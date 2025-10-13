Một đại học có 5 người giành giải Nobel trong 3 ngày

Đại học California (Mỹ) đã làm nên lịch sử khi 5 giảng viên và cựu sinh viên của trường giành được giải Nobel ở ba lĩnh vực Y học, Vật lý và Hóa học.

Giáo sư Omar Yaghi tại cơ sở Berkeley nhận giải Nobel Hóa học. Ảnh: UC Berkeley.

Theo University of California, chuỗi thành tích bắt đầu từ ngày 6/10, khi Frederick J. Ramsdell (cựu sinh viên ở cơ sở San Diego và Los Angeles) cùng với các cộng sự ở Seattle và Nhật Bản, đã giành giải Nobel Y học nhờ xác định các tế bào ngăn hệ thống miễn dịch tấn công các mô của cơ thể.

Ngày hôm sau, giáo sư danh dự John Clarke tại Đại học California - Berkeley, giáo sư danh dự John Martinis và giáo sư Michel Devoret từ cơ sở Santa Barbara đã giành giải Nobel Vật lý nhờ các thí nghiệm làm nền tảng cho các máy tính lượng tử hiện đại nhất hiện nay.

Sang ngày 8/10, giáo sư Omar Yaghi tại cơ sở Berkeley cùng hai cộng sự nhận giải Nobel Hóa học nhờ tạo ra “khung kim loại - hữu cơ”, một loại kiến trúc phân tử siêu hấp thụ mới, có thể làm sạch các chất ô nhiễm khỏi khí quyển hoặc thu hoạch nước uống từ không khí sa mạc khô cằn.

Với năm giải thưởng trong năm nay, tổng số giải Nobel mà Đại học California đã giành được kể từ năm 1934 đã lên đến con số 75.

"Những giải thưởng này là vinh dự lớn. Chúng là bằng chứng hữu hình về công việc đang diễn ra tại Đại học California để mở rộng kiến thức, kiểm tra ranh giới khoa học và tiến hành nghiên cứu để cải thiện cuộc sống. Tôi tự hào khi thấy công việc của họ được công nhận", James B. Milliken, hiệu trưởng Đại học California, cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, các nhà nghiên cứu tại Đại học California bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc gần đây, chính quyền đã cắt giảm hàng nghìn khoản tài trợ nghiên cứu trên khắp nước Mỹ, trong khi đây là nguồn tài trợ chính cho các nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách khoa học liên tục đang đe dọa nghiêm trọng đến tiến bộ tương lai.

"Điều này sẽ làm tê liệt khoa học và sẽ là thảm họa nếu nó tiếp diễn. Có thể mất một thập kỷ để chúng ta quay trở lại vị trí của khoảng nửa năm trước", GS Clarke cảnh báo.

Giải Nobel là giải thưởng quốc tế danh giá do Quỹ Nobel tại Stockholm sáng lập từ năm 1901, dựa trên di sản của nhà phát minh và doanh nhân Thụy Điển Alfred Nobel. Giải được trao hàng năm cho những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực: Y sinh học, Hóa học, Vật lý, Văn học và Hòa bình.

Đến năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Sveriges Riksbank) đã lập thêm Giải thưởng Khoa học Kinh tế tưởng niệm Alfred Nobel, thường được gọi là giải Nobel Kinh tế, nhằm tôn vinh những công trình có đóng góp sâu rộng cho lĩnh vực kinh tế học.