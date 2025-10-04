Cô gái 25 tuổi bỏ nghề IT ở TP.HCM, cầm 300 triệu đồng mở quán nước ép

Quyết định rời công ty công nghệ, Thu Hà (sinh năm 2000, TP.HCM) chọn khởi nghiệp với quán bán trái cây và nước ép ở Đà Nẵng dù thu nhập chưa bằng thời làm văn phòng.

Ở tuổi 25, sau 3 năm làm việc tại một công ty công nghệ Mỹ có chi nhánh tại Việt Nam, Thu Hà quyết định rời vị trí nhân viên kiểm thử phần mềm (software tester) để mở cửa hàng bán trái cây, nước ép và sinh tố tại thành phố biển Đà Nẵng.

Sau 6 tháng vận hành, chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết phải làm việc nhiều gấp đôi, thu nhập chưa bằng thời còn làm nhân viên IT, nhưng cảm thấy phù hợp hơn với định hướng cá nhân.

Từ dân công nghệ sang 'bà chủ' F&B

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ở TP.HCM, Thu Hà từng có công việc được đánh giá “đúng chuyên ngành”. Nhưng trong 3 năm đi làm, cô luôn ấp ủ giấc mơ mở quán kinh doanh.

“Môi trường IT khá khô khan, tôi không phát huy được điểm mạnh của bản thân. Trong khi gia đình tôi ai cũng làm kinh doanh, tư tưởng muốn buôn bán ‘ăn vào máu’ rồi”, Hà chia sẻ.

Thu Hà (giữa) chụp ảnh cùng các thực khách là người ngoại quốc. Tiệm trái cây của cô lấy ý tưởng từ “xe trái cây lề đường”.

Ý tưởng khởi nghiệp ở mảng F&B xuất phát từ lần một người bạn nước ngoài sang Việt Nam muốn tìm mua trái cây ngon. Hà nhận ra không có nhiều lựa chọn vừa đảm bảo vệ sinh vừa có trải nghiệm khác biệt so với mua sắm ở siêu thị, từ đó nảy ra ý định mở cửa hàng.

Sau nhiều năm tích lũy, cộng thêm vay mượn bạn bè và người thân, Hà có trong tay 300 triệu đồng vốn. Tháng 4, cô mở cửa hàng tại đường An Thượng 1 (Đà Nẵng), khu phố gần biển vốn thu hút nhiều khách quốc tế.

“Tôi nhắm đến nhóm khách hàng là người nước ngoài. Đà Nẵng hiện đứng đầu từ khóa du lịch của khách Mỹ, nhiều bài báo còn gọi thành phố này là ‘Bali thứ hai’, nơi các dân du mục kỹ thuật số (digital nomad) chọn dừng chân dài hạn”, Hà giải thích.

Cửa hàng được lấy cảm hứng từ xe trái cây lề đường quen thuộc, nhưng được thiết kế chuyên nghiệp. Trái cây chín sẽ được cấp đông để chế biến thành đồ uống như sinh tố, đá xay và nước ép. Ban đầu Hà chỉ dự định bán trái cây, nhưng cửa hàng lại bất ngờ được biết đến nhiều hơn nhờ các món đá xay.

Khi Hà chia sẻ quyết định nghỉ việc, gia đình và bạn bè không khỏi lo lắng. Nhiều người cho rằng sau bao năm học hành và có công việc ổn định, việc cô bỏ để “lăn lộn ngoài xã hội” là lựa chọn mạo hiểm. Không ít ý kiến cho rằng cô đang bỏ phí tấm bằng đại học.

Nhưng sau khi cửa hàng của cô gái 25 tuổi đi vào hoạt động một thời gian, họ phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

Bạn trai của Hà, cũng làm trong lĩnh vực công nghệ, ủng hộ cô tuyệt đối, thậm chí quyết định nghỉ việc 1 năm để cùng cô xây dựng cửa hàng tại Đà Nẵng.

Giải thích lý do đặt cửa hàng tại Đà Nẵng, Thu Hà cho biết muốn tiếp cận nhóm khách nước ngoài.

Áp lực khi vắng khách

Trước đây, một ngày làm việc nơi công sở của Hà bắt đầu lúc 7h30, chuẩn bị bữa trưa, trang phục rồi có mặt tại văn phòng lúc 9h. Sau buổi họp nhanh với đội ngũ, cô dành cả ngày xử lý công việc cho đến 18h.

Hiện tại, guồng quay đã hoàn toàn thay đổi. Cửa hàng mở cửa từ 8h đến 23h, đóng cửa xong Hà tiếp tục kiểm kê, nhập hàng cho hôm sau. Khối lượng công việc kéo dài gần như không ngừng nghỉ.

Thế nhưng, theo Hà, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu không phải khối lượng công việc, hay vấn đề tài chính mà là tâm lý. Trước ngày khai trương, cô từng lo lắng đến mức bật khóc vì sợ không có khách. Cô cũng thừa nhận sợ hãi những ngày quán vắng khách.

Mặt khác, đây cũng là động lực để Gen Z nỗ lực hơn, linh động trong cách vận hành. Cô chủ động sáng tạo món mới, chú trọng marketing và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

Thu Hà coi thời gian làm công sở là trải nghiệm, dự định sẽ không quay lại.

Những kỹ năng tích lũy trong thời gian làm việc tại công ty công nghệ nay được cô cố gắng vận dụng tối đa tại cửa hàng - từ bán hàng, quản lý, giao tiếp với khách, cho đến khả năng ngoại ngữ. "Bà chủ" Gen Z cho biết gần như sử dụng tiếng Anh 100% trong trao đổi hàng ngày.

Hiện, Thu Hà kể rằng nguồn thu nhập từ cửa hàng trái cây phần nào đã ổn định, dù chưa thể so sánh với mức lương khi cô còn làm trong lĩnh vực công nghệ.

“Quán mới mở có 6 tháng thôi mà nhưng cũng đủ nuôi sống tôi ở Đà Nẵng. Vậy là thành công lắm rồi đó”, Hà cười, nói.

Thay vì có nhiều thời gian rảnh như khi làm công sở, cô gần như gắn bó hoàn toàn với quán. Cô cho biết đang trong quá trình đào tạo nhân viên để có thể yên tâm giao lại công việc trong những khoảng thời gian ngắn, từ đó có thể đi chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè hoặc về thăm gia đình.

Xa hơn, mục tiêu của cô là xây dựng đội ngũ đủ vững để bản thân có thể đi du lịch dài ngày mà không lo gián đoạn hoạt động.

Trả lời câu hỏi liệu có quay lại môi trường văn phòng trong tương lai, cô dứt khoát khẳng định là "không", bởi công việc hiện tại phù hợp với kỹ năng, mang lại nhiều cơ hội phát triển và quan trọng là khiến cô cảm thấy đúng đắn với lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn hiểu rằng khả năng duy trì doanh thu ổn định trong dài hạn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí thuê mặt bằng, biến động lượng khách du lịch và cạnh tranh trên thị trường.