Một ngày mặc 'ấm và nhẹ' giữa trời đông Hà Nội

  • Thứ tư, 29/10/2025 18:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày Hà Nội trở lạnh, tôi có dịp khoác lên mình những trang phục mùa đông biểu tượng của Uniqlo, hoà cùng dòng người đang hào hứng cảm nhận hơi thở mùa mới.

ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 1ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 2

ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 3ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 4

Tôi là Kim Ngân (21 tuổi), hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, tôi bắt đầu tìm hiểu các dòng trang phục giữ ấm. Trong số đó, những thiết kế từ Uniqlo thu hút tôi bởi sự kết hợp giữa công nghệ và tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Từng món đồ cho thấy cách công nghệ có thể khiến mùa đông trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.

ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 5ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 6

Khi cầm thử chất liệu tạo nên chiếc áo PUFFTECH - dòng áo phao chần bông thế hệ mới được phát triển để vừa ấm, vừa nhẹ và dễ chăm sóc, tôi hiểu vì sao chiếc áo có thể giữ nhiệt tốt mà vẫn mỏng nhẹ, linh hoạt khi mặc hàng ngày.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 7ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 8

Sợi nhân tạo PUFFTECH có cấu trúc rỗng ruột, xoắn nhẹ như lò xo, có kích thước siêu mảnh chỉ bằng 1/5 sợi tóc người, giúp áo giữ được độ ấm vượt trội mà không tạo cảm giác nặng nề. Áo có thể giặt tay với nước ấm mà không làm mất phom dáng, khô nhanh chỉ sau một đêm. Lớp vải bên ngoài và sợi nhân tạo bên trong áo còn có khả năng chống thấm, phù hợp với những ngày mưa nhẹ bất chợt.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 9ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 10

Quan sát kỹ phần chần bông bên trong áo PUFFTECH, tôi nhận thấy các sợi bông được dàn đều, tạo thành từng cụm tròn nhỏ được chần trực tiếp vào thân áo. Chính cách cấu trúc này giúp áo phân bổ nhiệt đồng đều, không bị rò rỉ bông qua vải sau thời gian sử dụng, đồng thời giữ được độ phồng tự nhiên mà vẫn linh hoạt khi vận động.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 11ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 12

Khi chạm vào chiếc áo khoác mẫu, tôi bất ngờ vì trọng lượng gần như “biến mất” trên tay. Trở lại mùa đông năm nay, Uniqlo giới thiệu bảng màu tươi sáng hơn, khiến ngày lạnh thêm phần sinh động.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 13ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 14

Sản phẩm tiếp theo mà tôi đặc biệt quan tâm là HEATTECH, chiếc áo giữ nhiệt làm nên tên tuổi của Uniqlo hơn hai thập kỷ qua. Dòng sản phẩm hiện có 3 cấp độ giữ ấm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, từ ngày lạnh se ở Hà Nội đến những chuyến đi vùng tuyết âm độ. Các cấp độ bao gồm: dòng cơ bản cho ngày se lạnh dưới 20°C, Extra Warm cho tiết trời khoảng 5–15°C, và Ultra Warm cho vùng nhiệt độ dưới 5°C.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 15ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 16

Để minh họa cơ chế hoạt động, tôi được mời tham gia một thí nghiệm nhỏ: đặt tay lên hai tấm vải - một bằng cotton, một bằng HEATTECH - trong 10 giây.

ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 17ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 18

Khi bàn tay nhấc lên, màn hình nhiệt cho thấy nhiệt lượng lưu lại trên bề mặt vải HEATTECH (bên phải) lâu hơn rõ rệt. Vào thời điểm mới ra mắt hơn 20 năm trước, nhiều người không tin một lớp vải mỏng thế có thể làm được điều đó. Nhưng chỉ vài năm sau, HEATTECH trở thành dòng sản phẩm bán chạy toàn cầu.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 19ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 20

Tôi bị thu hút bởi dòng HEATTECH pha Cashmere - chất liệu mới được bổ sung vào dòng sản phẩm biểu tượng này. Khi đặt tay lên tấm vải khổ lớn làm từ chất liệu này, tôi cảm nhận ngay độ mềm và nhẹ khác biệt, cảm giác ấm áp mà không hề bí hay dày cộm. Loại vải mới mang lại cảm giác sang và dễ chịu hơn hẳn, đủ khiến tôi muốn có một chiếc trong tủ đồ mùa lạnh năm nay.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 21ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 22

Tôi nhận ra trang phục giữ ấm của Uniqlo không chỉ chú trọng công nghệ mà còn dễ phối và hợp xu hướng. Mỗi món đồ đều mang tinh thần tối giản, linh hoạt, có thể mặc trong nhiều dịp khác nhau.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 23ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 24

Tôi thử phối áo giữ nhiệt cổ lọ với cardigan trắng. Lớp áo mỏng nhẹ vẫn giữ ấm tốt, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển ngoài trời nhưng vẫn đủ chỉn chu cho buổi gặp bạn bè.

ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 25ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 26

Khi nhìn những người xung quanh chọn trang phục phù hợp với nhiều khung cảnh, từ Hà Nội se lạnh, Tokyo vào xuân đến dãy Alps phủ tuyết, tôi hiểu vì sao LifeWear được xem là triết lý thương hiệu. Quần áo được làm ra để đồng hành cùng cuộc sống hàng ngày, không chỉ để chống rét.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 27ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 28

Tiếp theo, tôi được gợi ý thử một set trang phục năng động hơn với áo gile chần bông PUFFTECH trắng, phối cùng áo giữ nhiệt màu tím, mũ len xanh cổ vịt và chân váy ngắn.

ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 29ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 30

Chất liệu PUFFTECH giúp áo vẫn nhẹ dù có độ phồng, không tạo cảm giác cồng kềnh khi kết hợp với váy, vừa ấm áp vừa linh hoạt trong sinh hoạt thường ngày.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 31ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 32

Tổng thể trang phục mang lại vẻ trẻ trung, khỏe khoắn, phù hợp cho những ngày Hà Nội trở lạnh nhưng người mặc vẫn muốn di chuyển thoải mái.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 33ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 34

Cuối cùng, tôi thử áo phao PUFFTECH có mũ màu đỏ, kết hợp áo giữ nhiệt HEATTECH cổ tròn trắng, quần jeans và túi bán nguyệt trứ danh của hãng. Đây là set đồ tôi yêu thích nhất trong ba lựa chọn.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 35ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 36

Sắc cam nổi bật làm sáng bừng không gian, khiến những ngày lạnh ở Hà Nội bớt phần xám xịt. Bộ trang phục nhẹ tênh mà vẫn đủ ấm, giúp tôi thoải mái ngồi cà phê ngoài trời hay dạo phố cùng bạn bè.
ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 37ao giu am Uniqlo, HEATTECH, PUFFTECH, mac am khong nang, cong nghe giu nhiet, thoi trang Ha Noi anh 38

Kết thúc một ngày trải nghiệm, tôi quay trở về nhà khi trời lất phất mưa. Cảm giác ấm áp từ những lớp áo vẫn còn vương trên da - thứ hơi ấm đến từ công nghệ tiên tiến và mang theo triết lý LifeWear. Trải nghiệm này giúp tôi càng hiểu được rằng: LifeWear không chỉ là quần áo mà còn là một phong cách sống tự nhiên, thoải mái, dễ chăm sóc và gắn liền với tiện ích mỗi ngày.

