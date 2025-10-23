Một tuần mặc áo len ở TP.HCM

Trang phục len tưởng khó ứng dụng tại TP.HCM, song trở nên đặc biệt hợp lý đối với văn phòng điều hoà hay những tối mưa gió se lạnh.

Là một người Hà Nội sống tại TP.HCM, tôi luôn nhớ về tiết trời thu đông se lạnh. Đó là hương hoa sữa nồng nàn, là làn gió lạnh đầu mùa, là cảm giác chạm vào lớp áo len mềm mại, ấm áp.

Buổi sáng thức dậy thấy thời tiết mát lạnh sau cơn mưa đêm tại TP.HCM, tôi lại nghĩ đến những món đồ len êm ái của Uniqlo. Mặc vội chiếc áo len cổ tròn, xỏ chân vào quần jeans dáng rộng để đến văn phòng, tôi bỗng cảm thấy mùa thu Hà Nội rất gần.

Giống với thu Hà Nội, những món đồ len của thương hiệu Nhật Bản cũng mang vẻ đẹp kinh điển, không lỗi mốt, phù hợp cho một tuần dài với những hoạt động như làm việc tại văn phòng, tham dự sự kiện hay lên set quay phim, chụp hình.

Thứ Hai: Phong cách Ivy League

Phong cách New Preppy phù hợp với ngày làm việc đầu tuần.

Để thỏa nỗi nhớ mùa đông, tôi lựa chọn chiếc áo len sợi souffle cổ tròn tông xám, phối với chân váy xếp ly đồng màu. Vừa chạm vào lớp len souffle êm ái, ký ức về những cơn gió mùa, đợt rét đậm trong tôi lập tức quay về.

Đây là chất vải không có trong tự nhiên, được thương hiệu cải tiến từ sợi souffle, mang đến một loại len mềm mại và ít bị xù lông. Chất vải mang loại sự thoải mái mà vẫn đảm bảo giữ ấm cho cơ thể trong những ngày lạnh giá.

Dù không còn ở Hà Nội, đây vẫn là sự lựa chọn lý tưởng cho một ngày thứ Hai nhiều cuộc họp quan trọng trong môi trường văn phòng máy lạnh tại TP.HCM.

Mẫu áo len tối giản này cũng phù hợp với phương pháp phối đồ layering (xếp lớp), có thể thể kết hợp với sơ mi bên trong và một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài. Sự phối hợp giữa áo len mềm mại và chân váy xếp ly đồng màu xám gợi liên tưởng đến không gian cổ điển pha hiện đại của Đại học Princeton, Harvard hay Ivy League danh giá. Phong cách New Preppy là tinh thần chủ đạo của outfit này.

Thứ Ba: Phối màu cổ điển

Cardigan mỏng dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Từ lâu, đỏ luôn là gam màu yêu thích của tôi. Đối với tôi, đó là màu sắc đại diện cho nhiệt huyết, sự quyến rũ, bí ẩn và cả may mắn.

Sự kết hợp giữa đỏ và xanh denim luôn khiến tôi nhớ đến những thước phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Một chiếc cardigan len merino cổ tròn màu đỏ và quần jeans dáng rộng gợi ra khung cảnh Hong Kong (Trung Quốc) vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa trầm mặc vừa sống động.

Không chỉ tạo cảm giác điện ảnh, outfit này còn là sự ưu tiên của tôi trong những ngày bận rộn nhờ sự thoải mái, linh hoạt, phù hợp với nhiều hoàn cảnh ứng dụng.

Đặc biệt, len tự nhiên siêu mịn extra fine merino, có kích thước chỉ bằng 1/4 sợi tóc người, tạo nên bề mặt mềm mại, độ bóng mượt riêng. Chất liệu nhẹ nhàng cũng vừa đủ cho nhiều kiểu thời tiết, phù hợp với đặc thù sáng nắng chiều mưa tại TP.HCM.

Những buổi tối se lạnh có lịch trình gặp gỡ tại TP.HCM, chiếc cardigan trở thành lớp giữ ấm thời trang. Phối thêm một chiếc kính mắt gọng mảnh làm phụ kiện là đủ ấn tượng cho một buổi tiệc tối nhẹ nhàng.

Thứ Tư: Cuộc chơi chất liệu

Len và denim có thể kết hợp hài hoà.

Đối với tôi, thứ Tư thường là một ngày năng động, bao gồm những buổi quay phim, chụp hình, đòi hỏi một outfit tối giản, năng động nhưng vẫn ấn tượng. Sự kết hợp giữa áo len vải milano gân ngắn tay màu đen và quần jeans đặc biệt phù hợp cho ngày dài bận rộn.

Lý do tôi lựa chọn chiếc áo này nằm ở chất liệu vải dệt kim bền chắc nhưng vẫn có thể mặc thoải mái như áo nỉ. Với kiểu dệt kim chặt chẽ, áo len milano sở hữu độ bền cao và có thể giặt bằng máy, tiện dụng cho những ngày giữa tuần hối hả.

Chiếc quần jeans ống rộng, thêm thắt túi xách denim, giúp tổng thể thêm phần năng động, cá tính. Với outfit tối giản, một chiếc móc treo bằng vải denim do chính tay tôi trang trí trở thành chi tiết “nhỏ nhưng có võ”, tạo dấu ấn riêng.

Cuộc chơi chất liệu với len và denim cũng khiến thứ Tư trở nên thú vị hơn.

Thứ Năm: Trắng - đen vượt thời gian

Chân váy len tạo cảm giác mềm mại mỗi bước chân.

Sau những ngày làm việc liên tục, tôi muốn thứ Năm diễn ra nhẹ nhàng, nhưng không kém phần năng động. Outfit trắng - đen cổ điển, có sức sống vượt thời gian như bước ra từ những thước phim điện ảnh cũ, song vẫn hòa nhịp với hơi thở của cuộc sống đương đại.

Vì đặc biệt yêu thích vải milano gân, tôi chọn cho mình chiếc chân váy loe màu trắng ứng dụng chất liệu này. Loại vải cho phép giặt máy giúp tôi tiết kiệm thời gian đáng kể trong những ngày giữa tuần.

Diện chân váy nữ tính, tôi bổ sung áo ba lỗ vải gân mềm đen tối giản, có phần cá tính, giúp cân bằng cảm giác mà tổng thể set trang phục mang lại. Một đôi giày cao gót hở mũi màu đen trở thành mảnh ghép phù hợp cho outfit vừa cổ điển vừa hiện đại.

Đây cũng là tinh thần mà tôi muốn đem đến những triển lãm, buổi trưng bày mà mình có cơ hội ghé thăm trong tuần.

Thứ Sáu: Dopamine dressing

Cardigan len sợi souffle tạo cảm giác nhẹ nhàng, êm ái.

Một tuần làm việc sắp hết. Thứ Sáu cũng là ngày của các sự kiện, buổi gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng, đòi hỏi sự nổi bật nhất định.

Đó là lý do tôi chọn khoác nhẹ chiếc áo cardigan len sợi souffle dáng ngắn màu tím lên vai. Tím vốn không phải màu dễ phối, song đặc biệt phù hợp với xu hướng dopamine dressing (diện trang phục sặc sỡ, giúp tâm trạng trở nên phấn chấn hơn).

Để “lên dây cót” tinh thần cho cuối tuần sôi động, tôi chọn món đồ này như một nét chấm phá, điểm nhấn chủ đạo. Set trang phục tối giản, bao gồm áo ba lỗ đen và quần jeans ống rộng, trở thành phông nền lý tưởng cho chiếc cardigan tím trên vai.

Đây chính là điểm nhấn, kết thúc một tuần làm việc năng động của tôi.