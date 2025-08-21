Một ngày Hà Nội khác lạ khi chờ đợi bước chân diễu binh

Sáng nay, đội hình trực thăng và máy bay vận tải bay qua bầu trời Hà Nội, âm thanh động cơ rền vang khiến hàng nghìn người ngước nhìn, háo hức ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Vừa bước qua tuổi trăng tròn, Trần Phạm Trà My (17 tuổi, Ninh Bình) sáng nay theo mẹ lên Hà Nội, mang theo sự háo hức trong veo của lần đầu được tận mắt chứng kiến thủ đô trong những ngày hội lớn.

Không chỉ gia đình Trà My, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân khắp các địa phương đã đổ về trung tâm Hà Nội. Trong sắc đỏ rợp trời của quốc kỳ, tiếng động cơ trực thăng và vận tải cơ CASA rền vang trên bầu trời khiến thủ đô như bừng thêm sức sống.

Không khí trở nên rộn ràng, háo hức và tràn đầy khí thế trong buổi sáng 21/8.

Trần Phạm Trà My chia sẻ cảm xúc háo hức, vừa hồi hộp vừa tự hào khi được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày đẹp trời trong mắt cô gái 17 tuổi

Từ 5h30 sáng, Trần Phạm Trà My (17 tuổi) đã cùng mẹ có mặt tại Hà Nội. Hai mẹ con tranh thủ ăn sáng rồi đến ngã tư Hàng Cháo từ trưa để giữ chỗ, chờ buổi hợp luyện vào buổi tối.

Trong balo nhỏ mà cô gái Ninh Bình mang theo luôn có sẵn chai nước và vài gói đồ ăn vặt, coi như “tiếp sức” cho một ngày dài ngồi chờ.

Đây là lần đầu tiên nữ sinh lớp 12 được trực tiếp tham gia và chứng kiến một sự kiện lớn của đất nước. My chia sẻ bản thân đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

“Em cảm thấy rất háo hức, vừa hồi hộp vừa tự hào khi được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đặc biệt trong tuổi học trò của em”, My nói với Tri Thức - Znews.

Bà Đỗ Thị Chinh (54 tuổi, Phú Thọ) vừa phe phẩy chiếc quạt cho người bạn bên cạnh, vừa nhấp ngụm nước mát. Những người phụ nữ từng chung bộ đồng phục học trò năm nào, nay hội ngộ nơi đây, với đồng phục mới màu đỏ thắm.

Từ 7h sáng, đoàn 15 người bạn của bà Chinh đã lên đường xuống Hà Nội để kịp theo dõi buổi hợp luyện. Có người phải đi sớm hơn, xuất phát từ 5h sáng mới kịp đến nơi lúc 9h.

Trước đó, cả nhóm đã bàn bạc kỹ, các con còn cẩn thận soạn đường đi, sắp xếp lịch trình. Ai cũng háo hức, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống để giữ chỗ đẹp, quyết tâm ngồi chờ suốt từ sáng đến 20h tối.

“Chúng tôi vui lắm, chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Cả đời mới có một lần được tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm 80 năm, nên ai cũng thấy hạnh phúc, tự hào. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của chúng tôi", bà Chinh xúc động nói. "Hà Nội hôm nay có sương mù nhưng không khí lại rất tuyệt, nhìn dòng người nô nức mà thấy mình được hòa chung niềm vui lớn của dân tộc, khí thế rộn ràng".

Bà Đỗ Thị Chinh cùng nhóm bạn "cắm trại" gần Công viên Bách Thảo để chờ xem hợp luyện diễu binh tối 21/8. Ảnh: Châu Sa.

Gia đình 16 người "cắm trại" xem diễu binh

Từ 6h30 sáng nay, con hẻm nhỏ ở Chương Mỹ (Hà Nội) đã rộn ràng tiếng cười nói của những đứa trẻ. Bốn gia đình đã hẹn nhau đi chung hai chiếc ôtô, vượt quãng đường hơn 40 km để kịp đến trung tâm Hà Nội, tập trung tại Công viên Bách Thảo.

Trong đoàn, chỉ bốn bà mẹ đưa con đi, còn những người bố bận công việc nên không tham gia được. Không khí háo hức lan tỏa từ lúc khởi hành, từng tiếng cười nói rộn ràng suốt chặng đường. Ai cũng hiểu rằng đây là dịp hiếm có, “80 năm mới có một lần”, nên quyết tâm có mặt từ sớm để con mình được tận mắt chứng kiến.

Bốn gia đình với 16 người lớn và trẻ nhỏ đến Hà Nội từ sáng sớm để chờ xem hợp luyện diễu binh. Ảnh: Châu Sa.

"Chúng tôi cảm thấy rất tự hào, trong lòng dâng lên niềm xúc động và biết ơn sâu sắc sự hy sinh của ông cha. Tôi muốn các con cùng đi, để vừa được vào Lăng viếng Bác, vừa cảm nhận bầu không khí sôi động, đẹp nhất của đất nước những ngày này", chị Hoàng Thị Hạnh (42 tuổi) chia sẻ.

Đoàn gia đình này tổng cộng 16 người. Có những em nhỏ mới 4 tuổi, nhưng vẫn vui vẻ theo mẹ đi từ sáng sớm. Các cháu vừa chơi, vừa háo hức chờ đợi, thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời khi nghe tiếng động cơ trực thăng.

Hình ảnh những gia đình trải bạt, chia nhau đồ ăn, cùng trò chuyện trong bầu không khí rộn ràng khiến nơi đây giống như một ngày hội lớn của cả dân tộc.

"Những khoảnh khắc 80 năm có một này, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Và với các con, đây sẽ là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất, gắn liền với lòng biết ơn, niềm tự hào về đất nước", chị Hạnh xúc động nói.

Nhóm bạn ba người đã hẹn nhau từ sáng sớm để cùng đi xem sự kiện. Ảnh: Minh Chiến.

Buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tối 21/8, vào lúc 20h tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau buổi hợp luyện sẽ tiếp nối bằng các đợt sơ duyệt và tổng duyệt, nhằm sẵn sàng cho ngày lễ chính thức sáng 2/9. Quy mô buổi tổng hợp luyện được tổ chức tương đương lễ kỷ niệm, với đầy đủ các khối: đội hình đi bộ, đội hình đứng, lực lượng cơ giới - xe pháo cùng các lực lượng bảo đảm và phục vụ.

Trước đó, tối 18 và 19/8, các đoàn xe cơ giới quân sự đã được cơ động về trung tâm thủ đô để chuẩn bị cho hợp luyện cũng như các buổi duyệt sau đó.

Dự kiến sáng 2/9, sau khi hoàn tất nghi thức diễu binh qua Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các đội hình sẽ chia thành 7 hướng, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến phố chính của Hà Nội. Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua, hoặc qua hệ thống màn hình LED được bố trí tại nhiều địa điểm trong thành phố.

