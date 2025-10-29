Một ngày mặc 'ấm và nhẹ' giữa trời đông Hà Nội

Kết thúc một ngày trải nghiệm, tôi quay trở về nhà khi trời lất phất mưa. Cảm giác ấm áp từ những lớp áo vẫn còn vương trên da - thứ hơi ấm đến từ công nghệ tiên tiến và mang theo triết lý LifeWear. Trải nghiệm này giúp tôi càng hiểu được rằng: LifeWear không chỉ là quần áo mà còn là một phong cách sống tự nhiên, thoải mái, dễ chăm sóc và gắn liền với tiện ích mỗi ngày.