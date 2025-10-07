MrBeast bị chỉ trích 'đạo đức giả'

YouTuber số một thế giới cho rằng thời kỳ mà video AI có thể sánh ngang với video con người đang đến gần, và đó có thể là cơn ác mộng cho hàng triệu người sống bằng nghề sáng tạo.

MrBeast lo ngại AI có thể đe dọa sinh kế của hàng triệu nhà sáng tạo nội dung. Ảnh: Sinna Nasseri/Bloomberg Businessweek.

Jimmy Donaldson, hay còn được biết đến với tên MrBeast, youtuber có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới, vừa bày tỏ nỗi lo lắng về tương lai của ngành sáng tạo nội dung trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), theo Business Insider.

“Khi video tạo ra từ AI có chất lượng ngang ngửa video thông thường, tôi tự hỏi điều đó sẽ khiến YouTube ra sao, và ảnh hưởng thế nào đến hàng triệu người đang sống bằng nghề sáng tạo nội dung. Thật đáng sợ”, MrBeast viết trên X (Twitter cũ).

Phát biểu của YouTuber số một thế giới được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt công cụ AI mới đang dần thay đổi cách video được sản xuất và chia sẻ.

Cuối tháng 9, OpenAI vừa ra mắt Sora 2, phiên bản nâng cấp của công cụ tạo video từ văn bản, cho phép người dùng “xuất hiện” trong video chỉ bằng vài dòng mô tả. Kết quả có thể trông thật đến mức khó phân biệt với hình ảnh quay thật, dù đôi khi vẫn còn chút “gượng gạo” ở chi tiết nhỏ. Ứng dụng này nhanh chóng trở thành hiện tượng, vươn lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ chỉ sau vài ngày phát hành.

Không đứng ngoài cuộc đua, YouTube cũng đang tích cực tích hợp AI vào nền tảng. Công ty giới thiệu hàng loạt tính năng như trình chỉnh sửa bằng AI, công cụ tạo video tự động dựa trên hình ảnh tĩnh, hoặc chuyển đổi phong cách video bằng mô hình Veo. Bên cạnh đó, AI chatbot trong YouTube Studio giúp người sáng tạo trả lời câu hỏi và tạo clip ngắn từ video phát trực tiếp hoặc podcast.

Chính YouTuber cũng từng vướng tranh cãi vì AI. Ảnh: MrBeast/FB.

Trớ trêu thay, chính MrBeast cũng từng là tâm điểm tranh cãi vì sử dụng AI. Tháng 6, anh từng ra mắt một công cụ AI giúp tạo hình thu nhỏ (thumbnail) cho video YouTube, nhưng ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng mạnh từ cộng đồng sáng tạo. Trước áp lực dư luận, Jimmy Donaldson đã nhanh chóng gỡ bỏ tính năng này và kêu gọi người dùng “thuê nghệ sĩ thật để làm việc đó”.

“Tôi quan tâm đến cộng đồng YouTube hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Tôi thực sự thấy buồn khi làm điều gì đó khiến cộng đồng cảm thấy thất vọng”, anh chia sẻ. Dù không đưa ra bình luận thêm về bài đăng mới nhất, dòng chia sẻ ngắn gọn của MrBeast đã phản ánh nỗi lo chung trong giới sáng tạo, tương lai AI có thể trở thành đối thủ trực tiếp.

Hiện giới sáng tạo vẫn đang tranh luận liệu AI có biến “mọi người” thành nhà sáng tạo hay chỉ là công cụ hỗ trợ cho những người có tư duy sáng tạo thực sự. Một bộ phận người dùng còn cho rằng video tạo bởi AI thiếu cảm xúc và giá trị, gọi chúng là “slop”, tức “nội dung rác”.

Phát biểu của MrBeast nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Trên Reddit, nhiều người cáo buộc anh “đạo đức giả” khi vừa tận dụng AI trong công việc, vừa tỏ ra lo ngại về tác động của công nghệ này.

“Mỉa mai thay, cảnh báo này lại đến từ chính người từng dùng AI để tạo ra những nội dung vô hồn nhất”, một người dùng bình luận.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng nỗi lo của MrBeast là có cơ sở, dù không mới. Nhiều người nhắc lại rằng giới nghệ sĩ thị giác đã cảnh báo về nguy cơ mất việc từ năm 2021, nhưng đến nay vấn đề ấy mới được chú ý rộng rãi.

“Ít nhất, các nhà sáng tạo nội dung vẫn còn là con người”, một người khác lên tiếng.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự hoài nghi với cả ngành sáng tạo nói chung. “

Tôi thấy ngành sáng tạo nội dung mới thật đáng sợ, chứ không chỉ riêng AI”, một người dùng nhận xét.

Theo Techcrunch, MrBeast hiện đứng đầu danh sách Top Creators 2025 của Forbes, với 85 triệu USD thu nhập và 634 triệu người theo dõi trên các nền tảng. Với tầm ảnh hưởng lớn, mỗi nhận định của anh đều có sức lan tỏa đáng kể trong cộng đồng sáng tạo. Nếu người đứng đầu ngành cảm thấy bất an, thì nỗi lo ấy của những nhà sáng tạo nhỏ hơn có lẽ còn lớn hơn nhiều.