MrBeast được lợi gì sau cú bắt tay với Ronaldo?

Lần hợp tác đầu tiên có lẽ chưa đạt được kỳ vọng "phá đảo Internet" của Cristiano Ronaldo, nhưng chắc chắn đã mang lại lợi ích đáng kể cho MrBeast.

Ngày 21/11, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã chia sẻ một video trên YouTube về cuộc phỏng vấn của anh với MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson). Trong vòng chưa đầy 24 giờ, video này đã có hơn 19 triệu lượt xem.

"Tôi cũng đã quay video lớn nhất từ ​​trước đến nay của mình vào ngày 30/11 cho kênh của tôi… Nó sẽ khiến các bạn kinh ngạc", MrBeast viết trong phần bình luận dưới video tải lên của Ronaldo. "Ronaldo cũng sẽ tung ra một video trên kênh của mình vào thời điểm đó", "vua YouTube" gợi ý về lần hợp tác thứ hai với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Lần hợp tác đầu tiên chưa đạt được ký vọng "phá đảo Internet" của Ronaldo, nhưng chắc chắn đã mang lại lợi ích cho MrBeast trong giai đoạn "vua YouTube" đang gặp nhiều khó khăn, theo các chuyên gia được Newsweek phỏng vấn.

MrBeast xuất hiện trên kênh YouTube của Ronaldo.

Hợp tác với các ngôi sao lớn

Thời gian gần đây, MrBeast đã hợp tác với nhiều ngôi sao lớn trong đa dạng lĩnh vực. Ngoài Ronaldo, "vua YouTube" còn hợp tác với nam diễn viên Chris Hemsworth hồi tháng 9. Anh cũng tham gia sản xuất clip trên nhiều nền tảng với streamer IShowSpeed, vận động viên Olympic Noah Lyles. Tất cả sản phẩm kể trên đều gây chú ý.

SocialBlade, công cụ theo dõi phân tích mạng xã hội, đã báo cáo rằng các video của MrBeast, tốn hàng triệu USD để sản xuất, đã thu hút hơn 3 tỷ lượt xem chỉ trong 30 ngày qua. Trong cùng khoảng thời gian này, số lượng người theo dõi YouTube của anh đã tăng lên 8 triệu người.

Evan Nierman, giám đốc điều hành của công ty quan hệ công chúng toàn cầu R e d Banyan, chia sẻ với Newsweek rằng việc MrBeast vượt qua những trở ngại chính là yếu tố quan trọng giúp anh tiếp tục được fan yêu thích.

"Văn hóa hủy bỏ vẫn còn tồn tại và phát triển, nhưng trong trường hợp của MrBeast, phản ứng chủ động của anh ấy - thông báo về cuộc điều tra của bên thứ ba - và sự tập trung nhất quán vào việc cung cấp nội dung có tác động đã giúp anh ấy duy trì được lòng tin và lòng trung thành ở khán giả. Chúng ta đang thấy sự thay đổi trong cách mọi người tương tác với những câu chuyện này. Khán giả ngày nay có sự sáng suốt hơn, thường cân nhắc bối cảnh, ý định và hành vi trong quá khứ trước khi đưa ra phán đoán", ông Nierman nói.

MrBeast hợp tác với nam diễn viên Chris Hemsworth hồi tháng 9.

"Khả năng vượt qua những tranh cãi gần đây của MrBeast làm nổi bật sức mạnh của tính xác thực và một thương hiệu coi trọng giá trị".

Nierman, tác giả của The Cancel Culture Curse và Crisis Averted, cũng cho rằng nội dung mà MrBeast đang chia sẻ là lý do chính cho sự ủng hộ không ngừng nghỉ của nhiều người hâm mộ. "Trong nhiều năm qua, anh ấy đã vun đắp thiện chí to lớn thông qua hoạt động từ thiện và nội dung sáng tạo của mình, điều này gây được tiếng vang với người xem. Khi một nhân vật công chúng xây dựng được danh tiếng bắt nguồn từ sự tích cực và hào phóng, khán giả của họ thường dễ tha thứ hơn trong những thời điểm khó khăn".

Nierman nói thêm: "Khả năng phục hồi của MrBeast cho thấy tính nhất quán, minh bạch và câu chuyện cá nhân mạnh mẽ là những biện pháp phòng thủ tốt nhất chống lại các mối nguy hại về danh tiếng".

Greg Selkoe, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của thương hiệu truyền thông chuyên nghiệp về trò chơi và phong cách sống XSET, nói rằng chiến lược hợp tác với các ngôi sao, ra sản phẩm không ngừng nghỉ bất chấp những trở ngại trong thời gian gần đây phần nào cho thấy MrBeast đang rất nghiêm túc với sự nghiệp của mình.

"MrBeast là một biểu tượng và là người tiên phong trong nội dung liên quan đến lối sống và trò chơi. Xây dựng một thương hiệu trị giá hàng tỷ USD đi kèm với những thách thức không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cách đối mặt và giải quyết những thách thức đó", Selkoe nhận định.

Kiện tụng và điều tra

Tuần trước, MrBeast được cho đã bị một nhà sản xuất cũ kiện với cáo buộc rằng công ty của MrBeast (tại Greenville, Bắc Carolina, Mỹ) đã không trả lương làm thêm giờ cho người này. Cụ thể, nhà sản xuất cũ tên Brittany Carter cho biết trong đơn khiếu nại ngày 18/11 rằng cô "thường xuyên làm việc quá 40 giờ một tuần. Trên thực tế, cô làm việc trung bình khoảng 70-75 giờ một tuần cho công ty của Donaldson".

Vụ kiện cáo buộc rằng Carter đã "bị phân loại nhầm là nhà thầu độc lập để tránh trả tiền làm thêm giờ cho cô". Luật sư của Carter đã yêu cầu xét xử và đề nghị trả số tiền lương mà cô được cho là đã bị nợ, cộng với tiền lãi. Khi được Newsweek liên hệ, người phát ngôn của Donaldson và luật sư của Carter đã từ chối bình luận về vụ kiện.

Vài tuần trước, MrBeast đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần ba tháng về hành vi tình dục sai trái và những cáo buộc về hành vi không phù hợp tại nơi làm việc đối với nhân viên tại công ty của anh. Cuộc điều tra do một công ty được MrBeast thuê tiến hành, bao gồm việc xem xét hàng triệu tài liệu và tin nhắn, cũng như phỏng vấn 39 nhân viên hiện tại và trước đây.

MrBeast hợp tác với streamer IShowSpeed.

Cuộc điều tra diễn ra sau khi người bạn và cộng sự thường xuyên của MrBeast, Ava Kris Tyson, bị cáo buộc gửi tin nhắn không phù hợp trực tuyến cho trẻ vị thành niên. Tyson, người đã rời khỏi kênh MrBeast vào tháng 7 sau khi các cáo buộc được đưa ra ánh sáng, đã khẳng định rằng cô "chưa bao giờ dụ dỗ bất kỳ ai". Người mà Tyson nhắn tin trong nhóm hiệb 21 tuổi và cũng đã lên tiếng trên X chống lại "những cáo buộc sai sự thật" về hành vi dụ dỗ.

Nhân vật truyền thông xã hội Rosanna Pansino - người đã tạo dựng tên tuổi cho mình bằng nghề làm bánh trên YouTube, nơi cô có hơn 14 triệu người đăng ký - gần đây liên tục chỉ trích MrBeast. Trong những tháng gần đây, cô chia sẻ những cáo buộc về điều kiện làm việc không an toàn trong quá trình sản xuất chương trình truyền hình thực tế sắp tới của Amazon Prime Video là Beast Games và cáo buộc rằng có "mốc" trong một gói Lunchly - doanh nghiệp thực phẩm cạnh tranh với Lunchables mà MrBeast đã ra mắt cùng với những người có sức ảnh hưởng khác là Logan Paul và KSI.

Cuối tháng 10, Pansino đã chia sẻ đoạn phim về những gì cô trình bày dưới dạng tin nhắn cho thấy cuộc thảo luận về "nhiều chủ đề không phù hợp" giữa MrBeast và các nhân viên, bao gồm cả Tyson. Pansino sau đó đã nói trong một bài đăng X riêng rằng cô đã "báo cáo những gì tôi tìm thấy và mối quan tâm của tôi cho chính quyền và FBI".

Khi được liên lạc qua email, một đại diện của FBI đã nói với Newsweek rằng cơ quan này "không có bình luận nào". Bất chấp những tuyên bố được khuếch đại, cuộc điều tra của bên thứ ba do MrBeast thực hiện cuối cùng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy công ty "cố ý" tuyển dụng những người có "khuynh hướng hoặc tiền sử có hành vi bất hợp pháp hoặc đáng ngờ".

MrBeast đã chia sẻ một lá thư trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình vào ngày 1/11. Bức thư này được luật sư Alex Spiro viết cho hội đồng quản trị công ty, trong đó nêu rằng MrBeast đã phát hiện "một số trường hợp quấy rối và hành vi sai trái riêng lẻ tại nơi làm việc" và cho biết công ty nên "nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với những cá nhân vi phạm chính sách của công ty bất kể vị trí hay cấp bậc của họ trong công ty".

Người phát ngôn của MrBeast sau đó thông báo rằng có 5-10 nhân viên đã bị sa thải khỏi công ty.