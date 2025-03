Món ăn - bài thuốc hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh sởi

Tăng cường miễn dịch cho trẻ là rất quan trọng để hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh sởi. Dưới đây là một số món ăn - bài thuốc giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Probiotic là những vi khuẩn có lợi, có vai trò tăng cường hệ miễn dịch.

Tăng cường miễn dịch cho trẻ là rất quan trọng để hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh sởi. Dưới đây là một số món ăn - bài thuốc giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.Món ăn thông dụng tăng cường hệ miễn dịch

Món ăn thông dụng tăng cường hệ miễn dịch

- Món ăn giàu vitamin A: Vitamin A tham gia vào nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm duy trì thị lực khỏe mạnh, đảm bảo chức năng bình thường của các cơ quan, giúp tăng cường hệ miễn dịch và tăng trưởng ở trẻ em. Các món ăn giàu vitamin A có cách chế biến đơn giản như cà rốt luộc, khoai tây hầm, cá hồi nấu nhừ...

- Món ăn giàu vitamin C: Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ các tế bào khỏe mạnh, hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch và sản xuất kháng thể, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng. Các món ăn giàu vitamin C như nước cam ép, dâu tây trộn sữa chua...

Món ăn giàu kẽm: Kẽm là một nguyên tố vi lượng thiết yếu, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển và tính toàn vẹn của hệ thống miễn dịch. Những người thiếu kẽm sẽ tăng tính nhạy cảm với nhiều loại mầm bệnh. Do đó cần bổ sung kẽm qua thực phẩm với các món ăn như thịt gà hầm nhừ, đậu đen nấu nước uống... để tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa.

- Món ăn giàu probiotic: Probiotic là những vi khuẩn có lợi, có vai trò tăng cường hệ miễn dịch. Món ăn giàu probiotic như sữa chua trộn trái cây, trà kombucha, kim chi, dưa cải bắp...

Dâu tây trộn sữa chua giàu vitamin C tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh sởi cho trẻ.

Một số vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh sởi

Trà xanh: Trong loại lá này có chứa một lượng lớn chất phenolic, catechin, có tác dụng kháng khuẩn, diệt khuẩn rất tốt... dùng để tắm cho trẻ.

Cây kim ngân: Cây kim ngân có chứa các chất chống viêm giúp giảm thiểu triệu chứng bệnh sởi. Dùng lá để tắm cho trẻ, hoa sắc nước uống, uống theo chỉ định bác sỹ chuyên ngành.

Cây xương sông: Cây xương sông có chứa các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng. Dùng sắc nước uống khoảng 2-3 lá/ ngày.

Bài thuốc đông y tăng đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa bệnh sởi

Thuốc bổ khí: Thuốc bổ khí giúp tăng cường sức đề kháng và giảm thiểu triệu chứng bệnh sởi.

Bài 1: Sâm ngọc linh 10 g, kỷ tử 10 g, đảng sâm 10 g, bạch truật 10 g. Sắc uống ngày 2 lần, uống liên tục 10-15 ngày.

Bài 2: Tâm sen 10 g, kỷ tử 10 g, đảng sâm 10 g, bạch truật 10 g. Sắc uống ngày 2 lần, uống liên tục 10-15 ngày.

Tâm sen, vị thuốc bổ khí giúp giảm triệu chứng bệnh sởi.

Thuốc giải độc: Thuốc giúp loại bỏ độc tố hỗ trị điều trị bệnh sởi.

Bài 1: Kim ngân hoa 10 g, lục bình 10 g, trần bì 10 g, bạch truật 10 g. Sắc uống ngày 2 lần, liên tục 5-7 ngày.

Bài 2: Cúc hoa 10 g, kỷ tử 10 g, đảng sâm 10 g, bạch truật 10 g. Sắc uống ngày 2 lần, liên tục 5-7 ngày.

Thuốc bổ thận: Giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Bài 1: Đông trùng hạ thảo 10 g, kỷ tử 10 g, đảng sâm 10 g, bạch truật 10 g. Sắc uống ngày 2 lần, liên tục 7-10 ngày.

Bài 2: Đỗ trọng 10 g, kỷ tử 10 g, đảng sâm 10 g, bạch truật 10 g. Sắc uống ngày 2 lần, liên tục 7-10 ngày.

Khi sử dụng các bài thuốc, vị thuốc... nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để dùng đúng liều lượng, cách dùng phù hợp với độ tuổi, thể trạng, khẩu vị của từng trẻ.