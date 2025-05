Cặp đôi gây sốt vì phong tỏa phố Wall tổ chức đám cưới xa hoa

CEO Varun Navanim và giám đốc pháp chế Amanda Soll tổ chức lễ rước dâu kiểu Ấn Độ giữa phố Wall, huy động DJ, vũ đoàn và hàng trăm khách mời, khiến cả khu tài chính đóng cửa nhiều giờ.

Phố Wall bị phong tỏa nhiều vì một đám cưới 400 người Lễ baraat truyền thống Ấn Độ của Varun Navani và Amanda Soll đã biến khu tài chính Manhattan (New York Mỹ) thành đại tiệc đường phố hôm 24/5. Được biết, cặp đôi đã chi mạnh tay và nộp tổng cộng 28 giấy phép để tổ chức ngày trọng đại.

Một đám cưới mang đậm sắc màu Ấn Độ đã biến khu tài chính Manhattan thành đại tiệc đường phố hồi cuối tháng 5. Hàng trăm khách mời trong trang phục saree lấp lánh, lehenga đính sequin và phụ kiện ánh vàng tập trung trước sảnh tiệc sang trọng Cipriani trên phố Wall (New York, Mỹ), cùng hòa mình vào không khí sôi động pha trộn giữa nhạc Bollywood và pop do DJ chơi trực tiếp, New York Post đưa tin.

“Chúng tôi đóng cả Phố Wall để tổ chức baraat cho 400 người. Ai mà ngờ được cơ chứ?”, DJ AJ chia sẻ cùng đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt diễn ra hôm 24/5.

Baraat là nghi thức truyền thống trong đám cưới Nam Á theo đạo Hindu và Hồi giáo, khi nhà trai nhảy múa trên đường đến nơi làm lễ. Tiếng trống dhol, âm nhạc và vũ điệu rộn ràng khiến không khí không kém một vở nhạc kịch Broadway. Theo phong tục, chú rể cưỡi ngựa đến lễ đường, sau khi em gái đút cho ngựa ăn đậu lăng và chị/em dâu chấm vết bồ hóng kaala teeka sau gáy anh để trừ tà.

Chú rể Varun Navanim và cô dâu Amanda Soll đóng cửa phố Wall để tổ chức hôn lễ. Ảnh: @trueeventslive/Instagram; The Knot.

Dưới phần bình luận, không ít người tò mò thân thế của cô dâu, chú rể.

"Chắc phải là tỷ phú mới chơi lớn thế này", một tài khoản bình luận.

Qua các bài đăng được gắn thẻ, danh tính cặp đôi được xác định là Varun Navanim, CEO nền tảng AI Rolai và Amanda Soll, một giám đốc pháp chế và quản lý rủi ro.

Thông tin trùng khớp với hồ sơ LinkedIn và trang cưới trên The Knot của họ, nơi hé lộ loạt hoạt động hoành tráng kéo dài suốt 4 ngày.

Cả hai đến từ Boston (bang Massachusetts), nhưng chọn "thành phố không bao giờ ngủ" New York làm nơi tổ chức lễ cưới xa hoa. Theo hồ sơ thành phố, cặp vợ chồng đã xin tới 28 giấy phép, chi khoảng 25.000- 66.000 USD cho mỗi địa điểm để đóng cửa Phố Wall.

Văn phòng Thị trưởng New York phân loại các sự kiện đường phố theo quy mô và mức độ ảnh hưởng. Những sự kiện “lớn” yêu cầu phong tỏa toàn bộ dãy phố, lắp đặt nhiều hạng mục chuẩn bị, trong khi những sự kiện “cực lớn” còn đòi hỏi thêm không gian, giấy phép đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ từ Sở Cảnh sát New York.

Theo thông tin trên trang The Knot của cặp đôi, chuỗi sự kiệm bắt đầu từ ngày 23/5, với bữa sáng và tiệc trà chiều tại khách sạn Conrad. Tiếp theo là sangeet, buổi tiệc âm nhạc được tổ chức trước lễ cưới trong văn hóa Ấn Độ, diễn ra tại không gian cao cấp The Glasshouse.

Lễ baraat hoành tráng của cặp đôi khiến nhiều người ấn tượng. Ảnh: @trueeventslive/Instagram.

Ngày 24/5, khách mời tiếp tục dự brunch và tiệc trà tại khách sạn Conrad, trước khi bước vào lễ baraat lúc 15h30, tiếp nối bằng tiệc chiêu đãi hoành tráng tại sảnh tiệc Cipriani trên từ 17h30 đến 2h sáng hôm sau.

Trong lễ rước, chú rể Varun Navani xuất hiện nổi bật trong bộ áo sherwani truyền thống màu trắng ngà, đeo nhiều vòng cổ ngọc trai. Anh di chuyển bằng xe trắng, cười rạng rỡ khi được bạn bè tung hô, nâng bổng lên giữa đám đông nhảy múa trên con phố lịch sử.

Cô dâu Amanda Soll thu hút mọi ánh nhìn trong bộ lehenga đỏ ruby của nhà thiết kế danh tiếng Sabyasachi Mukherjee, thêu vàng tinh xảo, kết hợp cùng trang sức đồng điệu. Mái tóc cô búi gọn thanh lịch, để vài lọn buông lơi tự nhiên. Lối trang điểm hiện đại với đường kẻ mắt đen, má hồng ánh nhũ và son nude nhẹ nhàng càng tôn lên nét thanh tú.

Ngay cả dàn phù rể cũng nổi bật với trang phục truyền thống màu trắng - hồng, tạo nên không khí rộn ràng như phim trường ngoài trời, khiến nhiều người qua đường ngỡ mình lạc vào một bộ phim Bollywood.

Ngày 25/5, họ tiếp tục tổ chức bữa sáng và trà chiều, rồi làm lễ cưới kiểu Do Thái vào buổi tối tại sảnh Cipriani, kết thúc bằng tiệc hậu hôn lễ tại hộp đêm Slate kéo dài tới 4h sáng.

Ngày 26/5, chuỗi sự kiện khép lại bằng bữa brunch và tiệc chia tay tại khách sạn, trước khi các vị khách rời khỏi New York.