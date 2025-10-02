Bí quyết giữ body săn chắc của 'nữ thần chạy bộ' Hàn Quốc

|
Kim Min-ji (29 tuổi, đến từ Cheongju, Hàn Quốc) là VĐV điền kinh thuộc Đội thể thao Tòa thị chính Hwaseong. Cô được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nổi bật, được ví như “Karina (ca sĩ của nhóm aespa - PV) của làng điền kinh” hay “nữ thần điền kinh”.
Người đẹp sinh năm 1996 tốt nghiệp trường Trung học thể thao Chungbuk, sau đó lấy bằng cử nhân Giáo dục thể chất tại Đại học Quốc gia Changwon. Cô chuyên thi đấu ở nội dung 400 m và 400 m vượt rào. Nữ VĐV có chiến thắng đầu tiên vào năm 2014, khi giành vị trí số 1 nội dung 400 m vượt rào tại giải vô địch điền kinh dành cho học sinh trung học.
Trong các năm 2017, 2018 và 2019, Kim đều giành huy chương vàng nội dung 400 m tại Đại hội Thể thao Toàn quốc.
Kim Min-ji cao 1,73 m và duy trì vóc dáng cân đối, cân nặng 54 kg suốt nhiều năm liền nhờ chạy bộ. Cô cho biết bản thân không chỉ chạy đơn thuần mà tập luyện có hệ thống. Ngoài chạy, nữ VĐV tập cho nhóm cơ trung tâm (bụng, lưng dưới, hông, mông), rèn sự cân bằng và tập tạ.
Thói quen của Kim là tập chạy 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật. Trước mùa giải, cô sẽ điều chỉnh cường độ, trước giải giảm tải để kiểm tra thông số và tập bổ trợ, theo Woman Donga. Ăn uống, sinh hoạt cũng được nữ VĐV chú ý. Trong mùa thi đấu (tháng 4-10), cô kiêng rượu, trước mỗi giải hạn chế đồ có ga để giữ trạng thái thi đấu tốt nhất.
Kim Min-ji cho rằng chạy bộ là nền tảng tốt cho mọi môn thể thao. Độ tuổi bắt đầu có thể muộn, quan trọng là có tính kiên trì, tập kỹ thuật cơ bản và chia bài tập hợp lý.
Với 460.000 follow trên Instagram, Kim được nhiều nhãn hàng thể thao mời đóng quảng cáo. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các chương trình giải trí như The Women Who Hit the Goal hay The Masked Singer, hay gần đây có tin đồn cô sắp tham gia show hẹn hò đình đám Single's Inferno mùa 5 nhưng BTC chương trình chưa xác nhận.
Tuy lấn sân giải trí, mục tiêu của Kim Min-ji là góp mặt trong đội tuyển điền kinh quốc gia Hàn Quốc và đại diện cho đất nước tranh tài tại Olympic. Nhiều cô gái được truyền cảm hứng từ Kim tích cực chạy bộ để có thể chất tốt cùng thân hình thon gọn.
