sinh. Ông bức xúc nên dắt xe để lại gốc cây phượng và tiếp tục lên lớp. Đến giữa tiết 3, ông Tảng nhìn ra ngoài thì không thấy xe nữa.

“Tôi đoán thầy Sinh lại chỉ đạo đưa vào nhà xe. Sau khi kết thúc buổi dạy, tôi ra tìm xe thì không thấy đâu. Một số học sinh trêu tôi rằng “Xe thầy đâu rồi?” khiến tôi càng thêm bực tức. Tôi tiếp tục tìm kiếm thì bảo vệ và vài học sinh biết chuyện có chỉ ra ngoài đường. Tôi chạy ra thì đúng là xe bị để ngoài đường, yên xe còn nóng ran. Việc này khiến tôi rất bức xúc”, ông Tảng nói.

Chưa hết, ông Tảng kể thêm khi chạy xe về một đoạn thì bánh trước xe bị rung lắc vì xẹp lốp, phải tìm nơi bơm lốp. Chạy thêm một đoạn, ông phát hiện bánh sau cũng bị xẹp nốt, đành chạy xe gần 10 km mới tìm được tiệm sửa xe để thay ruột.

Đến ngày 3/10, ông Tảng lên trường và dựng xe dưới gốc cây phượng. Thầy Sinh tiếp tục ra nhắc nhở.

“Sẵn bức xúc vì bị vứt xe ra đường như hôm trước nên tôi cự cãi với thầy Sinh. Tôi có tới chụp cổ thầy nhưng không bóp. Trong video cũng thể hiện rõ điều này”, ông Tảng nói thêm.

Ông Tảng thừa nhận phản ứng với thầy Sinh trong sáng ngày 3/10 là không phù hợp. Ông đã liên hệ với nhà trường để xin được bố trí một buổi gặp mặt thầy Sinh nói lời xin lỗi trực tiếp.

Tuy nhiên, ông Tảng không đồng ý với hành vi của thầy Sinh khi tự ý cho người di chuyển, vứt xe máy của ông ra ngoài đường, khiến xe bị hư hỏng.

Ông Tảng cũng cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra xử lý việc bản thân ông bị đánh hội đồng năm 2024. Đối với nội dung bị 5 lần kỷ luật, ông Tảng nói ông chỉ nhận được 2 quyết định (1 quyết định của trường THPT Võ Nguyên Giáp, 1 quyết định của trường THPT Trần Nhân Tông là hai nơi công tác trước đây). Ông Tảng phủ nhận việc đánh học sinh, chỉ "răn đe" các em với mục đích "dạy bảo", nhưng thừa nhận hành động có phần thái quá.

Người bị đánh thông tin ngược lại

Trong khi đó, thầy Nguyễn Trúc Sinh cho rằng bản thân không có mâu thuẫn với thầy Tảng. Thầy cũng phủ nhận việc đánh thầy Tảng vào năm 2024 và cũng không có chuyện chỉ đạo vứt xe của thầy Tảng ra ngoài đường.

Còn ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp, cho hay việc thầy Tảng tố cáo bị 4 giáo viên đánh hội đồng trong trường đã được cơ quan công an kết luận rằng không có căn cứ.

Như Tiền Phong đưa tin, trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) đã gửi báo cáo, đề nghị Sở GD&ĐT và công an vào cuộc xử lý vụ thầy Đàng Tảng có hành vi gây thương tích, bóp cổ thầy Nguyễn Trúc Sinh khi bị nhắc nhở về việc đỗ xe sai quy định. Ngoài ra, ông Tảng thường xuyên vi phạm quy chế, có thái độ hung hăng, không tôn trọng đồng nghiệp và học sinh.

Ông Đàng Tảng đã bị kỷ luật 5 lần, trong đó 3 lần tại trường THPT Trần Nhân Tông gồm. Năm 2013, ông bị khiển trách do xúc phạm và tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, vu khống lãnh đạo, thu giữ điện thoại học sinh.

Năm 2016, ông bị cảnh cáo, kéo dài thời gian nâng lương vì không có giáo án, dạy sai kiến thức, đập vỡ điện thoại học sinh, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số, chống đối lãnh đạo. Năm 2019, ông tiếp tục bị cảnh cáo vì không có giáo án, đánh học sinh trước mặt người dự giờ, thái độ xem thường nội quy.

Tại trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng bị kỷ luật khiển trách vào tháng 1/2024, vì xúc phạm danh dự và xâm phạm thân thể học sinh. Tháng 1/2025 bị cảnh cáo với hành vi tương tự như trên.