Sau gần 2 năm hẹn hò, "Vua YouTuber" vừa chính thức thông báo đính hôn với bạn gái Thea Booysen vào ngày 1/1. Bóng hồng của MrBeast là một game thủ nổi tiếng.

Khoảnh khắc MrBeast cầu hôn bạn gái game thủ Ngày 2/1, MrBeast chia sẻ khoảnh khắc hỏi cưới bạn gái Thea Booysen trên Instagram. Màn cầu hôn dường như được diễn ra trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, trước sự chứng kiến của gia đình.

Jimmy Donaldson, YouTuber nổi tiếng toàn cầu với biệt danh MrBeast, đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đính hôn với bạn gái Thea Booysen ngay đầu năm 2025.

Trên trang Instagram cá nhân, nhà sáng tạo nội dung sinh năm 1998 chia sẻ hình ảnh khoảnh khắc cầu hôn kèm dòng trạng thái ngắn gọn "Ya boy did a thing" (tạm dịch: "Chàng trai của bạn vừa làm nên chuyện").

Trong bức ảnh, MrBeast trong chiếc áo len Giáng sinh, quỳ một chân cầu hôn Booysen bằng chiếc nhẫn lấp lánh trên tay hôn thê. Dường như, màn cầu hôn được diễn ra trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua.

Cặp đôi đính hôn sau gần 2 năm hẹn hò. Ảnh: @mrbeast/IG.

Theo tạp chí People, cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2022 khi MrBeast đến thăm quê hương Nam Phi của Booysen. Một người bạn chung đã mời Booysen tham gia bữa tối cùng MrBeast, và dường như cả hai đã nhanh chóng "trúng tiếng sét ái tình". MrBeast chia sẻ rằng họ đã "hợp nhau ngay lập tức".

Với hơn 341 triệu người đăng ký trên YouTube, MrBeast đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, Thea Booysen, một YouTuber với gần 40.000 người theo dõi trên kênh TheaBeasty, có thể còn là một cái tên khá mới mẻ với nhiều người, theo Business Insider.

Nàng thơ của MrBeast

Thea Booysen là một game thủ, một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội và từng xuất bản sách.

Trên kênh "TheaBeasty", nữ Youtuber 27 tuổi thường chia sẻ video chơi các tựa game nhập vai hành động như The Witcher và League of Legends. Ngoài ra, Booysen còn vận hành một kênh YouTube khác là "More Than Human", nơi cô đăng tải các nội dung liên quan đến tâm lý học.

Tháng 11 năm ngoái, cô tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Nhận thức Thần kinh tại Đại học Edinburgh (Anh). Năm 2022, cô ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay dành cho giới trẻ mang tên The Marked Children.

Sau chuyến đi Nam Phi của Donaldson, cả hai bắt đầu giữ liên lạc qua mạng xã hội. Không lâu sau đó, Donaldson quay lại Nam Phi và chính thức hẹn hò với Booysen ngay khi đặt chân đến.

Booysen tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học Nhận thức Thần kinh tại Đại học Edinburgh. Ảnh: @thea_booysen/IG.

"Khi gặp anh ấy, tôi khá bất ngờ vì sự giản dị và thông minh của anh ấy", Booysen nói.

Về phần mình, Donaldson cũng khẳng định anh nhận ra mình muốn tìm hiểu Booysen ngay từ những phút đầu tiên gặp gỡ.

"Tôi biết mình muốn có cơ hội hẹn hò với cô ấy ngay lập tức. Thật may mắn là cô ấy cũng cảm nhận được điều tương tự", Youtuber chia sẻ.

Cặp đôi đã có lần xuất hiện công khai đầu tiên tại lễ trao giải Kids' Choice Awards năm 2022, nơi MrBeast được vinh danh "Nhà sáng tạo nam được yêu thích nhất".

Năm vừa qua, MrBeast đã vướng vào một số tranh cãi. Truyền thông đưa tin về những lo ngại về an toàn liên quan đến quá trình sản xuất chương trình Beast Games của anh trên Prime Video. Những đoạn clip MrBeast sử dụng ngôn từ thiếu tế nhị cũng xuất hiện trở lại trên mạng, và anh cũng đã cắt đứt quan hệ với một nhân viên bị cáo buộc gửi tin nhắn không phù hợp cho trẻ vị thành niên.

Giữa những ồn ào đó, Booysen vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ MrBeast.

Kế hoạch đám cưới của 'vua Youtuber'

MrBeast cho biết anh đã lên kế hoạch cho một màn cầu hôn "thực sự riêng tư và ấm cúng".

"Mọi người nghĩ tôi sẽ làm điều đó theo cách hoành tráng như Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl, nhưng tôi biết mình muốn điều ngược lại", anh nói.

MrBeast đã cầu hôn Booysen vào ngày Giáng sinh tại nhà riêng, bên cạnh gia đình.

"Gia đình tôi bay từ Nam Phi đến để đón Giáng sinh tại nhà chúng tôi, và cả hai gia đình đều có mặt. Khi mở đến món quà cuối cùng, anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại vì đó là một điều bất ngờ", Booysen kể lại.

Hiện cặp đôi đang cân nhắc tổ chức đám cưới trên một hòn đảo xa xôi để tránh sự chú ý.

"Chúng tôi sẽ không làm một đám cưới xa hoa. Đó sẽ là một buổi lễ đẹp nhưng ấm cúng, chỉ có sự hiện diện của gia đình và những người bạn thân thiết", Booysen chia sẻ thêm.