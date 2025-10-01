Doanh nhân Forbes Under 30 bị kết án 7 năm tù

Charlie Javice, từng góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30, bị kết án 7 năm tù vì phóng đại dữ liệu để lừa JPMorgan Chase chi 175 triệu USD mua lại startup Frank.

Charlie Javice thừa nhận sai lầm, thể hiện sự hối hận. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 23/9, thẩm phán liên bang tại Manhattan tuyên phạt Charlie Javice (32 tuổi) 7 năm tù giam vì hành vi gian lận trong thương vụ bán nền tảng Frank cho JPMorgan Chase. Bản án nặng hơn nhiều so với đề nghị 18 tháng tù từ phía luật sư bào chữa. Sau khi mãn hạn tù, Javice còn chịu 3 năm quản chế, tổng cộng là 10 năm.

Ngoài án tù, thẩm phán Alvin Hellerstein ra lệnh Javice phải nộp lại hơn 22 triệu USD từ lương, cổ phiếu và tiền thưởng thu được sau thương vụ.

Cô cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường 287,5 triệu USD cho JPMorgan cùng đồng phạm Olivier Amar. Đây là khoản bao gồm 175 triệu USD giá trị thương vụ và hơn 100 triệu USD phí pháp lý mà ngân hàng buộc phải chi trả.

Trong phiên tòa, Javice bật khóc, bày tỏ hối hận và xin tha thứ từ các nhà đầu tư JPMorgan cũng như nhân viên, cổ đông của Frank. “Ngày nào, tôi cũng nghĩ lại sai lầm của mình”, cô nói. Tuy nhiên, thẩm phán Hellerstein nhấn mạnh rằng tội danh của Javice thể hiện sự gian dối lớn và cần có bản án mang tính răn đe.

Charlie Javice nhận án tù 7 năm vì hành vi gian lận nghiêm trọng. Ảnh: Spencer Platt.

Javice từng được ca ngợi là ngôi sao trong lĩnh vực fintech (tài chính công nghệ), lọt danh sách Forbes 30 Under 30 và có cuộc gặp riêng với CEO JPMorgan Jamie Dimon năm 2021. Tuy nhiên, cô đã bị kết tội âm mưu, gian lận qua mạng và lừa dối ngân hàng khi khai man rằng Frank sở hữu dữ liệu của 4 triệu người dùng, trong khi con số thực tế chưa đến 300.000.

Công tố viên cho biết JPMorgan nhìn thấy tiềm năng tiếp cận hàng triệu sinh viên để quảng bá thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, kỳ vọng thu về hơn 500 triệu USD từ cơ sở dữ liệu giả mạo này. Javice thu lợi cá nhân khoảng 21- 29 triệu USD từ thương vụ.

Phía bào chữa cho rằng JPMorgan cũng có lỗi khi vội vàng mua Frank để tránh đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ: “Lừa đảo vẫn là lừa đảo, bất kể nạn nhân là người thông minh hay kẻ ngốc”.

Ông cũng từ chối lập luận của Javice rằng việc thừa nhận “sai lầm” cho thấy cô đã chịu trách nhiệm, cho rằng đó chưa phải là sự nhận tội.

Luật sư của Javice dẫn nhiều bức thư từ gia đình, bạn bè để chứng minh cô từng làm nhiều việc tốt, như giúp đỡ người bệnh nặng, trả tiền mua thực phẩm cho người khó khăn, tạo cơ hội nghề nghiệp cho nhóm yếu thế.

Thẩm phán thừa nhận Javice là “người từng làm việc tốt”, song nhấn mạnh cần có bản án đủ sức răn đe. Javice hiện vẫn được tại ngoại trong thời gian kháng cáo.

Khi được hỏi liệu có bỏ trốn với quốc tịch Pháp - Mỹ hay không, cô khẳng định: “Tôi sẽ ở lại và chấp nhận thi hành án với lòng tự trọng”. Thẩm phán cho biết ông tin tưởng rằng cô sẽ không chạy trốn vì gắn bó chặt chẽ với cuộc sống tại Mỹ.