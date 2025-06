Một nội dung phim khiêu dâm bị cấm ở Anh

Vương quốc Anh ban hành lệnh cấm các nội dung khiêu dâm có cảnh siết cổ, nhằm ứng phó với làn sóng bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái.

Phim khiêu dâm chứa hành vi mô phỏng hoạt động siết cổ gây nguy hiểm. Ảnh minh hoạ: Ketut Subiyanto/Pexels.

Vương quốc Anh vừa công bố kế hoạch đưa hành vi siết cổ trong phim khiêu dâm vào diện bị xử lý hình sự. Động thái này được đưa ra sau khi cuộc rà soát độc lập về nội dung khiêu dâm do nữ Nam tước Gabby Bertin chủ trì kết thúc.

Bản đánh giá cho thấy việc mô phỏng hành động siết cổ trong các nội dung khiêu dâm khiến hành vi này bị “bình thường hóa”, thậm chí được xem là “an toàn” trong quan hệ tình dục.

Lệnh cấm dự kiến được đưa vào dự thảo sửa đổi của Đạo luật Tội phạm và Cảnh sát, theo New York Post.

Cấm phim khiêu dâm có cảnh siết cổ

Alex Davies-Jones, người đứng đầu bộ phận phụ trách các vấn đề Nạn nhân và Đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhấn mạnh: “Việc mô tả hành vi siết cổ trong lúc quan hệ tình dục không chỉ nguy hiểm mà còn mang tính chất hạ nhục, để lại hậu quả thật với nữ giới”.

“Chúng tôi quyết liệt ngăn chặn sự gia tăng đáng lo ngại của thể loại phim khiêu dâm trên, qua đó bảo vệ phụ nữ và gửi đi thông điệp rõ ràng tới nam giới rằng xã hội không dung thứ cho thái độ thù ghét phụ nữ”, bà bổ sung.

Hành vi siết cổ trong phim khiêu dâm bị cấm tại Anh. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Trong khi đó, Andrea Simon, Giám đốc tổ chức Liên minh Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ (End Violence Against Women Coalition - EVAW), thể hiện sự hoan nghênh đối với quyết định này sau nhiều năm vận động chính sách.

“Khái niệm siết cổ ‘an toàn’ không tồn tại. Phụ nữ không tự nguyện chấp nhận những tổn hại lâu dài mà hành vi này gây ra, bao gồm suy giảm trí nhớ và chức năng nhận thức”, bà nói, nhấn mạnh rằng sự xuất hiện tràn lan của hành vi này trong nội dung khiêu dâm đang thúc đẩy những xu hướng nguy hiểm, đặc biệt ở giới trẻ

Bà Simon nhận định rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc nhìn nhận tác động xấu của nội dung khiêu dâm bạo lực trong sự hình thành thái độ thù ghét đối với phụ nữ, cũng như siết chặt quản lý ngành công nghiệp vốn trục lợi từ bạo lực giới.

Sự nguy hiểm của hành vi bạo lực tình dục

Nội dung khiêu dâm hiện diện khắp nơi trên Internet. Theo một báo cáo năm 2023 từ Đại học Brigham Young (Mỹ), khoảng 12% trang web có chứa nội dung khiêu dâm.

Gen Z (những người sinh năm 1997-2012), thế hệ đầu tiên lớn lên trong thời đại nội dung khiêu dâm không giới hạn và luôn sẵn có, đang chịu những hậu quả rõ rệt. Các hành vi xuất hiện trong phim khiêu dâm - như bóp cổ, tát, hoặc nhổ nước bọt - đã trở thành chuẩn mực, ngay cả trong những lần tiếp xúc tình dục đầu tiên. Nó khiến nhiều cô gái trẻ mất niềm tin vào bạn tình nam.

Trong tương lai, nội dung khiêu dâm sẽ còn gây nghiện hơn khi thực tế ảo (VR) khiến trải nghiệm trở nên sống động và trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tùy chỉnh nội dung.

Cơ thể phụ nữ bị xem như hàng hóa trong nền công nghiệp khiêu dâm. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Trong cuốn sách Girl on Girl: How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves (tạm dịch: Phụ nữ đối đầu phụ nữ: Văn hóa đại chúng đã khiến cả một thế hệ quay lưng với chính mình như thế nào), tác giả Sophie Gilbert đã phân tích sâu về cách văn hóa đại chúng trong thập niên 1990 và 2000 định hình nhận thức của một thế hệ phụ nữ, khiến họ tin rằng cơ thể và sự gợi dục là giá trị cốt lõi của mình.

Một thế hệ phụ nữ bị thuyết phục rằng cơ thể là hàng hóa, rằng quyền lực tình dục là thứ quyền lực duy nhất đáng có. Sự dối trá này khiến tham vọng của phụ nữ bị thu hẹp và mở đường cho sự bóc lột.

Theo lời bà Gilbert, sự gia tăng của nội dung khiêu dâm dễ tiếp cận đã định hình một phần lớn văn hóa đại chúng của chúng ta, biến phụ nữ thành những đối tượng để kiềm chế, tôn sùng hoặc hành hạ.