Nghệ sĩ KAWS gia nhập Uniqlo

Trong sự kiện kỷ niệm 20 năm kinh doanh tại Mỹ của Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu công bố thông tin về sự tham gia của nghệ sĩ đương đại KAWS vào đội ngũ.

Nghệ sĩ đương đại KAWS trở thành Artist in Residence của Uniqlo.

Nghệ sĩ đương đại KAWS chính thức gia nhập Uniqlo với vai trò Artist in Residence, trở thành nhân tố tiên phong trong chương trình hợp tác mới của thương hiệu thời trang toàn cầu. Thông báo được đưa ra tại sự kiện đặc biệt The Art and Science of LifeWear (ngày 15/9) ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), New York, nhân dịp Uniqlo kỷ niệm 20 năm mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ.

Trong vai trò Artist in Residence, KAWS sẽ cùng Uniqlo phát triển nhiều sáng kiến nghệ thuật gắn liền với triết lý “Art For All”. Các hoạt động bao gồm tổ chức sự kiện nghệ thuật tại hệ thống cửa hàng toàn cầu, hợp tác cùng các bảo tàng danh tiếng và tham gia xây dựng các dòng sản phẩm LifeWear.

Sự kiện đặc biệt The Art and Science of LifeWear của Uniqlo diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 15/9.

Bộ sưu tập đầu tiên với sự tham gia của KAWS dự kiến ra mắt vào mùa Thu/Đông 2025. “Tôi rất hào hứng khi được đồng hành cùng Uniqlo trong vai trò Artist in Residence đầu tiên. Ở vị trí này, tôi mong muốn kết nối cộng đồng nghệ thuật và giới sáng tạo toàn cầu để chọn ra thế hệ nghệ sĩ hợp tác mới cho Uniqlo,” KAWS chia sẻ.

John C Jay, Chủ tịch bộ phận Sáng tạo toàn cầu của Fast Retailing, nhận định rằng nghệ thuật ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống. “KAWS phá bỏ ranh giới truyền thống của nghệ thuật, cũng như Uniqlo nỗ lực định nghĩa lại ngành may mặc qua LifeWear. Với vai trò Artist in Residence, KAWS sẽ giúp Uniqlo mở rộng khả năng tiếp cận công chúng toàn cầu thông qua nghệ thuật và sáng tạo”, ông nói.

Artist in Residence là vị trí đặc biệt, đảm nhận nhiều nhiệm vụ từ giới thiệu nghệ sĩ cộng tác mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, tham gia các cuộc thi UT Grand Prix, đến đồng hành cùng đại sứ thương hiệu toàn cầu của Uniqlo. Sự hợp tác này cũng là bước tiếp theo trong mối quan hệ lâu dài giữa KAWS và Uniqlo, vốn bắt đầu từ năm 2016 với nhiều bộ sưu tập UT gây tiếng vang.

Trong khuôn khổ sự kiện The Art and Science of LifeWear, Uniqlo và đối tác công nghệ chiến lược Toray Industries cũng giới thiệu những thành tựu trong việc phát triển các chất liệu và công nghệ mới. Đây là dịp để thương hiệu tổng kết chặng đường 20 năm hoạt động tại thị trường Mỹ, đồng thời khẳng định sứ mệnh “nâng cao chất lượng cuộc sống qua quần áo”.

Tadashi Yanai, nhà sáng lập Uniqlo, Chủ tịch kiêm CEO Fast Retailing, nhấn mạnh: “Kể từ khi Uniqlo ra đời, mục tiêu của chúng tôi là đóng góp cho xã hội thông qua trang phục. LifeWear chính là hiện thân của sứ mệnh ấy, được xây dựng trên nền tảng hợp tác bền chặt với Toray. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Toray để dự đoán sự thay đổi trong lối sống, tạo ra những bộ quần áo vượt khỏi lối mòn và mang lại giá trị đích thực cho khách hàng khắp nơi”.

Uniqlo và Toray Industries khẳng định chất lượng sản phẩm may mặc thông qua LifeWear.

Đại diện Toray, ông Mitsuo Ohya, cho biết sự hợp tác giữa hai bên khởi đầu từ năm 1999 và trở thành quan hệ đối tác chiến lược từ 2006. “Mục tiêu chung của chúng tôi là tạo ra trang phục khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Để làm nên LifeWear mang tính biểu tượng, chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy giới hạn công nghệ, khai thác tiềm năng chất liệu để mang lại giá trị mới”, ông nói.

Bên cạnh các bài phát biểu, sự kiện còn có phần tọa đàm với các đại sứ toàn cầu Roger Federer và Cate Blanchett, do Giám đốc sáng tạo Uniqlo Clare Waight Keller dẫn dắt.

Đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Blanchett sau khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu vào tháng 8. Nữ diễn viên, doanh nhân chia sẻ: “Những bộ quần áo chất lượng tốt không nên bị xem là xa xỉ phẩm. Đó là tinh thần ăn sâu trong ADN của Uniqlo”.

Sự kiện khép lại với màn xuất hiện của KAWS, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình gắn kết nghệ thuật và thời trang của Uniqlo. Với vị trí Artist in Residence, KAWS không chỉ mở rộng ảnh hưởng sáng tạo của mình ra ngoài phạm vi bảo tàng, mà còn mang đến hướng đi mới cho triết lý LifeWear, khẳng định cam kết “Art For All” mà thương hiệu theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.