Bí quyết giữ body săn chắc của 'nữ thần chạy bộ' Hàn Quốc

Thói quen của Kim là tập chạy 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật. Trước mùa giải, cô sẽ điều chỉnh cường độ, trước giải giảm tải để kiểm tra thông số và tập bổ trợ, theo Woman Donga. Ăn uống, sinh hoạt cũng được nữ VĐV chú ý. Trong mùa thi đấu (tháng 4-10), cô kiêng rượu, trước mỗi giải hạn chế đồ có ga để giữ trạng thái thi đấu tốt nhất.